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복지부, 내년 신규 정책은…청년 국민연금 지원·방학틈새돌봄 '추진'

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AI 핵심 요약

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  • 복지부가 5일 2027년 예산안 내놨다
  • 위기 가구에 30만원 생계지원한다
  • 지역의사 490명 양성 등 의료강화한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

위기가구에 30만원 생계 우선 지급
위기가구 첫 상담에 식료품 등 지원
통합돌봄서비스 확대…노인→장애인
지역의사선발전형 490명 선발 시작

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 내년 위기에 처한 국민은 30만원의 생계지원을 우선 지급받을 수 있다. 읍면동 공무원이 위기가구에 최초 방문해 상담할 때는 2만5000원 수준의 식료품 세트도 받는다. 2009년생 청년은 첫 국민연금 보험료를 국가로부터 받을 수 있다.

한편, 국립대병원과 지방의료원 등의 기능 강화가 본격적으로 시행되고 지역의사선발전형을 통해 490명의 지역 의사도 양성된다.

5일 보건복지부의 2027년도 예산안에는 이 같은 내용이 담겼다.

◆ 출산·양육 시 아이맞이지원금 최대 2000만원…18세 미만 청년 첫 국민연금 보험료 지원

복지부는 국민 목숨을 살리기 위한 위기가구 안전망 구축에 대한 신규 사업을 대폭 늘린다. 복지부는 53억원을 투입해 분유나 기저귀가 시급하거나 교통비나 통신비가 없어 일자리가 끊길 위기에 처해있는 등 위기 상황에 놓인 국민에 30만원의 생계지원을 우선 지급한다.

위기가구 발굴을 위해 이웃의 도움이 필요한 만큼 위기가구 발굴에 참여한 지방정부, 공무원, 지역 주민 성과 포상을 통해 위기가구 발굴도 적극 지원한다. 읍면동 공무원은 위기가구에 최초 방문해 상담할 때 식료품 세트 등 2만5000원 수준의 생활용품을 1회 지원한다.

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 2026.09.04 sdk1991@newspim.com

위기가구가 극단적 선택을 하지 않기 위해 자살예방상담전화 109 콜센터 시스템도 새롭게 구축한다. 13억원을 투자해 상담 인력을 투입한다. '국가자살대응실(가칭)'도 신설해 국가가 나서 24시간 자살 시도·사망 발생 현황을 점검하고 지원한다.

정신질환자 지원·관리에는 신규 예산 17억원이 투입된다. 공공이송·치료비 지원 등 공적 지원 강화로 정신질환자 가족 등의 부담을 완화한다.

아동과 청년 등 미래 회복과 성장을 위한 지원도 실시된다. 복지부는 내년 만 18세가 되는 2009년생을 대상으로 국민연금 첫 보험료를 지원한다. 국민연금은 가입기간이 길수록 추후 연금액이 늘어나는데, 정부가 가입 이력을 생성해 청년의 노후 소득 보장을 강화하겠다는 것이다.

첫만남이용권·부모급여·아동수당을 아이맞이지원금과 아동기본수당으로 통합한 '출산·양육 패키지'도 신설된다. 출산한 아동과 부모는 첫째 1000만원, 둘째 1200만원, 셋째 이상 1500만원을 지급받을 수 있다. 사는 곳이 인구감소지역이라면 500만원을 추가로 받아 최대 2000만원을 받는다.

현행 월 10만원씩 지급되는 아동기본수당도 월 20만원으로 늘어난다. 지방우대지역은 지역사랑상품권 등으로 추가 지원해 월 30만원을 받는다. 0~1세 아동을 가정보육하는 경우는 월 30만원이 추가지급된다.

방학 한시 틈새돌봄 지원도 신규 추진된다. 내년부터 방학에 지역아동센터·다함께돌봄센터에 방문하는 아동은 점심·저녁 식사를 제공받을 수 있다.

돌봄 수요가 높아짐에 따라 통합돌봄 확대, 장애인 지원 등도 강화된다. 통합돌봄서비스는 국민이 병원이 아닌 사는 곳에서 의료와 복지서비스를 받도록 지원하는 내용으로 지난 3월부터 전국에서 시행됐다. 그러나 인구감소지역은 의료, 요양, 돌봄 복합적인 수요 제공에 한계가 있다. 복지부는 내년 취약지돌봄센터를 30개소 운영해 지역 간 격차를 줄일 예정이다.

서비스 대상자도 노인에서 장애인까지 확대된다. 이에 따라 정신질환자 통합돌봄 시범사업 추진을 위한 정신질환자 통합돌봄체계 구축·운영도 새롭게 실시된다.

