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'럭셔리 대신 피부과학'…아모레·LG생건, '더마뷰티' 새 성장축 될까

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AI 핵심 요약

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  • 아모레퍼시픽·LG생건이 2일 더마뷰티 강화에 나섰다.
  • 중국 대신 북미·유럽 공략해 성장축을 넓혔다.
  • 수익성 입증이 더마의 새 성장축 관건이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아모레, 더마 1조 목표…글로벌 확장
LG생건, CNP·피지오겔로 북미 공략

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 아모레퍼시픽과 LG생활건강이 '피부과학'을 앞세운 더마뷰티 사업 강화에 나서고 있다. 중국과 면세, 럭셔리 브랜드 중심이던 국내 화장품업계의 성장 공식이 약해진 가운데 민감성 피부와 장벽 관리 등 효능을 강조한 제품군으로 북미·유럽 시장 공략에 속도를 내는 모습이다. 시장의 관심은 더마가 양사의 기존 주력 사업을 보완할 새로운 성장축으로 자리 잡을 수 있을지에 쏠린다.

◆ 중국서 미국·유럽으로…더마 존재감 확대

2일 화장품업계에 따르면 효능과 임상 근거를 중시하는 소비 흐름이 확산하면서 더마코스메틱 시장의 존재감이 커지고 있다. 브랜드 이미지보다 실제 사용 효과와 성분, 피부 고민 해결 여부를 따지는 소비자가 늘면서 피부과학을 앞세운 제품 경쟁도 치열해지는 모습이다.

글로벌 시장조사업체 유로모니터에 따르면 2025년 K뷰티 글로벌 온라인 시장 규모는 150억달러로 전년 대비 약 22% 성장했다. 미국이 해외 온라인 매출의 54%를 차지했고 서유럽 비중도 3%에서 10%로 확대된 반면 중국은 66%에서 21%로 낮아졌다. 주력 시장이 미국·유럽으로 다변화하면서 효능과 전문성을 앞세운 더마 브랜드의 전략적 중요성도 커지고 있다.

에스트라 제품. [사진=아모레퍼시픽]

◆ 아모레, 2030년 더마 매출 1조 목표

아모레퍼시픽은 더마뷰티를 중장기 글로벌 성장축으로 공식화했다. 지난달 열린 인베스터데이에서 에스트라와 일리윤 등을 중심으로 2030년 더마뷰티 브랜드 매출 1조원을 달성하겠다는 목표를 제시했다. 에스트라는 최근 3년간 36개국에 진출했고 지난해 글로벌 매출은 4배 이상 늘었다. 내년 상반기까지 9개국에 추가 진출할 계획이다. 

해외 접점도 빠르게 넓어지고 있다. 에스트라는 지난해 미국 진출에 이어 올해 3월 프랑스·독일·이탈리아·스페인 등 유럽 17개국 약 680개 세포라 매장에 입점했다. 대표 제품 '아토베리어365 크림'은 미국 세포라 모이스처라이저 판매 상위 5위권에 이름을 올렸다. 

최근 실적에서도 더마 브랜드의 성장이 확인된다. 아모레퍼시픽그룹의 2분기 매출은 1조2543억원, 영업이익은 1228억원으로 전년 동기 대비 각각 14.6%, 53.3% 증가했다. 주력사 아모레퍼시픽의 해외 사업은 매출이 28%, 영업이익이 99% 늘었다. 특히 미주에서 에스트라는 아마존과 세포라를 중심으로 매출이 세 자릿수 증가했다. 국내에서도 에스트라와 일리윤이 고성장을 이어갔다. 

◆ LG생건, CNP·피지오겔로 북미 공략

LG생활건강은 CNP와 피지오겔 등 기존 더마 브랜드의 해외 유통망을 넓히는 전략을 펴고 있다. CNP는 올해 2월 미국 얼타뷰티에 입점해 프로폴리스와 더마앤서 등 18종을 온라인에서 판매하고 있다. 립세린 6종은 미국 약 1400개 얼타뷰티 오프라인 매장에도 들어갔다. 

회사 차원의 방향도 피부과학과 맞닿아 있다. LG생활건강은 'Science Driven Beauty & Wellness Company'를 새 비전으로 내걸고 연구개발(R&D)을 기반으로 브랜드 포트폴리오를 재편하고 있다. 더마뿐 아니라 기존 럭셔리 브랜드에도 피부 연구와 고기능성을 접목하는 방식으로 제품 경쟁력을 끌어올리는 전략이다.

LG생활건강 CNP 더마앤서 액티브 부스트 PDRN 앰플. [사진=LG생활건강]

2분기 실적에서는 글로벌 사업의 축 이동이 뚜렷했다. LG생활건강의 북미 매출은 2058억원으로 전년 동기 대비 47.3% 증가한 반면 중국 매출은 1760억원으로 5% 감소했다. 북미 매출이 중국을 넘어선 것은 독립 법인 분할 이후 처음이다. 같은 기간 뷰티 사업 매출은 8184억원으로 3.9% 늘었고 영업이익은 444억원으로 흑자 전환했다. 

◆ 북미 성장과 맞물린 더마…수익 기여가 다음 과제

아직 더마가 기존 럭셔리 사업을 대체한다고 보기는 어렵다. 아모레퍼시픽은 2분기 설화수와 헤라의 국내 시장점유율도 확대했고, LG생활건강 역시 더후를 중심으로 럭셔리 화장품 경쟁력 강화에 투자를 이어가고 있다. 양사가 택한 방향은 기존 사업을 줄이는 것보다 럭셔리에 더마라는 추가 성장축을 더하는 전략에 가깝다.

관건은 더마 브랜드의 성장세가 실제 수익으로 이어질 수 있느냐다. 아모레퍼시픽은 2분기 해외 사업 영업이익이 99% 늘었고, LG생활건강도 북미 매출이 처음 중국을 넘어섰다. 업계에서는 북미·유럽에서 유통망 확대에 그치지 않고 재구매와 수익성까지 확보한다면 더마가 양사의 새로운 글로벌 성장축으로 자리 잡을 수 있다는 분석이 나온다.

kji01@newspim.com

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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
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"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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