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[뉴스분석] "닥공" 외치지만…정비사업·규제완화 입법처리 지연에 與도 우려

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AI 핵심 요약

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  • 민주당은 5일 도정법 등 부동산 법안 처리를 미뤘다.
  • 민간 정비사업 용적률 완화폭을 놓고 여야가 맞섰다.
  • 민주당은 17일 본회의 처리를 추진하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민간 정비사업 용적률 두고 이견…본회의도 상정 계속 지연
"대기하는 재개발·재건축 현장 많아…더 이상 시간 끌기 어려워"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 이재명 정부가 주택 공급 확대 필요성을 강조하고 있지만 이를 뒷받침할 도시 및 주거환경정비법(도정법) 개정안 등의 국회 처리가 계속 미뤄지면서 '닥치고 공급'을 주창하고 있는 집권여당 더불어민주당 내부에서도 우려가 나오고 있다.

법 개정을 기다리며 사업시행계획을 미루고 있는 재개발·재건축 사업장이 늘어나고 있는 만큼 조속한 처리가 필요하다는 지적이다.

다만 오세훈 서울시장과 협상을 이어갔던 김윤덕 국토부 장관이 이번 개각 명단에 포함되며, 후임으로 지명된 홍지선 국토부 장관 후보자 인선까지 시간이 좀 더 소요될 것으로 예상돼 처리 시점이 더 늦어질 수 있다는 전망도 나온다.

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 지난 8월 12일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 주택시장 안정화 TF 제1차 회의에서 모두발언을 하고 있다.[사진=뉴스핌 DB]

◆민간 용적률 완화폭 놓고 여야 평행선

5일 정치권에 따르면 도정법 개정안과 용산공원특별법, 도시재정비촉진법 등 부동산 관련 법안은 지난 3일 국회 본회의에 상정되지 못했다. 해당 법안들은 지난달 20일과 26일에도 상정이 연기됐었다.

도정법 개정안을 둘러싼 여야의 핵심 쟁점은 민간 재개발·재건축 사업에 적용할 용적률 완화폭이다.

현재 계류 중인 도정법 개정안은 공공 재개발 사업의 경우 법적 상한 용적률의 1.3배까지 건축을 허용하도록 하고 있는데, 이를 민간 정비사업에도 확대 적용할지를 두고 여야가 맞서고 있다.

민주당 국토교통위원회(국토위) 간사인 복기왕 의원은 강남 3구와 용산구를 제외한 서울 전역의 민간 정비사업 용적률을 1.2배로 완화하는 방안을 제안했다. 반면 국민의힘은 공공과 동일하게 1.3배까지 완화해야 한다는 입장이다.

임이자 국민의힘 정책위의장은 지난 3일 최고위원회의에서 "공공 정비사업은 1.3배까지 풀어주면서 민간은 왜 1.2배냐"며 "재개발·재건축이 속도를 내지 못하는 가장 큰 이유는 사업성 부족"이라고 지적했다. 이어 "용적률을 과감하게 풀어서 사업성을 높이자는 것"이라고 강조했다.

서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌 DB]

◆與 내부도 "더 못 미뤄"…정비사업 대기 현장 누적 우려

민주당 내부에서는 도정법 처리가 늦어지면서 법 개정을 기다리는 정비사업장이 늘어나고 있다는 우려가 나온다.

국회 국토교통위원회 소속 김남근 민주당 의원은 이날 뉴스핌과의 통화에서 법안 처리 지연에 대해 "우려가 엄청 크다"고 밝혔다.

김 의원은 "도정법에 따라서 사업을 하려고 대기하고 있는 사업장이 많다"며 "법이 바뀌면 새로운 절차가 생기고 사업시행계획인가를 이미 받아놨어도 바뀐 법으로 인가를 받기 위해 다시 설계를 해야 하니 대기하고 있는 것"이라고 설명했다.

그러면서 "벌써 3~4월부터 쭉 누적돼 오고 있다"며 "서울 지역에 대기하고 있는 재개발·재건축 현장이 많아져서 빨리 처리해야 한다"고 강조했다.

김 의원은 법안 처리 지연이 주택 공급에 대한 불신으로 이어질 수 있다는 점도 지적했다.

