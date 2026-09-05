[뉴스분석] 거세지는 조국 공세..."대응하면 손해" 부글부글하며 감내하는 민주당

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조국, 李 공소취소·부동산 정채 등 전방위 직격

김민석 "합당은 미정...연대 저해 언급 조심해야"

與 의원들 "대결구도 만들면 손해…지지율 악영향"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 연일 이재명 대통령과 더불어민주당을 향해 직격탄을 날리면서 민주당과 조국혁신당의 연대가 흔들리고 있다는 정치권 분석이 나온다.

여기에 민주당이 평택을 재선거 후보로 출마했던 김용남 전 의원을 주요 당직에 임명하고 조 원장과 신장식 조국혁신당 대표가 불쾌감을 표출하면서 범여권 내 파열음이 커지는 모양새다.

조국 전 조국혁신당 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

◆조국, 李대통령 공소취소·부동산 정책 직격…신장식, 김용남 당직 임명에 불쾌감

5일 정치권에 따르면 민주당 내부에서는 이같은 조국혁신당의 공세에 "연대 분위기가 저해될 수 있다"는 경계론과 "대응하면 손해"라는 무대응론 목소리가 함께 나왔다.

일부 친명(친이재명)계 의원들의 개인적인 공개 비판 메시지는 나오고 있지만, 민주당은 당 차원에서 공식적으로 적극 대응하지 않고 있다.

조 원장이 이 대통령의 재판 공소취소 문제를 비롯해 정부의 부동산 정책 기조까지 전방위적으로 직격하며 여당과 각을 세우고 있다.

지난 1일 조 원장은 페이스북을 통해 "대법원 법리가 뒤집어지지 않는 한 이 대통령 임기 후 재개될 2심에서 유죄 판결 가능성이 매우 높다"며 "조작기소 여부를 확인하지 않은 채 공소취소를 밀어붙이면 정치적으로나 법적으로 낭패를 볼 수밖에 없다"고 경고했다.

다음날 조 원장은 정부가 부동산 세제개편안에서 비거주 1주택자의 종합부동산세 공제를 12억원으로 되돌린 것을 두고 "이번 결정으로 민주당과 정부가 지킨 건 상위 1%의 이익"이라고 비꼬았다.

일부 친명계 의원들이 반발하자 조 원장은 곧바로 "은혜를 제대로 갚기 위해 경고 신호로 '대문'을 크게 두드렸더니, 시끄럽다며 오물을 투척한다"고 맞불을 놨다.

조 원장은 이날 자신의 페이스북에 "충정으로 객관적 상황과 대처방안을 제시하니, 거두절미하고 '배은망덕' 또는 '봉창 두드린다'며 공격한다"며 "그런 식의 비방과 조롱, 대통령이 처한 문제 해결에도 국정지지율 회복에도 전혀 도움이 안 될 것"이라고 일침을 가했다.

이같은 조 원장의 행보는 김용남 전 의원의 당직 발탁에 대한 불만 표출로 읽힌다.

신 대표는 지난 3일 CBS 라디오에 출연해 김민석 대표가 김 전 의원을 정책위 상임부의장으로 임명한 것을 두고 "대통령의 연대와 통합 메시지에 어긋난다"며 "(청와대와 민주당이) 서로 어깃장이 나는 것"이라고 강도 높게 비판했다.

김민석 더불어민주당 대표가 지난 8월 24일 서울 여의도 국회에서 신장식 조국혁신당 대표를 예방하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆민주당 지도부 무대응 기조…"대응하면 분열 프레임"

민주당 지도부는 공식적으로 "연대는 무조건"이라는 기조를 유지하면서도 조국혁신당의 공세에 대해서는 자제를 주문하는 분위기다.

김 대표는 지난 3일 당 공식 유튜브 민주당티비(TV)의 '민티07'에 출연해 "조국혁신당에 대해서는 연대를 저해하는 언급은 조심하는 것이 좋겠다고 우리가 입장 정리를 했다"고 밝혔다.

김 대표는 합당 여부에 대해서는 "완전히 미정"이라고 선을 그으면서도 "창구를 개설했으니 대화를 시작하자"고 덧붙였다. 이는 조국혁신당의 직격 메시지가 이어지는 상황에서 범여권 연대 프레임이 무너지지 않도록 경계선을 그은 것으로 풀이된다.

한 민주당 초선 의원은 기자와 통화에서 "김 대표가 연대 저해 발언은 조심해야 한다고 경고하면서도 연대 의지는 계속해서 보여주고 있다"며 "조국혁신당이 어떤 의도를 가지고 공격 메시지를 내는지 알 수 없지만 더 이상 범여권의 화합 분위기를 망치려 해선 안 된다. 야당이 공격할 여지를 줘선 안 된다는 것"이라고 전했다.

또 다른 초선 의원은 "공식 대응을 시작하면 일종의 대결구도가 만들어져 민주당에 손해"라고 판단했다.

그는 "당 지도부 입장에선 부동산이나 사법개혁 등 입법 과제가 산적해 있는데 굳이 분열과 갈등 프레임에 갇힐 필요가 없다. 지지율에도 안 좋은 영향일 것"이라고 덧붙였다.

seo00@newspim.com