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[코인 시황] 비트코인 8만1000달러 돌파…금리 인상 기대 후퇴·ETF 자금 유입에 위험선호 확산

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AI 핵심 요약

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  • 비트코인이 4일 8만1000달러를 웃돌며 강세를 이어갔다.
  • 연준 금리 인상 기대 후퇴와 ETF 자금 유입이 상승을 이끌었다.
  • 미 고용지표와 엔화 흐름이 추가 상승 여부를 가를 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

월러 발언에 9월 인상 가능성 50% 안팎으로 하락
현물 ETF엔 7억3100만달러 순유입
엔화 급등에도 비트코인 강세 유지…비트코인·금 비율은 1월 이후 최고

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 4일 8만1000달러를 웃돌며 강세를 이어가고 있다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 금리 인상 기대가 낮아지면서 미 국채 수익률과 달러화가 하락한 데다 미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)로 대규모 자금이 유입되면서 투자심리가 개선된 영향이다.

한국 시간 오후 6시 40분 기준 비트코인(BTC) 가격은 8만1000달러를 웃돌며 지난 24시간 동안 약 4% 상승했다. CME 페드워치에 따르면 시장이 반영하는 이달 연준의 금리 인상 가능성은 약 50%로, 이번 주 초 63%를 웃돌았던 수준에서 낮아졌다.

이더리움(ETH)도 2525달러로 5% 넘게 오르고, XRP와 솔라나(SOKL)도 4~6% 오르는 등 암호화폐 전반이 강세다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 물가 압력이 계속 완화될 경우 다음 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리를 동결하는 것을 지지하겠다고 밝혔다. 그의 발언 이후 미 국채 수익률이 하락했고 금과 주식, 암호화폐 등으로 매수세가 유입됐다.

비트코인 이미지.[사진=로이터 뉴스핌]

월러 한마디에 금리 인상 기대 후퇴…달러도 약세

달러화 약세도 비트코인 상승에 힘을 보탰다. 주요 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 0.4% 하락한 99.22를 기록하며 장기 추세를 판단하는 데 널리 사용되는 200일 이동평균선을 시험하고 있다.

200일 이동평균선이 무너질 경우 추가적인 달러 매도세가 나타날 가능성도 거론된다. 달러화 약세는 일반적으로 달러로 가격이 표시되는 비트코인과 금에 긍정적으로 작용하며, 전 세계 금융 여건을 완화해 위험자산 투자 수요를 높이는 요인으로 작용한다.

글로벌 증시도 상승세를 이어갔다. MSCI 아시아·태평양 지수는 약 1% 상승했고 MSCI 전세계지수(ACWI)는 사흘 연속 올랐다. 월가의 '공포지수'로 불리는 변동성지수(VIX)는 14 부근까지 떨어져 지난 1월 이후 최저 수준을 기록했다.

엔화 급등에도 비트코인 버텨…달러 약세 효과가 더 컸다

이번 시장 흐름에서 특히 눈에 띄는 것은 엔화 강세와 비트코인 상승이 동시에 나타나고 있다는 점이다.

트레이딩뷰에 따르면 달러/엔 환율은 이날 1.4% 하락한 156.40엔을 기록하며 전날 0.9% 하락에 이어 큰 폭으로 떨어졌다. 앞선 거래에서는 달러당 155.30엔까지 하락했다. 엔화는 3일 하루 약 2% 강세를 보이며 지난 한 달간의 점진적인 하락분을 대부분 만회했다.

통상 엔화 급등은 위험회피 신호로 받아들여진다. 저금리의 엔화를 빌려 주식과 채권, 암호화폐 등 고수익 자산에 투자하는 '엔 캐리 트레이드'가 청산될 가능성이 커지기 때문이다.

하지만 현재까지는 엔화 강세가 달러인덱스를 끌어내리는 효과가 더 크게 작용하면서 비트코인과 금 가격을 오히려 지지하고 있다.

다만 엔화 상승 속도가 지나치게 빨라질 경우 상황이 반전될 수 있다는 경계도 나온다. 엔화가 급격하게 강세를 보이면 엔화로 자금을 조달해 해외 자산을 사들였던 투자자들이 포지션을 청산할 수 있다.