장애인을 위해서는 일자리가 대폭 늘어난다. 장애인이 경사로 등을 직접 확인하는 장애인 편의시설 모니터링 일자리가 새롭게 생긴다. 장애 영·유아 돌봄인력 수당도 신설된다.

간병 돌봄이 사회적 문제로 확산돼 간병서비스에 대한 신규 사업도 추진된다. 복지부는 간병인력 양성과 질 관리에 14억원을 신규로 투입해 표준교육과정을 도입하고 간병매칭 공적 플랫폼을 구축한다.

◆ 복지부, '지역의사제' 첫발…디지털 헬스케어 혁신 '속도'

지역·필수의료를 위해서는 지역의사 양성, 지역주도 의료공백 해소 지원 등 3689억원 규모의 신규 사업이 추진된다. 기존 의료 사업은 중앙 정부가 사업을 정해 지방 정부에 내려 진행됐다. 내년부터는 중앙정부가 시도별 예산과 사업 가이드라인을 제시하면 지방 정부가 지역 특성에 따른 의료 현황을 진단하고 사업을 시행한다.

지역에서 10년 동안 의무복무하는 지역의사제도 본격적으로 추진된다. 지역의사선발전형 학생 490명에게 31억원 수준의 등록금, 실습비 등을 지원한다. 이 전형으로 뽑힌 학생은 의무복무 지역에서 10년 동안 근무해야 한다. 교육, 상담을 등을 지원하는 '지역의사지원센터'도 신규 운영된다.

지역·필수의료 예산 [자료=보건복지부]

5극3특을 중심으로 지역으로 거점의료기관도 육성된다. 복지부는 1188억원을 투입해 국립대병원 9개소에 우수 의료진 채용, 기술협력교류 등을 담은 특화분야 패키지를 지원한다. 162억원도 투입해 지역 국립대병원의 우수 의료인력 확보를 위한 필수진료과 전문의 ​신규 채용과 경력개발 지원 등도 추진된다.

지방의료원 기능도 강화된다. 포괄2차 종합병원 수준의 수술·중환자실 등 진료시설을 구축할 수 있도록 2029년까지 489억원을 투입한다.

복지·돌봄 AI 대전환을 위한 투자도 강화된다. 복지부는 내년 '피지컬 인공지능(AI) 기반 돌봄로봇 현장확산 및 기반 구축'에 377억원을 신규 투입한다. 지역사회 돌봄현장에 돌봄로봇을 배치하고 스마트홈과 연결해 노인의 보행 능력 등을 확인한다.

국민이 자신의 복지·돌봄 정보를 한 곳에서 조회·관리·활용하도록 지원하는 '신규복지·돌봄 마이데이터 플랫폼 구축'도 실시된다. 다른 병원 방문 시 QR 인증으로 의료영상을 손쉽게 교류할 수 있도록 환자 중심 의료정보 공유시스템을 구축하고 비대면진료 지원 등에 41억원이 신규 투입된다. 국립대병원 등 공공병원끼리 영상판독, 의무기록 생성 등을 활용하는 'AI 고속도로'도 추진된다.

한국의 화장품과 의료 등을 세계화하기 위해 연 15명을 대상으로 K-뷰티 청년창업 지원도 실시된다. 외국인환자 비대면진료와 의료관광 활성화를 위한 'K-헬스케어 통합허브 플랫폼'도 구축된다.

