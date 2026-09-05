베선트의 낙관론…"이란전 끝나면 유가 40달러대·국채 금리도 하락"

AI 핵심 요약beta
- 스콧 베선트 미 재무장관이 4일 이란 분쟁 해소 뒤 유가 하락을 전망했다.
- 그는 공급 과잉으로 배럴당 50달러, 40달러대 가능성을 언급했다.
- 국채 금리도 유가와 함께 내려갈 것이라며 노르웨이 국부펀드 우려를 낮췄다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 스콧 베선트 미 재무장관이 이란과의 분쟁이 끝나면 국제유가가 배럴당 40달러대까지 떨어질 것으로 내다봤다. 최근 수년 만의 최고 수준으로 오른 국채 금리도 함께 내려갈 것이라는 전망이다.
베선트 장관은 4일(현지시간) 공개된 스티브 배넌 전 백악관 수석전략가와의 인터뷰에서 "우리는 이란 분쟁의 반대편으로 넘어갈 것이고 그러면 유가가 내려갈 것으로 예상한다"고 말했다.
이어 "이후 원유시장은 상당한 공급 과잉 상태가 될 것"이라며 "새로 나오는 물량이 워낙 많아 유가가 50달러, 어쩌면 40달러대까지 갈 수 있다"고 밝혔다.
현재 유가는 그와 정반대 방향에 있다. 이번 주 미국과 이란이 공습을 주고받으면서 브렌트유는 이날 배럴당 95달러를 넘어서 지난 7월 이후 최고 수준을 기록했다. 서부텍사스산원유(WTI)도 91달러 부근에서 움직였다.
최근 몇 주간 에너지 가격 상승은 물가 우려를 키우며 전 세계 국채 금리를 밀어 올렸다. 미 10년물 금리는 이번 주 2023년 이후 최고를 기록했다.
베선트 장관은 "찾아보면 알겠지만 금리가 유가와 이렇게 높은 상관관계를 보인 적이 없다"고 말했다.
그는 노르웨이 국부펀드가 미 국채 보유를 줄이겠다고 제안한 데 대해서는 의미를 축소했다. 이 펀드는 세계 최대 국부펀드 가운데 하나다. 블룸버그 분석에 따르면 제안대로 실행되면 미 국채 보유가 750억 달러 줄어들 수 있다. 노르웨이 소식은 정부 차입이 급증하는 시점에서 미 국채 수요에 대한 우려를 키울 수 있는 사안이었다.
베선트 장관은 "그들은 다른 미국 자산으로 수익률을 높이려는 것일 뿐"이라며 "패니메이와 프레디맥 채권을 사고 싶어 하는데 나는 그것을 가장 강력하게 지지하는 사람"이라고 밝혔다.
패니메이와 프레디맥은 미 정부가 인가한 주택금융 기관이다. 이들이 발행하는 채권은 통상 국채보다 높은 금리를 제공한다.
mj72284@newspim.com