실제로 2024년 8월 엔 캐리 트레이드가 급격히 청산됐을 당시 비트코인은 불과 며칠 사이 약 20% 하락했다.

현재 시장에서는 일본은행(BOJ)이 오는 18일 회의에서 기준금리를 현행 1%에서 1.25%로 인상할 가능성을 이전보다 높게 반영하고 있다. 앞서 미국과 일본 당국이 8월 '무질서한 엔화 움직임'에 대응해 약세를 보이던 엔화를 지지하기 위한 시장 개입에 나섰다는 보도도 나온 바 있다.

비트코인 ETF에 7억3100만달러…1월 이후 최대

기관 자금 유입도 비트코인 강세를 뒷받침했다.

소소밸류(SoSoValue)에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF에는 3일 하루에만 약 7억3100만달러가 순유입됐다. 지난 1월 이후 하루 기준 최대 규모다. 이는 8월 말 11거래일 연속 순유입 기간 중 어느 하루의 유입액보다도 3배 이상 많다.

블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)에 약 4억5400만달러가 들어오며 전체 자금 유입을 주도했다. 아크인베스트와 21셰어스의 ARKB에는 1억3800만달러, 피델리티의 FBTC에는 7400만달러가 각각 유입됐다. 그레이스케일의 두 상품에도 총 5700만달러가 들어왔다.

반면 반에크의 HODL에서는 2000만달러, 위즈덤트리의 BTCW에서는 500만달러가 빠져나갔다.

ETF 전체 순자산은 1033억4000만달러로 늘어 비트코인 전체 시가총액의 6%를 조금 웃돌았다. 2024년 1월 미국 현물 비트코인 ETF 출시 이후 누적 순유입액은 554억4000만달러에 달했다.

이번 대규모 순유입은 1일 기록한 2억3600만달러 순유출을 단숨에 뒤집은 것이다. 당시에는 IBIT에서만 2억100만달러가 빠져나갔다.

시장에서는 이날도 하루 5억달러를 웃도는 순유입이 이어질지가 관건이라고 보고 있다. 이 같은 규모의 자금 유입이 2거래일 연속 나타날 경우 지난여름 이후 처음으로 기관투자자들의 지속적인 매수세가 확인되는 신호로 해석될 수 있다.

◆ 금보다 더 오른 비트코인…'부채 헤지' 수요 부각

비트코인은 금과 비교해서도 강한 흐름을 보이고 있다.

트레이딩뷰에 따르면 비트코인 한 개의 달러 가격을 금 한 온스의 달러 가격으로 나눈 비트코인·금 비율은 18.17까지 상승해 지난 1월 이후 최고치를 기록했다. 현재 비트코인 1개로 금 18온스를 조금 넘게 살 수 있다는 의미다.

비트코인과 금은 최근 미국과 일부 아시아 증시에서 인공지능(AI) 관련주가 주도한 랠리에 뒤처졌다가 다시 동반 상승하고 있다.

시장에서는 미국을 비롯한 주요국의 재정 악화에 대한 우려가 비트코인과 금 같은 희소자산 수요를 자극하고 있다는 분석도 나온다.

분석가들은 각국 정부가 급증한 국가부채 부담을 줄이기 위해 장기적으로 자국 통화 가치를 떨어뜨리는 정책을 택할 수 있다는 우려를 제기하고 있다. 스위스를 제외한 주요 선진국의 국내총생산(GDP) 대비 국가부채 비율이 100%를 웃도는 가운데 미국은 이자비용을 제외한 기초재정수지 적자 측면에서도 큰 부담을 안고 있다는 지적이다.

스콧 베선트 미 재무장관은 최근 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열린 주요 20개국(G20) 재무장관 회의에서 "세계는 부채로 넘쳐나고 있으며, 우리가 여기서 벗어날 수 있는 유일한 방법은 성장을 통해 빠져나오는 것"이라고 말했다.

비트코인 강세론자인 앤서니 스카라무치 스카이브리지캐피털 창업자는 이 발언을 비트코인의 투자 논리를 뒷받침하는 것으로 해석했다.