sdk1991@newspim.com

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[단독] "에이피알, 짝퉁에 당했다" [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알의 메디큐브 'PDRN 핑크 콜라겐 캡슐 크림'에서 수단레드가 검출됐다는 싱가포르 보건과학청(HSA) 발표는 알고 보니 에이피알의 공식 수출품이 아닌 가품 유통에서 비롯됐을 가능성이 높은 것으로 확인됐다. 에이피알이 AI 모니터링을 통해 가려낸 중국산 짝퉁. 진짜와 사실상 구별이 불가능할 정도다. [사진= 에이피알] 뉴스핌 취재를 종합하면 문제가 된 제품을 판매한 현지 업체는 에이피알의 공식 유통망에 포함되지 않은 곳으로, 유통업계에서는 이번 사태를 K-뷰티 인기에 편승한 가품 유통의 또 다른 사례로 보고 있다. 4일 에이피알에 따르면 HSA가 수단레드 미량 검출 사실을 밝힌 배치 번호는 '2E122I.2E117I'와 '2E191G.2E193G'다. 그러나 에이피알이 확인한 공식 출고 및 수출 이력상 해당 배치 번호 제품이 싱가포르로 수출된 정황은 없는 것으로 나타났다. HSA가 검사한 샘플의 판매처로 지목된 비너스 뷰티 역시 에이피알의 공식 공급 및 유통업체가 아닌 것으로 나타났다. 실제로 에이피알은 "이 업체에 해당 제품을 직접 공급하거나 수출한 사실이 없다"고 밝혔다. 뉴스핌 확인 결과 비너스 뷰티는 싱가포르 현지에서 매장 1개만 운영하는 영세 업체인 것으로 나타났다. 대형 유통망이 아닌 소규모 매장을 통해 정체불명의 제품이 흘러들어갔을 가능성에 무게가 실리는 대목이다. 유통업계 관계자는 "에이피알이 중국산 짝퉁에 당했을 가능성이 확실하다"며 "화장품 업체들이 가품 문제로 골머리를 앓고 있는 게 어제오늘 일이 아니다"라고 말했다. 실제로 에이피알은 이번 사태 이전부터 가품 유통으로 여러 차례 몸살을 앓아 왔다. 지난해 5월 에이피알은 메디큐브 공식몰에 '위조제품 관련 소비자 피해 예방 안내' 공지를 올리고 소비자 피해 예방에 나섰다. 당시 국내외 오픈마켓에서 중국산 위조제품이 유통되면서 관련 피해 상담이 3년간 450건 접수된 것으로 알려졌다. 이들 위조제품은 무단으로 메디큐브 로고를 사용하고 패키지와 용기까지 정품과 유사하게 제작해 소비자가 정품과 가품을 구분하기 어려운 수준이다. K-뷰티 전반의 위조품 문제도 심각하다는 게 업계 시각이다. 최근 아마존, 알리익스프레스 등 글로벌 온라인 쇼핑몰에서 메디큐브를 비롯해 토리든, 마녀공장, 스킨1004, 달바 등 인기 K-뷰티 브랜드를 도용한 가품이 다수 유통되고 있는 것으로 알려졌다. 가품 판매자들은 공식 판매처의 상세 페이지 이미지를 무단 도용하고 제조국을 한국으로 표기해 정품과 혼동을 유도하는 수법을 쓰고 있다. 싱가포르에서 화장품에 사용할 수 없는 성분인 수단레드가 검출되지 않았음을 보여주는 테스트 리포트. [사진= 에이피알] 에이피알은 지난달 3일 HSA의 요청에 따라 현지 공인 시험 기관에서 별도의 제품 시험을 진행했다. 에이피알 싱가포르 법인이 제출한 제품에서는 수단레드가 검출되지 않았다. 이후 같은 달 26일 HSA로부터 해당 제품의 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다는 통지를 받았다. 다만 수단레드가 미량 검출된 비너스 뷰티 판매 제품에 대해서는 회수 조치가 내려진 것으로 파악됐다. 에이피알 관계자는 "당사는 이번 이슈가 제기된 이후 소비자 안전을 최우선으로 고려해 아시아권 판매를 선제적으로 중단하고 관계 당국의 요청에 성실히 대응해 왔다"며 "싱가포르에서도 HSA의 요청에 따라 HSA 공인 시험 기관에서 제품 시험을 진행했고, 불검출 결과가 확인된 이후 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다"고 밝혔다. 이어 "특히 HSA가 검출 사실을 밝힌 샘플의 판매처로 언급된 업체는 당사가 해당 제품을 공급한 공식 유통업체가 아니며 해당 배치 역시 당사의 싱가포르 공식 수출 이력에서 확인되지 않고 있다"며 "해당 제품이 어떠한 경로로 현지에 유통됐는지 객관적인 자료를 바탕으로 사실관계를 확인하고 있다"고 설명했다. 에이피알 관계자는 "가품 여부나 진위에 대해서는 당사나 싱가포르 측에서도 확실히 확인 가능한 부분은 없다"며 안타까움을 토로했다. fineview@newspim.com 2026-09-04 06:06
