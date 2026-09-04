홍지선 국토장관 후보, 5억 '영끌' 주택 매수 논란…野 "빚내서 집 사지 말랬는데"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 4일 홍지선 장관 후보자의 아파트 매입을 비판했다.
- 홍 후보자 부부는 대출과 가족 차입으로 서울 아파트를 샀다.
- 시세가 뛰며 1년여 만에 약 4억원 차익이 났다.
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김은혜 "李, 국민엔 빚내 집 사지 말라더니…정부 정책과 정면 배치"
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국민의힘이 홍지선 국토교통부 장관 후보자가 5억원이 넘는 대출과 가족 간 차입으로 서울 아파트를 매입했다며 공세를 폈다. 정부가 '빚내 집 사지 말라'는 메시지를 내놓는 상황에서 부동산 정책을 총괄할 장관 후보자가 이른바 '영끌' 매수를 했다는 비판이다.
4일 김은혜 국민의힘 의원실이 공개한 홍 후보자의 인사청문요청안 등에 따르면 홍 후보자는 지난해 5월 배우자와 공동명의로 서울 구로구 신도림동의 한 아파트를 10억500만원에 매입했다.
매입 자금은 상당 부분 차입에 의존했다. 홍 후보자는 주택담보대출로 3억6700만원을 조달했고, 배우자는 지난해 4월 친정어머니에게 1억7000만원을 빌렸다.
배우자가 장모에게 돈을 빌린 다음 날은 아파트 매매계약 중도금 2억원을 납부하는 시점이었다. 배우자는 차입 당시 1년간 원금 상환을 유예한 뒤 연 4.6% 금리의 원리금균등상환 방식으로 이자를 지급하기로 약정했다.
이후 올해 계약을 변경해 원금 상환 유예 기간을 3년으로 늘린 것으로 나타났다. 현재 홍 후보자는 해당 아파트에 거주하고 있다.
김 의원실은 홍 후보자 부부가 주택담보대출과 사인 간 차입을 합쳐 아파트를 매입했다고 주장했다. 또 해당 아파트 시세가 현재 약 14억1000만원 수준으로 올라 1년여 만에 약 4억원의 시세차익이 발생한 것으로 추산했다.
국민의힘은 이를 이재명 정부의 대출 규제 기조와 연결해 비판했다.
김은혜 의원은 "국민에게는 빚내서 집 사지 말라던 이재명 대통령이 지명한 국토부 장관 후보자는 불과 1년 전 영끌로 집을 샀던 장본인"이라며 "정부를 이기는 시장이 없다는 건 망상임을 대통령의 사람들이 직접 몸으로 보여주고 있는 것"이라고 지적했다.
plum@newspim.com