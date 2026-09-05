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김승원 기소유예 '헌재 심리중'…"대가 약속 있었다" vs "공익 민원일 뿐"

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  • 김승원 법무부 장관 후보자 헌법소원이 5일 전원재판부서 심리 중이다.
  • 검찰은 민원 대가로 500만원 후원 약속 봤고 김 후보자는 부인했다.
  • 헌재는 기소유예 적법성 판단하며 인사청문회는 15일 열린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

검찰 "500만원 대가 약속" 인정해 기소유예
강교수·양씨는 '뇌물공여약속'으로 별도 기소, 결론 안 나
회부는 절차적 통과일 뿐…본안 판단은 아직

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 코로나19 치료제 임상시험 승인 관련 기소유예 처분에 불복해 낸 헌법소원이 헌법재판소 전원재판부에서 심리 중이다. 검찰이 특정 제약사 민원 전달과 500만원 정치후원금 제공 논의 사이에 알선의 대가로 볼 수 있는 사전 약속이 있었다고 판단한 반면, 김 후보자는 공익적 고충민원 전달일 뿐이라며 무혐의가 타당하다고 맞서고 있다.

◆ 검찰 "500만원 대가 약속"…김승원 '알선뇌물약속' 기소유예

김승원 법무부 장관 후보자가 코로나19 치료제 임상시험 승인 관련 기소유예 처분에 불복해 낸 헌법소원이 헌법재판소 전원재판부에서 심리 중이다. 김 후보자. [사진 = 뉴스핌DB]

5일 법조계에 따르면 김 후보자는 서울서부지검이 2024년 12월 27일 내린 기소유예 처분에 불복해 2025년 5월 7일 헌법소원을 청구했다. 헌재는 같은 해 7월 1일 사건을 전원재판부에 회부해 심리 중이다.

김 후보자는 2021년 10월 지인 양모 씨의 요청을 받고 김강립 당시 식품의약품안전처장에게 강모 교수가 설립한 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험계획 승인을 신속히 처리해 달라는 취지의 문자메시지를 보낸 것으로 알려졌다. 이후 양씨 등을 통해 제넨셀 측의 500만원 정치후원금 제공 논의가 이뤄졌고, 김 후보자 측은 후원금 납부 방법을 안내했다. 다만 후원회 한도가 차 실제 후원금은 전달되지 않았다.

검찰이 김 후보자에게 적용한 혐의는 '알선뇌물약속'이다. 형법 132조 알선수뢰죄는 공무원이 자신의 지위를 이용해 다른 공무원의 업무에 관해 알선하고 그 대가로 뇌물을 '수수, 요구 또는 약속'한 경우를 처벌하는데, 검찰은 김 후보자가 실제 500만원을 받은 '수수'가 아니라 민원 전달의 대가로 정치후원금을 받기로 한 '약속'이 있었다고 판단했다. 청탁 자체가 위법하다고 단정하기 어렵고 식약처 심사 과정에서 특혜나 절차 위반이 확인되지 않았다는 점은 인정하면서도, 이 '약속' 부분만 혐의로 인정해 기소유예 처분한 것으로 알려졌다.

기소유예란 검찰이 범죄 혐의는 인정된다고 판단하면서도 범행 동기와 경위, 피의자의 전력과 범행 후 정황 등을 종합해 재판에 넘기지 않는 불기소 처분의 일종이다. 다만 혐의 자체가 성립하지 않는다고 보는 '혐의 없음' 처분과도, 법원의 유죄 판결과도 구분된다.