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정부·軍, 호르무즈 파병 실무 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부와 군(軍)이 호르무즈 해협에 해군 군수지원함, P-8A 포세이돈 해상초계기, 폭발물처리(EOD) 전력 등을 파견하는 방안을 놓고 구체적인 실무 준비에 착수한 것으로 알려졌다. 실제 파병이 성사될 경우 2004년 자이툰부대 이라크 파병 이후 22년 만의 미국 요청에 따른 해외 파병이 될 전망이다. 다만 청와대는 "관련된 사안은 결정된 바 없다"며 "최종 결정 단계는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 지난해 10월 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 열린 '건군 76주년 국군의 날 기념식'에서 해군 해상초계기(P-8A)가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆국방부 "호르무즈 파병, 구체적 준비하고 있다"  복수의 군·정부 소식통에 따르면 합참과 해군은 지난달부터 호르무즈 해협 파병에 대비해 투입 전력과 작전 임무, 현지 기항지와 작전기지, 군수지원 계획을 검토해 왔다. 국방부 핵심 관계자는 "해군 전력을 호르무즈 해협에 파병하기 위한 구체적인 준비를 하고 있다"며 파병 후보 전력으로 P-8 포세이돈과 해군 군수지원함, EOD를 거론했다. 군 고위 관계자는 "현지 기항지와 작전기지 문제도 관련 국가와 협의가 이뤄지는 것으로 안다"고 전했다. 정부가 우선 검토하는 것은 전투함이 아닌 '지원 성격'의 자산이다. 해군 최신 군수지원함인 소양함(AOE-II)과 P-8A 해상초계기가 유력한 후보로 거론된다. 소양함은 원양 해역에서 작전 중인 함정에 연료·탄약·식량·부품을 보급하는 전력이다. 해군이 보유한 소양함급은 1척으로 기본 배수량 약 1만1000t급이며 만재 배수량은 약 2만3000t에 이른다. 승조원은 약 140명 규모다. P-8A는 잠수함과 수상함을 탐지·추적하는 해상초계기다. 해군은 2024년 미국에서 6대를 인수했고 지난해 7월 실전 배치를 완료했다. P-8A가 호르무즈 해협에 실제 투입되면 해군 해상초계기의 해당 해역 첫 작전 가능성이 제기된다. 이란 해군과 이란혁명수비대 해군의 고속정·잠수함 위협, 기뢰·수중 위협 가능성이 상존하는 해역이라는 점에서 감시·정찰과 항로 안전 확보 임무가 핵심이 될 것으로 보인다. 해군의 1만1000t급 군수지원함 소양함(AOE-51)이 해상에서 항해하고 있다. 정부는 호르무즈 해협 파병 후보 전력으로 군수지원함과 P-8A 해상초계기, 폭발물처리 전력 등을 검토하는 것으로 알려졌다. [사진=해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆해군 소양함·P-8A 초계기·EOD 전력 150명 안팎 전망  EOD(폭발물처리) 전력도 함께 거론된다. 이는 항만·기항지·함정 주변에서 폭발물이나 기뢰 의심 물체에 대응하는 임무를 맡을 수 있다. 다만 EOD의 구체적 편성과 장비, 임무 범위는 공개되지 않았다. 소양함과 P-8A, 관련 지원 인력을 함께 운용할 경우 파병 규모는 최소 150명 안팎이 필요할 것이란 관측이 나온다. 실제 파병까지는 국내 절차가 남아 있다. 해외 파병은 통상 청와대 국가안전보장회의(NSC) 논의·의결과 국무회의 의결을 거쳐 국회의 동의를 받아야 한다. 이르면 이달 중 국회에 파병 동의안이 제출될 수 있다는 전망도 나온다. 국방부는 "현재 논의 중인 세부 사항에 대해서는 확인해 드릴 수 없다"며 "관련 법령에 따라 절차를 추진하는 과정에서 적절한 시점에 공개할 것"이라고 했다. 이번 검토는 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 한국의 대이란 군사 기여 문제를 공개적으로 압박한 뒤 구체화된 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난달 한국이 이란 관련 미국의 요청을 거절했다고 여러 차례 언급했고 미국이 주한미군 약 '3만9000명'을 통해 한국을 방어하고 있다는 취지의 발언도 했다. 청와대는 당시 "한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혀 군사적 기여 가능성을 처음 공식 언급했다. '2026 환태평양훈련(RIMPAC)'에 참가한 연합해군 전력이 지난 7월 22일(하와이 현지시각) 하와이 제도 북부에서 해상훈련을 실시하고 있다. [사진=미 해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆전투함보다 군수함·초계기 비전투 자산 먼저 검토 예상  정부는 이란과의 불필요한 군사적 충돌 가능성을 줄이기 위해 전투함보다 군수지원함·초계기 등 비전투 자산을 먼저 내세우는 방안을 검토하는 것으로 보인다. 다만 군수지원함과 초계기가 실제 분쟁 해역에서 작전에 들어가면 단순한 후방 지원 이상의 정치·군사적 부담이 뒤따를 수 있다. 2020년 미국의 호르무즈 해협 파병 요청 당시에 문재인 정부는 국회 동의 없이 아덴만 해역의 청해부대 작전 범위를 일시 확대하는 방식으로 대응한 바 있다. 이번에는 별도 파병안과 국회 동의 절차를 밟을 가능성이 커 정치권과 여론의 찬반 논란이 거셀 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-09-04 10:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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