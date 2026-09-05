오늘 '100만 인파' 여의도 불꽃축제…경찰, 안전 지휘 격상·교통 통제 강화

AI 핵심 요약beta
- 서울경찰청이 5일 서울세계불꽃축제 안전지휘를 격상했다.
- 경찰은 100만명 인파에 대비해 사전수색과 차벽을 설치했다.
- 여의동로·원효대교 통제와 여의나루역 무정차가 시행된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
원효대교 양방향 차량 통행 '차단'
여의나루역 오후 7시부터 무정차
대테러 대비 강화·부정예매 엄단
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 서울세계불꽃축제에 100만명의 인파가 몰릴 것으로 예상돼 경찰이 안전 지휘를 격상하고 교통 통제를 강화한다.
서울경찰청은 5일 열리는 '서울세계불꽃축제 2026' 본행사에 대규모 인파가 몰릴 것으로 보고 현장 지휘 책임자를 공공안전차장으로 격상하는 등 안전관리를 강화한다고 밝혔다.
경찰에 따르면 전날 전야제에는 여의도와 이촌 한강공원 일대를 중심으로 약 10만명이 모였다. 서울시는 지난해에 이어 올해도 약 100만명이 행사장을 찾을 것으로 예상했다.
경찰은 안전관리를 강화하기 위해 현장 총괄 책임자를 공공안전차장으로 격상했다. 대테러 등을 대비해 행사장을 사전 수색하고 주요 지점에는 차벽을 설치할 예정이다. 폭발물 협박 신고가 접수되면 대테러·형사·112 등 합동분석대응팀이 위험도를 판단한 뒤 주최 측과 협조해 관람객을 안전한 장소로 대피시키고 의심 장소에 대한 안전점검과 현장 통제를 실시한다.
폭죽 관리도 실시한다. 행사장 관할 지구대는 폭죽 운반 단계부터 행사 종료 시까지 순찰을 강화하고 행사 당일 '꽃불류(폭죽) 안전상황실'을 운영해 예방 활동을 한다. 암표 거래와 자릿세 징수 행위 현장 단속을 위해서는 광역예방순찰대와 질서계가 현장 단속에 나서고 매크로를 이용한 티켓 부정 예매를 막기 위해 전담수사팀도 운영한다.
많은 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 차량 통제와 지하철 운행 통제도 이뤄진다. 경찰은 올림픽대로, 강변북로, 양화·서강·마포·한강·동작대교 등 주요 도로에 순찰차와 사이카를 배치한다. 순찰정 5대도 배치해 마포대교와 한강대교 사이에 선박이 진입하지 못하도록 통제할 예정이다.
오후 3시부터 자정까지는 여의동로(마포대교 남단∼63빌딩) 차량 통행도 전면 통제된다. 원효대교도 이날 오전 9시부터 이튿날인 6일 오전 3시까지 양방향 차량 통행이 전면 차단된다. 여의나루역은 오후 7시부터 10시까지 3시간 동안 열차가 무정차 통과한다.
자세한 교통상황은 서울시 교통정보 포털 '토피스(TOPIS)'에서 확인할 수 있다. 서울경찰청 교통정보 안내전화, 교통정보센터 홈페이지, 카카오톡(서울경찰 교통정보)을 통해서도 확인 가능하다.
sdk1991@newspim.com