◆ "공익 민원" vs "대가성 합의"…양씨·강 교수 뇌물공여약속 재판도 진행

기사 내용의 시각화를 위해 ChatGPT에게 "김승원 법무 장관 후보자 표를 그려줘"라고 요청한 결과, 다음과 같은 이미지가 생성되었다. [이미지=김영은 기자, ChatGPT활용]

김 후보자 측은 "국내 중소기업의 임상시험 절차가 부당하게 지연될 우려가 있다는 고충민원을 전달한 것"이라며 "직접 통화와 문자 어디에도 금액·시기·방법·조건 또는 대가 관계에 관한 합의가 없다"고 반박했다. 또한 "후원회 계좌는 법이 허용한 정치후원금 납부 방법을 일반적으로 안내한 것일 뿐 특정 민원이나 임상시험 승인과 연계되지 않았다"며 처분의 사실적·법률적 전제가 잘못됐다는 취지로 헌법소원을 냈다는 입장이다.

형사법 전문 법학과 교수는 "실제 금품이 들어오지 않았다는 점보다 알선의 대가로 후원금을 받기로 한 약속이 있었는지가 중요하다"며 "민원 전달 뒤 사후적으로 후원 방법을 안내한 것인지, 처음부터 신속 처리 요청과 대가가 결부됐는지를 살펴봐야 한다"고 말했다.

의약품 리베이트 사건을 다룬 정초 대표변호사(법률사무소 대중)는 "(검찰이 '약속'을 인정했다면) 그 기저에는 적어도 해당 사안에 대한 문자나 그 사실을 아는 지위의 사람 진술이 있었을 것"이라며 "실제로 관련자 진술이 유죄 증거로 활용되는 경우가 빈번하다"고 말했다.

양씨와 강 교수는 김 후보자에게 500만원을 제공하기로 약속했다는 '뇌물공여약속' 혐의로 추가 기소돼 현재 서울서부지법에서 1심 재판을 받고 있다. 앞서 강 교수는 허위 임상자료 제출 등 다른 혐의로 2024년 12월 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았으나, 당시 재판부는 로비 관련 부분에 대해서는 청탁 알선 대가를 명시적으로 약속한 내용이 없다며 무죄로 판단했다. 검찰은 이후 해당 부분을 뇌물공여약속 혐의로 별도 기소했으며, 이 사건은 아직 결론이 나지 않았다.

다만 검찰 공소장에는 김 후보자가 양씨의 부탁을 받은 지 이틀 만에 김강립 당시 식품의약품안전처장에게 제넨셀의 임상시험 계획을 신속히 처리해 달라는 취지로 요청하고, 이후 양씨가 대가를 묻자 "정 고마우면 국회의원 후원회 1인당 500만원까지 가능하니 나중에 일이 잘 되면 그렇게만 해주면 된다"고 말했다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

◆ 전원재판부 회부, '본안 판단' 의미는…헌재 심리 어디까지 왔나

헌법재판소 대심판정 모습. [사진=뉴스핌DB]

헌재의 전원재판부 회부를 놓고 법조계 해석은 엇갈린다. 헌법소원이 청구되면 재판관 3명으로 구성된 지정재판부가 먼저 요건을 심사해 부적법하면 각하하고, 그렇지 않으면 전원재판부로 넘겨 본안 심리를 받도록 하는데, 회부 자체를 헌재가 사건성을 인정한 것으로 볼 수 있는지가 관건이다.

헌법학 전문인 차진아 고려대 법전원 교수는 "지정재판부가 청구를 곧바로 각하하지 않고 전원재판부에 회부했다고 해서 청구인 측 주장이 타당하다고 본 것은 아니다"며 "헌법재판소법상 청구 후 30일 동안 각하 결정이 없으면 심판회부 결정이 있다고 규정해, 명백한 각하 사유가 없는 한 통상 거치는 절차로 그 자체에 큰 의미를 부여하기 어렵다"고 말했다.

반면 또다른 법조계 관계자는 "전원재판부에 회부됐다는 것은 적어도 헌재가 한 번 따져볼 필요가 있다고 본 것"이라며 "다만 회부만으로 검찰 처분이 잘못됐거나 김 후보자 주장이 옳다고 단정할 수는 없다"고 말했다.