그는 "공급을 원활하게 하고 공급에 대해서 (정부와 민주당이) 진심이구나 이런 것을 보여줘야 '좀 기다릴 수 있겠구나' 하면서 여론도 진정될 수 있다"며 "지금은 기다려봐야 공급이 잘 안 될 것 같다, 대책만 발표하지 실제 실행이 안 된다는 불신이 있는 것"이라고 말했다.

민주당이 단독 처리 강행 대신 여야 합의를 기다리고 있는 데 대해서는 협상의 여지가 남아 있기 때문이라고 설명했다.

김 의원은 "원내대표단이 협상을 해보니 협상의 여지가 상당히 있다고 했다. 가능하면 합의해서 하려고 한다"며 "9월 추석 전에는 처리할 수 있을 것 같다. 더 이상 시간 끌기는 어렵다"고 했다.

서울 용산구 용산공원. [사진=뉴스핌 DB]

◆용산공원 놓고도 이견…민주당, 17일 본회의 처리 추진

전은수 민주당 원내대변인도 지난 3일 "용산공원특별법, 도시 및 주거환경정비법, 도시재정비촉진법 등은 오늘(3일) 본회의에 올라가지 않을 것 같다"며 "국토교통부 장관과 서울시장이 아직 협상을 진행 중인 만큼 내용을 지켜봐야 할 것 같다"고 밝혔다.

전 원내대변인은 "부동산 공급은 법안 통과가 중요하기보다는 실질적인 공급 대책이 필요해 관련 협상을 우선시하고 있다"고 설명했다.

용산공원특별법은 용산공원 일부 지역의 녹지 기준 등을 완화하는 내용을 담고 있다. 공원 본체의 주택 공급과 직접 관련된 법안은 아니지만 야당에서는 향후 공원 내 주택 공급의 포석이 될 수 있다는 우려를 제기하고 있다.

한 민주당 의원도 뉴스핌과 통화에서 "주민들 반발이 심하니 좀 더 민심을 살필 시간이 필요하지 않겠냐"며 우려를 표했다.

국토부와 서울시 간 주택 공급 부지를 둘러싼 견해차도 남아 있다. 오세훈 서울시장은 용산공원 대신 강남구 탄천물재생센터 부지를 제안했고, 국토부는 이를 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

민주당은 다음 본회의가 예정된 오는 17일 법안 처리를 추진한다는 방침이지만 홍지선 후보자 인사청문회가 오는 16일로 잡히며 신임 국토부 장관 임명 전 마무리지을 수 있을지 관심이 쏠린다. 