그는 엑스(X)에 "베선트는 G20 앞에서 세계가 부채로 넘쳐난다고 말했다. 비트코인의 모든 투자 논리는 바로 그 한 문장에 담겨 있다"며 "20명의 재무장관이 아무도 의도하지 않은 채 올해 최고의 비트코인 광고를 만들어줬다"고 썼다.

비트코인이 달러나 엔, 유로화 등 법정통화와 달리 정부의 정책 결정으로 공급량을 늘리거나 통화가치를 직접 절하할 수 없는 자산이라는 점이 부각되고 있다는 의미다.

 

◆ 다음 변수는 미국 고용…금리 전망 다시 흔들릴 수도

시장의 다음 관심은 이날 뉴욕 증시 개장 전 발표되는 미국의 8월 고용보고서로 향하고 있다.

미 노동통계국(BLS)은 미 동부시간 오전 8시30분 8월 비농업 고용지표를 발표한다. 시장에서는 지난달 미국 경제가 6만5000개의 일자리를 추가했을 것으로 예상하고 있다. 7월에는 예상 밖으로 2만3000개의 일자리가 감소했다. 실업률은 4.1%에서 4.2%로 상승했을 것으로 전망된다.

고용지표 결과에 따라 연준의 9월 금리 인상 가능성이 다시 크게 움직일 수 있는 만큼 달러화와 미 국채 수익률, 비트코인 가격도 변동성이 커질 가능성이 있다.

고용이 예상보다 약할 경우 금리 인상 기대가 추가로 낮아지면서 비트코인 상승세에 힘을 실을 수 있다. 반대로 고용이 예상보다 강할 경우 금리와 달러가 다시 상승하면서 비트코인에 부담으로 작용할 수 있다.

결국 비트코인의 8만1000달러 돌파가 단기적인 금리 재조정에 따른 반등에 그칠지, 새로운 상승 추세로 이어질지는 미국 고용지표와 ETF 자금 흐름, 엔화 움직임이 좌우할 전망이다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