한편 이 사건이 청구 뒤 55일 만에 회부된 데 대해 한 헌법연구관 출신 변호사는 "통상 30일 내 결정되지만, 서류 보정을 명하면 그 기간이 사전심사 기간에서 제외돼 전체 기간이 늘어난다"며 "이 사건이 특별히 중대해서 오래 걸렸다고 보는 건 확대 해석"이라고 설명했다.

헌재는 앞으로 수사기록과 당사자 제출 서면 등을 토대로 기소유예 처분의 사실인정과 법률 적용에 중대한 잘못이 있었는지 판단하게 된다. 처분을 취소하더라도 곧바로 무혐의가 확정되는 것은 아니며, 검찰이 결정 취지에 따라 재수사 또는 재처분 여부를 정하게 된다.

김 후보자의 인사청문회는 오는 15일 국회 법제사법위원회에서 열릴 예정이다. 식약처 민원 전달과 500만원 정치후원금 제공 논의의 대가성 외에도 음주운전 전력, 이재명 대통령 관련 사건 공소취소 주장 등이 검증 대상이 될 전망이다.

yek105@newspim.com

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[단독] "에이피알, 짝퉁에 당했다" [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알의 메디큐브 'PDRN 핑크 콜라겐 캡슐 크림'에서 수단레드가 검출됐다는 싱가포르 보건과학청(HSA) 발표는 알고 보니 에이피알의 공식 수출품이 아닌 가품 유통에서 비롯됐을 가능성이 높은 것으로 확인됐다. 에이피알이 AI 모니터링을 통해 가려낸 중국산 짝퉁. 진짜와 사실상 구별이 불가능할 정도다. [사진= 에이피알] 뉴스핌 취재를 종합하면 문제가 된 제품을 판매한 현지 업체는 에이피알의 공식 유통망에 포함되지 않은 곳으로, 유통업계에서는 이번 사태를 K-뷰티 인기에 편승한 가품 유통의 또 다른 사례로 보고 있다. 4일 에이피알에 따르면 HSA가 수단레드 미량 검출 사실을 밝힌 배치 번호는 '2E122I.2E117I'와 '2E191G.2E193G'다. 그러나 에이피알이 확인한 공식 출고 및 수출 이력상 해당 배치 번호 제품이 싱가포르로 수출된 정황은 없는 것으로 나타났다. HSA가 검사한 샘플의 판매처로 지목된 비너스 뷰티 역시 에이피알의 공식 공급 및 유통업체가 아닌 것으로 나타났다. 실제로 에이피알은 "이 업체에 해당 제품을 직접 공급하거나 수출한 사실이 없다"고 밝혔다. 뉴스핌 확인 결과 비너스 뷰티는 싱가포르 현지에서 매장 1개만 운영하는 영세 업체인 것으로 나타났다. 대형 유통망이 아닌 소규모 매장을 통해 정체불명의 제품이 흘러들어갔을 가능성에 무게가 실리는 대목이다. 유통업계 관계자는 "에이피알이 중국산 짝퉁에 당했을 가능성이 확실하다"며 "화장품 업체들이 가품 문제로 골머리를 앓고 있는 게 어제오늘 일이 아니다"라고 말했다. 실제로 에이피알은 이번 사태 이전부터 가품 유통으로 여러 차례 몸살을 앓아 왔다. 지난해 5월 에이피알은 메디큐브 공식몰에 '위조제품 관련 소비자 피해 예방 안내' 공지를 올리고 소비자 피해 예방에 나섰다. 당시 국내외 오픈마켓에서 중국산 위조제품이 유통되면서 관련 피해 상담이 3년간 450건 접수된 것으로 알려졌다. 이들 위조제품은 무단으로 메디큐브 로고를 사용하고 패키지와 용기까지 정품과 유사하게 제작해 소비자가 정품과 가품을 구분하기 어려운 수준이다. K-뷰티 전반의 위조품 문제도 심각하다는 게 업계 시각이다. 최근 아마존, 알리익스프레스 등 글로벌 온라인 쇼핑몰에서 메디큐브를 비롯해 토리든, 마녀공장, 스킨1004, 달바 등 인기 K-뷰티 브랜드를 도용한 가품이 다수 유통되고 있는 것으로 알려졌다. 가품 판매자들은 공식 판매처의 상세 페이지 이미지를 무단 도용하고 제조국을 한국으로 표기해 정품과 혼동을 유도하는 수법을 쓰고 있다. 