chogiza@newspim.com

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[단독] "에이피알, 짝퉁에 당했다" [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알의 메디큐브 'PDRN 핑크 콜라겐 캡슐 크림'에서 수단레드가 검출됐다는 싱가포르 보건과학청(HSA) 발표는 알고 보니 에이피알의 공식 수출품이 아닌 가품 유통에서 비롯됐을 가능성이 높은 것으로 확인됐다. 에이피알이 AI 모니터링을 통해 가려낸 중국산 짝퉁. 진짜와 사실상 구별이 불가능할 정도다. [사진= 에이피알] 뉴스핌 취재를 종합하면 문제가 된 제품을 판매한 현지 업체는 에이피알의 공식 유통망에 포함되지 않은 곳으로, 유통업계에서는 이번 사태를 K-뷰티 인기에 편승한 가품 유통의 또 다른 사례로 보고 있다. 4일 에이피알에 따르면 HSA가 수단레드 미량 검출 사실을 밝힌 배치 번호는 '2E122I.2E117I'와 '2E191G.2E193G'다. 그러나 에이피알이 확인한 공식 출고 및 수출 이력상 해당 배치 번호 제품이 싱가포르로 수출된 정황은 없는 것으로 나타났다. HSA가 검사한 샘플의 판매처로 지목된 비너스 뷰티 역시 에이피알의 공식 공급 및 유통업체가 아닌 것으로 나타났다. 실제로 에이피알은 "이 업체에 해당 제품을 직접 공급하거나 수출한 사실이 없다"고 밝혔다. 뉴스핌 확인 결과 비너스 뷰티는 싱가포르 현지에서 매장 1개만 운영하는 영세 업체인 것으로 나타났다. 대형 유통망이 아닌 소규모 매장을 통해 정체불명의 제품이 흘러들어갔을 가능성에 무게가 실리는 대목이다. 유통업계 관계자는 "에이피알이 중국산 짝퉁에 당했을 가능성이 확실하다"며 "화장품 업체들이 가품 문제로 골머리를 앓고 있는 게 어제오늘 일이 아니다"라고 말했다. 실제로 에이피알은 이번 사태 이전부터 가품 유통으로 여러 차례 몸살을 앓아 왔다. 지난해 5월 에이피알은 메디큐브 공식몰에 '위조제품 관련 소비자 피해 예방 안내' 공지를 올리고 소비자 피해 예방에 나섰다. 당시 국내외 오픈마켓에서 중국산 위조제품이 유통되면서 관련 피해 상담이 3년간 450건 접수된 것으로 알려졌다. 이들 위조제품은 무단으로 메디큐브 로고를 사용하고 패키지와 용기까지 정품과 유사하게 제작해 소비자가 정품과 가품을 구분하기 어려운 수준이다. K-뷰티 전반의 위조품 문제도 심각하다는 게 업계 시각이다. 최근 아마존, 알리익스프레스 등 글로벌 온라인 쇼핑몰에서 메디큐브를 비롯해 토리든, 마녀공장, 스킨1004, 달바 등 인기 K-뷰티 브랜드를 도용한 가품이 다수 유통되고 있는 것으로 알려졌다. 가품 판매자들은 공식 판매처의 상세 페이지 이미지를 무단 도용하고 제조국을 한국으로 표기해 정품과 혼동을 유도하는 수법을 쓰고 있다. 싱가포르에서 화장품에 사용할 수 없는 성분인 수단레드가 검출되지 않았음을 보여주는 테스트 리포트. [사진= 에이피알] 에이피알은 지난달 3일 HSA의 요청에 따라 현지 공인 시험 기관에서 별도의 제품 시험을 진행했다. 에이피알 싱가포르 법인이 제출한 제품에서는 수단레드가 검출되지 않았다. 이후 같은 달 26일 HSA로부터 해당 제품의 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다는 통지를 받았다. 다만 수단레드가 미량 검출된 비너스 뷰티 판매 제품에 대해서는 회수 조치가 내려진 것으로 파악됐다. 에이피알 관계자는 "당사는 이번 이슈가 제기된 이후 소비자 안전을 최우선으로 고려해 아시아권 판매를 선제적으로 중단하고 관계 당국의 요청에 성실히 대응해 왔다"며 "싱가포르에서도 HSA의 요청에 따라 HSA 공인 시험 기관에서 제품 시험을 진행했고, 불검출 결과가 확인된 이후 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다"고 밝혔다. 이어 "특히 HSA가 검출 사실을 밝힌 샘플의 판매처로 언급된 업체는 당사가 해당 제품을 공급한 공식 유통업체가 아니며 해당 배치 역시 당사의 싱가포르 공식 수출 이력에서 확인되지 않고 있다"며 "해당 제품이 어떠한 경로로 현지에 유통됐는지 객관적인 자료를 바탕으로 사실관계를 확인하고 있다"고 설명했다. 에이피알 관계자는 "가품 여부나 진위에 대해서는 당사나 싱가포르 측에서도 확실히 확인 가능한 부분은 없다"며 안타까움을 토로했다. fineview@newspim.com 2026-09-04 06:06