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[단독] "에이피알, 짝퉁에 당했다" [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알의 메디큐브 'PDRN 핑크 콜라겐 캡슐 크림'에서 수단레드가 검출됐다는 싱가포르 보건과학청(HSA) 발표는 알고 보니 에이피알의 공식 수출품이 아닌 가품 유통에서 비롯됐을 가능성이 높은 것으로 확인됐다. 에이피알이 AI 모니터링을 통해 가려낸 중국산 짝퉁. 진짜와 사실상 구별이 불가능할 정도다. [사진= 에이피알] 뉴스핌 취재를 종합하면 문제가 된 제품을 판매한 현지 업체는 에이피알의 공식 유통망에 포함되지 않은 곳으로, 유통업계에서는 이번 사태를 K-뷰티 인기에 편승한 가품 유통의 또 다른 사례로 보고 있다. 4일 에이피알에 따르면 HSA가 수단레드 미량 검출 사실을 밝힌 배치 번호는 '2E122I.2E117I'와 '2E191G.2E193G'다. 그러나 에이피알이 확인한 공식 출고 및 수출 이력상 해당 배치 번호 제품이 싱가포르로 수출된 정황은 없는 것으로 나타났다. HSA가 검사한 샘플의 판매처로 지목된 비너스 뷰티 역시 에이피알의 공식 공급 및 유통업체가 아닌 것으로 나타났다. 실제로 에이피알은 "이 업체에 해당 제품을 직접 공급하거나 수출한 사실이 없다"고 밝혔다. 뉴스핌 확인 결과 비너스 뷰티는 싱가포르 현지에서 매장 1개만 운영하는 영세 업체인 것으로 나타났다. 대형 유통망이 아닌 소규모 매장을 통해 정체불명의 제품이 흘러들어갔을 가능성에 무게가 실리는 대목이다. 유통업계 관계자는 "에이피알이 중국산 짝퉁에 당했을 가능성이 확실하다"며 "화장품 업체들이 가품 문제로 골머리를 앓고 있는 게 어제오늘 일이 아니다"라고 말했다. 실제로 에이피알은 이번 사태 이전부터 가품 유통으로 여러 차례 몸살을 앓아 왔다. 지난해 5월 에이피알은 메디큐브 공식몰에 '위조제품 관련 소비자 피해 예방 안내' 공지를 올리고 소비자 피해 예방에 나섰다. 당시 국내외 오픈마켓에서 중국산 위조제품이 유통되면서 관련 피해 상담이 3년간 450건 접수된 것으로 알려졌다. 이들 위조제품은 무단으로 메디큐브 로고를 사용하고 패키지와 용기까지 정품과 유사하게 제작해 소비자가 정품과 가품을 구분하기 어려운 수준이다. K-뷰티 전반의 위조품 문제도 심각하다는 게 업계 시각이다. 최근 아마존, 알리익스프레스 등 글로벌 온라인 쇼핑몰에서 메디큐브를 비롯해 토리든, 마녀공장, 스킨1004, 달바 등 인기 K-뷰티 브랜드를 도용한 가품이 다수 유통되고 있는 것으로 알려졌다. 가품 판매자들은 공식 판매처의 상세 페이지 이미지를 무단 도용하고 제조국을 한국으로 표기해 정품과 혼동을 유도하는 수법을 쓰고 있다. 싱가포르에서 화장품에 사용할 수 없는 성분인 수단레드가 검출되지 않았음을 보여주는 테스트 리포트. [사진= 에이피알] 에이피알은 지난달 3일 HSA의 요청에 따라 현지 공인 시험 기관에서 별도의 제품 시험을 진행했다. 에이피알 싱가포르 법인이 제출한 제품에서는 수단레드가 검출되지 않았다. 이후 같은 달 26일 HSA로부터 해당 제품의 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다는 통지를 받았다. 다만 수단레드가 미량 검출된 비너스 뷰티 판매 제품에 대해서는 회수 조치가 내려진 것으로 파악됐다. 에이피알 관계자는 "당사는 이번 이슈가 제기된 이후 소비자 안전을 최우선으로 고려해 아시아권 판매를 선제적으로 중단하고 관계 당국의 요청에 성실히 대응해 왔다"며 "싱가포르에서도 HSA의 요청에 따라 HSA 공인 시험 기관에서 제품 시험을 진행했고, 불검출 결과가 확인된 이후 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다"고 밝혔다. 이어 "특히 HSA가 검출 사실을 밝힌 샘플의 판매처로 언급된 업체는 당사가 해당 제품을 공급한 공식 유통업체가 아니며 해당 배치 역시 당사의 싱가포르 공식 수출 이력에서 확인되지 않고 있다"며 "해당 제품이 어떠한 경로로 현지에 유통됐는지 객관적인 자료를 바탕으로 사실관계를 확인하고 있다"고 설명했다. 에이피알 관계자는 "가품 여부나 진위에 대해서는 당사나 싱가포르 측에서도 확실히 확인 가능한 부분은 없다"며 안타까움을 토로했다. fineview@newspim.com 2026-09-04 06:06