싱가포르에서 화장품에 사용할 수 없는 성분인 수단레드가 검출되지 않았음을 보여주는 테스트 리포트. [사진= 에이피알] 에이피알은 지난달 3일 HSA의 요청에 따라 현지 공인 시험 기관에서 별도의 제품 시험을 진행했다. 에이피알 싱가포르 법인이 제출한 제품에서는 수단레드가 검출되지 않았다. 이후 같은 달 26일 HSA로부터 해당 제품의 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다는 통지를 받았다. 다만 수단레드가 미량 검출된 비너스 뷰티 판매 제품에 대해서는 회수 조치가 내려진 것으로 파악됐다. 에이피알 관계자는 "당사는 이번 이슈가 제기된 이후 소비자 안전을 최우선으로 고려해 아시아권 판매를 선제적으로 중단하고 관계 당국의 요청에 성실히 대응해 왔다"며 "싱가포르에서도 HSA의 요청에 따라 HSA 공인 시험 기관에서 제품 시험을 진행했고, 불검출 결과가 확인된 이후 판매 및 공급 중단 조치가 해제됐다"고 밝혔다. 이어 "특히 HSA가 검출 사실을 밝힌 샘플의 판매처로 언급된 업체는 당사가 해당 제품을 공급한 공식 유통업체가 아니며 해당 배치 역시 당사의 싱가포르 공식 수출 이력에서 확인되지 않고 있다"며 "해당 제품이 어떠한 경로로 현지에 유통됐는지 객관적인 자료를 바탕으로 사실관계를 확인하고 있다"고 설명했다. 에이피알 관계자는 "가품 여부나 진위에 대해서는 당사나 싱가포르 측에서도 확실히 확인 가능한 부분은 없다"며 안타까움을 토로했다. fineview@newspim.com 2026-09-04 06:06
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정부·軍, 호르무즈 파병 실무 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부와 군(軍)이 호르무즈 해협에 해군 군수지원함, P-8A 포세이돈 해상초계기, 폭발물처리(EOD) 전력 등을 파견하는 방안을 놓고 구체적인 실무 준비에 착수한 것으로 알려졌다. 실제 파병이 성사될 경우 2004년 자이툰부대 이라크 파병 이후 22년 만의 미국 요청에 따른 해외 파병이 될 전망이다. 다만 청와대는 "관련된 사안은 결정된 바 없다"며 "최종 결정 단계는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 지난해 10월 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 열린 '건군 76주년 국군의 날 기념식'에서 해군 해상초계기(P-8A)가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆국방부 "호르무즈 파병, 구체적 준비하고 있다"  복수의 군·정부 소식통에 따르면 합참과 해군은 지난달부터 호르무즈 해협 파병에 대비해 투입 전력과 작전 임무, 현지 기항지와 작전기지, 군수지원 계획을 검토해 왔다. 국방부 핵심 관계자는 "해군 전력을 호르무즈 해협에 파병하기 위한 구체적인 준비를 하고 있다"며 파병 후보 전력으로 P-8 포세이돈과 해군 군수지원함, EOD를 거론했다. 군 고위 관계자는 "현지 기항지와 작전기지 문제도 관련 국가와 협의가 이뤄지는 것으로 안다"고 전했다. 정부가 우선 검토하는 것은 전투함이 아닌 '지원 성격'의 자산이다. 해군 최신 군수지원함인 소양함(AOE-II)과 P-8A 해상초계기가 유력한 후보로 거론된다. 소양함은 원양 해역에서 작전 중인 함정에 연료·탄약·식량·부품을 보급하는 전력이다. 해군이 보유한 소양함급은 1척으로 기본 배수량 약 1만1000t급이며 만재 배수량은 약 2만3000t에 이른다. 