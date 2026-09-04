李대통령, 시민사회와 210분 간담회…"민주화에 시민사회 매우 중요"

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"사회 대개혁에 시민사회 몫 매우 크다"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 4일 시민사회 관계자들을 청와대로 초청해 "앞으로 우리가 해야 할 사회 대개혁에서도 시민사회의 몫이 매우 크다"며 적극적인 역할과 협력을 부탁했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 3시간 30분 동안 시민사회 관계자들과 간담회를 가졌다고 밝혔다.

간담회에는 이승훈 시민사회단체연대회의 운영위원장, 주제준 한국진보연대 정책위원장 등 시민사회 관계자들이 참석했는데, 현장의 목소리를 직접 듣는다는 취지에 맞춰 일선에서 활동하는 실무책임자들을 중심으로 참석자를 구성했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 시민사회 초청 간담회에서 인사말을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.04

이 대통령은 인사말을 통해 "대한민국 민주화 역사에서 언제나 시민사회는 매우 중요한 역할을 수행했다"며 "취임 초기 여러 현안으로 시민사회의 목소리를 충분히 듣기 어려웠다"고 말했다.

이 대통령은 "여러분이 만들고자 하는 세상이나 제가 만들고 싶은 세상이나 크게 다르지 않을 것"이라며 "목표에 이르는 경로와 방식은 조금씩 다를 수 있지만 그 차이는 크지 않다"고 말했다.

그러면서 "모든 사람이 공정하게 존중받고 함께 살아가는 공동체, 국민이 희망을 갖는 발전하는 나라, 공정하고 투명한 시스템이 작동하는 사회를 함께 만들어가자"고 강조했다.

이후 참석자들을 대표해 이승훈 시민사회단체연대회의 운영위원장이 발제를 맡았다. 그는 국정과제인 '국가시민참여위원회' 설립을 통해 사회적 갈등 해결의 모델을 구축하는 등 시민들이 국정에 참여할 수 있는 거버넌스 체계를 마련할 필요가 있다고 제안했다.

주제준 정책위원장도 미래대응기금 활용 방안, 주거복지 강화, 통합돌봄 내실화, '괜찮은 일자리' 확보 등 우리 사회 주요 현안에 대한 의견을 제시했다.

이 대통령은 "제기된 의견 가운데 국정에 반영할 수 있는 내용은 적극 검토하겠다"며 "앞으로도 시민사회의 다양한 목소리를 지속적으로 경청하고 소통해나가겠다"고 약속했다.

이 대통령은 이후 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해서도 "예정된 시간을 훌쩍 넘겨 3시간 30분 가까이 이야기를 나눴다"며 "현장에서 겪는 어려움부터 사회대개혁을 위한 제안까지 다양한 말씀을 듣다 보니 시간 가는 줄도 몰랐다"고 썼다.

그러면서 "오늘 주신 말씀을 정책에 잘 담겠다. 시민사회와 함께 하나씩 풀어가겠다"고 했다.

pcjay@newspim.com