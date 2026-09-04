김민석, 대전·충남 행정통합 재추진 의지…"남아 있는 과제"

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"당과 단체장 후보들의 약속"…중앙당 차원 추진 의지 재확인

"적절한 시기·과정 거쳐 진행"…특별법 등 후속 조치 여부 주목

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 대전·충남 행정통합을 당 차원의 '남아 있는 과제'로 규정하며 재추진 의지를 밝혔다.

그동안 정치권에서 논의가 이어졌지만 사실상 중단됐던 대전·충남 행정통합 문제가 당 차원에서 다시 수면 위로 올라올지 주목된다.

4일 충남도청 대회의실에서 열린 더불어민주당 예산정책협의회에서 김민석 민주당 당대표가 발언하고 있다.[사진=충남도] 2026.09.04 gyun507@newspim.com

김 대표는 4일 충남 홍성 충남도청에서 열린 현장 최고위원회의에서 대전·충남 행정통합과 관련해 "대전·충남 통합 문제는 우리 당과 단체장 후보들이 그전에 다 공언하고 약속했던 문제이기 때문에 앞으로 남아 있는 과제 중 하나"라고 밝혔다.

이어 "적절한 시기와 과정을 거쳐서 진행할 수 있게 될 것"이라고 말했다.

김 대표는 또 대전·충남 행정통합이 그동안 성사되지 못한 점을 언급하며 지역 주민들에게 아쉬움이 남아 있다는 취지의 발언도 내놨다.

대전·충남 행정통합은 대전시와 충남도를 하나의 광역자치단체로 묶는 구상이다. 행정구역을 통합해 산업과 교통, 경제 등 광역 현안을 공동으로 추진하고 수도권 집중에 대응할 수 있는 충청권 광역 경제·행정권을 만들자는 취지다.

대전과 충남은 동일 생활권과 경제권을 공유하고 있는 만큼 그동안 정치권과 지역사회에서는 광역 행정의 효율성을 높이기 위한 방안으로, 정치권에선 통합 필요성을 꾸준히 강조해왔다.

하지만 실제 통합까지는 정치권의 합의와 특별법 제정, 통합 방식과 권한 배분, 주민 의견 수렴 등 여러 절차가 필요한 만큼 논의가 진전을 보지 못했다. 관련 법안 처리 역시 불발되면서 행정통합 논의는 한동안 사실상 중단된 상태였다.

이런 가운데 민주당 대표가 직접 행정통합 문제를 다시 언급했다는 점에서 향후 관련 논의가 재점화될 가능성이 제기된다.

특히 김 대표가 행정통합을 '남아 있는 과제'라고 규정하고 "적절한 시기와 과정"을 강조한 만큼 당장 통합 절차에 착수하기보다는 지역 여론과 정치권 논의 등을 거쳐 추진 시점과 방식을 구체화할 가능성이 높다.

김 대표는 이날 특별법 재추진 여부나 주민투표 등 구체적인 행정통합 로드맵까지는 제시하지 않았다.

다만 대전·충남 행정통합을 당 차원의 과제로 다시 공식화하면서 향후 민주당 중앙당과 대전·충남 지역 정치권에서 통합 방식과 추진 일정 등을 둘러싼 논의가 이어질 것으로 전망된다. 특히 행정통합을 위해서는 중앙당의 정치적 지원이 필요한 만큼 김 대표의 이번 발언이 향후 특별법 추진 등 실질적인 후속 조치로 이어질지가 관건이다.

gyun507@newspim.com