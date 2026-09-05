원주시, 내년도 정부 예산안에 주요 핵심 사업 반영

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 5일 2027년 정부 예산안에 핵심사업을 반영했다
- 반도체·디지털헬스케어 등 첨단산업 예산이 포함됐다
- 여주∼원주 전철 등 교통·생활인프라 예산도 늘었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 2027년도 정부 예산안에 주요 핵심 사업을 반영하며 국비 확보에 성공적인 진전을 보이고 있다.
5일 시에 따르면 이번 예산안에는 반도체 및 디지털 헬스케어와 같은 미래 첨단산업 육성을 위해 광역 교통망 확충, 시민 여가 공간 조성 등 다양한 사업이 포함됐다.
첨단산업 분야의 주요 사업으로는 반도체 첨단세라믹 소재·부품 공정혁신 기술개발에 64억 원, 친환경 디지털 헬스케어산업 지원센터 건립에 82억 2천만 원, AI 융합 에스테틱 의료기기 글로벌 사업화 기반 구축에 10억 원이 반영됐다.
또 교통망 및 생활 인프라 개선을 위한 사업 측면에서도 눈에 띄는 예산 반영이 있었다. 여주∼원주 복선전철 사업에는 지난해보다 777억 원 증가한 1900억 원이 반영됐다.
제6차 국도·국지도 건설계획에 따라 ▲문막∼흥업 구간의 6차로 확장(총사업비 752억 원) ▲국가생태탐방로 조성 9억 9천만 원 ▲노후 산업단지의 혁신공간으로의 변화를 위한 문화선도산단 조성에 64억 원이 포함돼 지역의 교통 및 생활 기반 강화에 기여할 전망이다.
원주시는 이번 정부 예산안 반영이 지속적인 국비 확보 노력과 지역 정치권, 원주 연고 국회의원과의 협력 덕분에 가능했다고 밝혔다.
특히, 원주시는 시장과 부시장을 중심으로 중앙부처와 국회를 방문해 주요 사업의 필요성과 당위성을 상세히 설명하고 국비 반영을 건의해왔다. 이 과정에서 박정하 원주갑 국회의원과 송기헌 원주을 국회의원도 적극적인 지원을 아끼지 않았다.
시는 정부 예산안에 반영된 주요 사업비가 국회 심의 과정에서 확정될 수 있도록 만전을 기하고 있으며, 정부안에 포함되지 않은 일부 사업에 대해서도 국회 심의 단계에서 추가 증액 및 신규 반영을 요청할 방침이다.
구자열 원주시장은 "지역 정치권과 원주 연고 국회의원들의 협력 덕분에 주요 사업들이 정부 예산안에 포함된 의미가 크다"며 "국회 최종 의결까지 긴장의 끈을 놓지 않고, 필요한 국비를 확보하기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com