올해 수출 7094억 달러 돌파...작년 연간 실적 넘으며 사상 첫 1조 달러 '눈앞'

AI 핵심 요약beta
- 산업통상부가 5일 올해 수출 7094억달러를 집계했다
- 올해 수출은 작년 연간 실적을 117일 앞당겨 넘었다
- 반도체·주요국 수출 증가로 연내 1조달러가 보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
반도체 중심 견인…전년 대비 2.7배↑
중동 수출 줄었지만 홍콩·미국 증가
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 올해 9월 초까지 우리나라 수출 실적이 7094억 달러로 작년 연간 실적을 조기에 뛰어넘으며 역대 최대 실적을 달성했다.
산업통상부는 5일 오후 1시 올해 수출실적이 7094억 달러를 기록해 역대 최대 실적을 달성했다고 밝혔다.
올해 우리나라 수출실적은 7094억 달러로 작년 연간 실적인 7093억 달러를 넘었다. 지난해 연간 수출실적 대비 117일이나 앞당겨 불과 248일만에 돌파해 연 수출 1조 달러 달성을 눈앞에 두게 됐다.
특히 올해 우리 수출은 중동 상황 등 어려운 대외 여건에도 반도체를 선두로 주요 수출 품목이 고른 성장세를 보이고 있다. 월별 수출 기록을 보면 1월부터 역대 동월 대비 최대 수출실적을 매월 달성하고 있으며 6월은 사상 첫 월 1000억 달러를 돌파하는 등 매달 수출 신기록을 썼다.
품목별 현황에 따르면, 1월부터 8월까지 반도체 수출은 2812억 달러로 전년동기대비 약 2.7배 증가했다. 전체 수출에서 차지하는 비중은 40.6%다. 반도체 외에도 컴퓨터 주변기기 수출이 262.2% 늘었다. 석유제품 40.7%, 무선통신기기 28.1%, 선박 12.4% 순이다.
국가별로는 중동 상황에 따라 중동 수출이 전년 동기 대비 9.8% 감소했다. 그러나 주요 수출국에서는 증가세가 이어졌다. 중국 수출은 76.1%, 미국은 57.0%, 베트남은 57.7% 늘었다. 홍콩 170.7%, 대만 61.3%, 말레이시아 95.4% 등 그 외 지역도 큰 폭의 수출 성장세를 나타내고 있다.
산업부는 "주요국의 보호무역주의 강화, 글로벌 공급망 재편 등 불확실한 통상환경 속에서도 현재의 견조한 수출 상승세가 이어진다면 사상 최초로 연내에 연간 수출 1조 달러라는 가시적 성과를 거둘 수 있을 것으로 기대된다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com