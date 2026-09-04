에이피알, 메디큐브 수단레드 검출 반박…"공식유통 제품 불검출"

AI 핵심 요약beta
- 에이피알은 4일 메디큐브 크림 2개 배치군을 검사했다
- 국내 공인시험기관서 수단레드가 검출되지 않았다고 밝혔다
- HSA 조치 해제 후 싱가포르 공식 판매도 재개됐다
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싱가포르 공식 유통 제품 판매도 재개
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 에이피알이 싱가포르 보건과학청(HSA)이 수단레드가 검출됐다고 지목한 메디큐브 'PDRN 핑크 콜라겐 캡슐크림' 2개 배치군을 국내 공인시험기관에서 검사한 결과 수단레드가 검출되지 않았다고 4일 밝혔다.
이번 검사는 HSA가 수단레드 검출을 언급한 배치번호 '2E122I.2E117I'와 '2E191G.2E193G' 제품을 대상으로 진행됐다. 에이피알에 따르면 검사 결과 두 배치군 모두 수단레드가 검출되지 않았다. 수단레드는 산업용으로 사용되는 붉은색 합성염료로, 식품·화장품 등에 사용이 제한되는 물질이다.
에이피알은 HSA가 비공식 판매처를 통해 확보한 샘플의 정품 여부와 정확한 출처, 현지 유통·보관 과정 등이 명확하지 않다는 입장이다.
회사 측에 따르면 HSA는 지난 8월 25일 메디큐브 공식 유통 제품군을 대상으로 시험한 결과 수단레드가 검출되지 않았음을 확인했다. 이어 다음 날인 26일 메디큐브 제품에 대한 판매·공급 중단 조치를 해제했다고 에이피알에 통지했다.
이에 따라 싱가포르 현지 공식 유통 제품 판매도 재개됐다. 에이피알은 이번 사안과 관련해 제품 품질과 안전성에 대한 별도의 행정처분도 내려지지 않았다고 설명했다.
에이피알 관계자는 "객관적인 시험 결과와 확인된 사실을 바탕으로 정확한 정보를 전달하는 데 최선을 다하고 있다"며 "사실관계를 면밀히 확인해 잘못된 정보에는 단호하게 대응하고 철저한 품질 관리와 투명한 정보 공개를 이어가겠다"고 말했다.
kji01@newspim.com