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정부·軍, 호르무즈 파병 실무 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부와 군(軍)이 호르무즈 해협에 해군 군수지원함, P-8A 포세이돈 해상초계기, 폭발물처리(EOD) 전력 등을 파견하는 방안을 놓고 구체적인 실무 준비에 착수한 것으로 알려졌다. 실제 파병이 성사될 경우 2004년 자이툰부대 이라크 파병 이후 22년 만의 미국 요청에 따른 해외 파병이 될 전망이다. 다만 청와대는 "관련된 사안은 결정된 바 없다"며 "최종 결정 단계는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 지난해 10월 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 열린 '건군 76주년 국군의 날 기념식'에서 해군 해상초계기(P-8A)가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆국방부 "호르무즈 파병, 구체적 준비하고 있다"  복수의 군·정부 소식통에 따르면 합참과 해군은 지난달부터 호르무즈 해협 파병에 대비해 투입 전력과 작전 임무, 현지 기항지와 작전기지, 군수지원 계획을 검토해 왔다. 국방부 핵심 관계자는 "해군 전력을 호르무즈 해협에 파병하기 위한 구체적인 준비를 하고 있다"며 파병 후보 전력으로 P-8 포세이돈과 해군 군수지원함, EOD를 거론했다. 군 고위 관계자는 "현지 기항지와 작전기지 문제도 관련 국가와 협의가 이뤄지는 것으로 안다"고 전했다. 정부가 우선 검토하는 것은 전투함이 아닌 '지원 성격'의 자산이다. 해군 최신 군수지원함인 소양함(AOE-II)과 P-8A 해상초계기가 유력한 후보로 거론된다. 소양함은 원양 해역에서 작전 중인 함정에 연료·탄약·식량·부품을 보급하는 전력이다. 해군이 보유한 소양함급은 1척으로 기본 배수량 약 1만1000t급이며 만재 배수량은 약 2만3000t에 이른다. 승조원은 약 140명 규모다. P-8A는 잠수함과 수상함을 탐지·추적하는 해상초계기다. 해군은 2024년 미국에서 6대를 인수했고 지난해 7월 실전 배치를 완료했다. P-8A가 호르무즈 해협에 실제 투입되면 해군 해상초계기의 해당 해역 첫 작전 가능성이 제기된다. 이란 해군과 이란혁명수비대 해군의 고속정·잠수함 위협, 기뢰·수중 위협 가능성이 상존하는 해역이라는 점에서 감시·정찰과 항로 안전 확보 임무가 핵심이 될 것으로 보인다. 해군의 1만1000t급 군수지원함 소양함(AOE-51)이 해상에서 항해하고 있다. 정부는 호르무즈 해협 파병 후보 전력으로 군수지원함과 P-8A 해상초계기, 폭발물처리 전력 등을 검토하는 것으로 알려졌다. [사진=해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆해군 소양함·P-8A 초계기·EOD 전력 150명 안팎 전망  EOD(폭발물처리) 전력도 함께 거론된다. 이는 항만·기항지·함정 주변에서 폭발물이나 기뢰 의심 물체에 대응하는 임무를 맡을 수 있다. 다만 EOD의 구체적 편성과 장비, 임무 범위는 공개되지 않았다. 소양함과 P-8A, 관련 지원 인력을 함께 운용할 경우 파병 규모는 최소 150명 안팎이 필요할 것이란 관측이 나온다. 실제 파병까지는 국내 절차가 남아 있다. 해외 파병은 통상 청와대 국가안전보장회의(NSC) 논의·의결과 국무회의 의결을 거쳐 국회의 동의를 받아야 한다. 이르면 이달 중 국회에 파병 동의안이 제출될 수 있다는 전망도 나온다. 국방부는 "현재 논의 중인 세부 사항에 대해서는 확인해 드릴 수 없다"며 "관련 법령에 따라 절차를 추진하는 과정에서 적절한 시점에 공개할 것"이라고 했다. 이번 검토는 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 한국의 대이란 군사 기여 문제를 공개적으로 압박한 뒤 구체화된 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난달 한국이 이란 관련 미국의 요청을 거절했다고 여러 차례 언급했고 미국이 주한미군 약 '3만9000명'을 통해 한국을 방어하고 있다는 취지의 발언도 했다. 청와대는 당시 "한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혀 군사적 기여 가능성을 처음 공식 언급했다. '2026 환태평양훈련(RIMPAC)'에 참가한 연합해군 전력이 지난 7월 22일(하와이 현지시각) 하와이 제도 북부에서 해상훈련을 실시하고 있다. [사진=미 해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆전투함보다 군수함·초계기 비전투 자산 먼저 검토 예상  정부는 이란과의 불필요한 군사적 충돌 가능성을 줄이기 위해 전투함보다 군수지원함·초계기 등 비전투 자산을 먼저 내세우는 방안을 검토하는 것으로 보인다. 다만 군수지원함과 초계기가 실제 분쟁 해역에서 작전에 들어가면 단순한 후방 지원 이상의 정치·군사적 부담이 뒤따를 수 있다. 2020년 미국의 호르무즈 해협 파병 요청 당시에 문재인 정부는 국회 동의 없이 아덴만 해역의 청해부대 작전 범위를 일시 확대하는 방식으로 대응한 바 있다. 이번에는 별도 파병안과 국회 동의 절차를 밟을 가능성이 커 정치권과 여론의 찬반 논란이 거셀 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-09-04 10:20

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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