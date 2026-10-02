신한은행 이어 KB국민은행서도 고객 정보유출…100여명 규모

현재까지 100여명 피해 파악…유출 경위·항목 조사 중

신한은행 2만5000명 유출 하루 만에 또 사고

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행에 이어 KB국민은행에서도 고객 정보 유출 사고가 발생했다.

2일 금융권에 따르면 KB국민은행 일부 고객의 정보가 외부로 유출된 것으로 확인됐다. 현재까지 파악된 정보 유출 대상은 100여명 규모다.

[사진= 뉴스핌DB]

금융당국과 KB국민은행은 현재 정보가 유출된 경위와 구체적인 유출 항목을 확인하고 있다. 확인된 인원 외에 추가 피해가 있는지도 함께 점검 중이다.

앞서 신한은행에서는 지난 1일 외부 비인가자가 인증 절차를 우회해 일부 서비스에 접근하면서 약 2만5000명의 고객 개인·신용정보가 유출되는 사고가 발생했다. 유출 정보에는 고객명과 전화번호, 연소득, 대출 산출한도 등이 포함됐으며 일부 고객의 주민등록번호도 유출된 것으로 파악됐다.

하루 사이 주요 시중은행 두 곳에서 잇따라 고객 정보 유출 사고가 발생하면서 금융권의 개인정보 보호 및 내부통제 체계에 대한 우려도 커질 전망이다.

romeok@newspim.com