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정부·軍, 호르무즈 파병 실무 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부와 군(軍)이 호르무즈 해협에 해군 군수지원함, P-8A 포세이돈 해상초계기, 폭발물처리(EOD) 전력 등을 파견하는 방안을 놓고 구체적인 실무 준비에 착수한 것으로 알려졌다. 실제 파병이 성사될 경우 2004년 자이툰부대 이라크 파병 이후 22년 만의 미국 요청에 따른 해외 파병이 될 전망이다. 다만 청와대는 "관련된 사안은 결정된 바 없다"며 "최종 결정 단계는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 지난해 10월 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 열린 '건군 76주년 국군의 날 기념식'에서 해군 해상초계기(P-8A)가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆국방부 "호르무즈 파병, 구체적 준비하고 있다"  복수의 군·정부 소식통에 따르면 합참과 해군은 지난달부터 호르무즈 해협 파병에 대비해 투입 전력과 작전 임무, 현지 기항지와 작전기지, 군수지원 계획을 검토해 왔다. 국방부 핵심 관계자는 "해군 전력을 호르무즈 해협에 파병하기 위한 구체적인 준비를 하고 있다"며 파병 후보 전력으로 P-8 포세이돈과 해군 군수지원함, EOD를 거론했다. 군 고위 관계자는 "현지 기항지와 작전기지 문제도 관련 국가와 협의가 이뤄지는 것으로 안다"고 전했다. 정부가 우선 검토하는 것은 전투함이 아닌 '지원 성격'의 자산이다. 해군 최신 군수지원함인 소양함(AOE-II)과 P-8A 해상초계기가 유력한 후보로 거론된다. 소양함은 원양 해역에서 작전 중인 함정에 연료·탄약·식량·부품을 보급하는 전력이다. 해군이 보유한 소양함급은 1척으로 기본 배수량 약 1만1000t급이며 만재 배수량은 약 2만3000t에 이른다. 승조원은 약 140명 규모다. P-8A는 잠수함과 수상함을 탐지·추적하는 해상초계기다. 해군은 2024년 미국에서 6대를 인수했고 지난해 7월 실전 배치를 완료했다. P-8A가 호르무즈 해협에 실제 투입되면 해군 해상초계기의 해당 해역 첫 작전 가능성이 제기된다. 이란 해군과 이란혁명수비대 해군의 고속정·잠수함 위협, 기뢰·수중 위협 가능성이 상존하는 해역이라는 점에서 감시·정찰과 항로 안전 확보 임무가 핵심이 될 것으로 보인다. 해군의 1만1000t급 군수지원함 소양함(AOE-51)이 해상에서 항해하고 있다. 정부는 호르무즈 해협 파병 후보 전력으로 군수지원함과 P-8A 해상초계기, 폭발물처리 전력 등을 검토하는 것으로 알려졌다. [사진=해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆해군 소양함·P-8A 초계기·EOD 전력 150명 안팎 전망  EOD(폭발물처리) 전력도 함께 거론된다. 이는 항만·기항지·함정 주변에서 폭발물이나 기뢰 의심 물체에 대응하는 임무를 맡을 수 있다. 다만 EOD의 구체적 편성과 장비, 임무 범위는 공개되지 않았다. 소양함과 P-8A, 관련 지원 인력을 함께 운용할 경우 파병 규모는 최소 150명 안팎이 필요할 것이란 관측이 나온다. 실제 파병까지는 국내 절차가 남아 있다. 해외 파병은 통상 청와대 국가안전보장회의(NSC) 논의·의결과 국무회의 의결을 거쳐 국회의 동의를 받아야 한다. 이르면 이달 중 국회에 파병 동의안이 제출될 수 있다는 전망도 나온다. 국방부는 "현재 논의 중인 세부 사항에 대해서는 확인해 드릴 수 없다"며 "관련 법령에 따라 절차를 추진하는 과정에서 적절한 시점에 공개할 것"이라고 했다. 이번 검토는 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 한국의 대이란 군사 기여 문제를 공개적으로 압박한 뒤 구체화된 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난달 한국이 이란 관련 미국의 요청을 거절했다고 여러 차례 언급했고 미국이 주한미군 약 '3만9000명'을 통해 한국을 방어하고 있다는 취지의 발언도 했다. 청와대는 당시 "한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혀 군사적 기여 가능성을 처음 공식 언급했다. '2026 환태평양훈련(RIMPAC)'에 참가한 연합해군 전력이 지난 7월 22일(하와이 현지시각) 하와이 제도 북부에서 해상훈련을 실시하고 있다. [사진=미 해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆전투함보다 군수함·초계기 비전투 자산 먼저 검토 예상  정부는 이란과의 불필요한 군사적 충돌 가능성을 줄이기 위해 전투함보다 군수지원함·초계기 등 비전투 자산을 먼저 내세우는 방안을 검토하는 것으로 보인다. 다만 군수지원함과 초계기가 실제 분쟁 해역에서 작전에 들어가면 단순한 후방 지원 이상의 정치·군사적 부담이 뒤따를 수 있다. 2020년 미국의 호르무즈 해협 파병 요청 당시에 문재인 정부는 국회 동의 없이 아덴만 해역의 청해부대 작전 범위를 일시 확대하는 방식으로 대응한 바 있다. 이번에는 별도 파병안과 국회 동의 절차를 밟을 가능성이 커 정치권과 여론의 찬반 논란이 거셀 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-09-04 10:20

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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