승조원은 약 140명 규모다. P-8A는 잠수함과 수상함을 탐지·추적하는 해상초계기다. 해군은 2024년 미국에서 6대를 인수했고 지난해 7월 실전 배치를 완료했다. P-8A가 호르무즈 해협에 실제 투입되면 해군 해상초계기의 해당 해역 첫 작전 가능성이 제기된다. 이란 해군과 이란혁명수비대 해군의 고속정·잠수함 위협, 기뢰·수중 위협 가능성이 상존하는 해역이라는 점에서 감시·정찰과 항로 안전 확보 임무가 핵심이 될 것으로 보인다. 해군의 1만1000t급 군수지원함 소양함(AOE-51)이 해상에서 항해하고 있다. 정부는 호르무즈 해협 파병 후보 전력으로 군수지원함과 P-8A 해상초계기, 폭발물처리 전력 등을 검토하는 것으로 알려졌다. [사진=해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆해군 소양함·P-8A 초계기·EOD 전력 150명 안팎 전망  EOD(폭발물처리) 전력도 함께 거론된다. 이는 항만·기항지·함정 주변에서 폭발물이나 기뢰 의심 물체에 대응하는 임무를 맡을 수 있다. 다만 EOD의 구체적 편성과 장비, 임무 범위는 공개되지 않았다. 소양함과 P-8A, 관련 지원 인력을 함께 운용할 경우 파병 규모는 최소 150명 안팎이 필요할 것이란 관측이 나온다. 실제 파병까지는 국내 절차가 남아 있다. 해외 파병은 통상 청와대 국가안전보장회의(NSC) 논의·의결과 국무회의 의결을 거쳐 국회의 동의를 받아야 한다. 이르면 이달 중 국회에 파병 동의안이 제출될 수 있다는 전망도 나온다. 국방부는 "현재 논의 중인 세부 사항에 대해서는 확인해 드릴 수 없다"며 "관련 법령에 따라 절차를 추진하는 과정에서 적절한 시점에 공개할 것"이라고 했다. 이번 검토는 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 한국의 대이란 군사 기여 문제를 공개적으로 압박한 뒤 구체화된 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난달 한국이 이란 관련 미국의 요청을 거절했다고 여러 차례 언급했고 미국이 주한미군 약 '3만9000명'을 통해 한국을 방어하고 있다는 취지의 발언도 했다. 청와대는 당시 "한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혀 군사적 기여 가능성을 처음 공식 언급했다. '2026 환태평양훈련(RIMPAC)'에 참가한 연합해군 전력이 지난 7월 22일(하와이 현지시각) 하와이 제도 북부에서 해상훈련을 실시하고 있다. [사진=미 해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆전투함보다 군수함·초계기 비전투 자산 먼저 검토 예상  정부는 이란과의 불필요한 군사적 충돌 가능성을 줄이기 위해 전투함보다 군수지원함·초계기 등 비전투 자산을 먼저 내세우는 방안을 검토하는 것으로 보인다. 다만 군수지원함과 초계기가 실제 분쟁 해역에서 작전에 들어가면 단순한 후방 지원 이상의 정치·군사적 부담이 뒤따를 수 있다. 2020년 미국의 호르무즈 해협 파병 요청 당시에 문재인 정부는 국회 동의 없이 아덴만 해역의 청해부대 작전 범위를 일시 확대하는 방식으로 대응한 바 있다. 이번에는 별도 파병안과 국회 동의 절차를 밟을 가능성이 커 정치권과 여론의 찬반 논란이 거셀 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-09-04 10:20

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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