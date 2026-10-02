전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.02 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
사회 일반

속보

더보기

'여론조사 대납' 오세훈 항소심 23일 선고...특검, 징역 1년6개월 구형

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 오세훈 서울시장 정치자금법 항소심 결심공판이 2일 열렸다.
  • 특검은 징역 1년6개월과 추징금 3300만원을 구형했다.
  • 선고는 오는 23일 오후 2시로 예정됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오는 23일 오후 2시 항소심 선고기일
처음 제출된 '통화 녹취' 두고 공방 오가

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 여론조사 대납 의혹으로 재판에 넘겨진 오세훈 서울시장이 오는 23일 오후 2시 항소심 선고를 앞뒀다. 오 시장은 최후진술에서 "모든 게 제 불찰"이라며 울먹였다.

서울고법 형사7부(재판장 구회근)는 2일 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김모 씨의 정치자금법 위반 항소심 결심공판을 열었다.

이날 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)은 오 시장에게 원심과 같이 징역 1년 6개월과 추징금 3300만원을, 강 전 부시장과 김씨에게는 각각 징역 1년을 구형했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 2일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 결심공판에 출석하고 있다. 2026.10.02 photo@newspim.com

오 시장은 2021년 서울시장 당내 경선을 앞두고 경선 승리를 위해 정치브로커 명태균 씨에게 여론조사를 요청하고 그 비용을 김씨가 대신 부담하게 했다는 의혹을 받는다. 1심 재판부는 공소사실 상당부분을 인정해 오 시장에게 시장직 박탈형인 벌금 1000만원을 선고했다.

특검 측은 "피고인 오세훈은 유력 정치인으로 누구보다 정치자금법을 준수해야 할 지위에 있다"며 "정치활동과 밀접한 관련이 있는 여론조사 비용을 적법한 절차를 거치지 않고 제삼자에게 지급하게 했다"고 지적했다.

이어 "법질서에 대한 국민의 신뢰를 훼손했고, 본 건 범행으로 인한 최종적 이익의 주체임에도 수사와 재판 과정에서 혐의를 부인하며 책임을 회피해왔다. 엄중한 처벌이 불가피하다"고 강조했다.

특검 측과 오 시장 측은 항소심에서 처음 제출된 통화 녹취록에 대해 팽팽하게 맞섰다. 녹취록은 2021년 3월 6일, 3월 13일 김씨와 정치브로커 명태균 씨가 나눈 통화로 오 시장에게 유리한 정황이 담겼다.

특히 녹취록에서 명씨는 "오세훈이는 몰라요. 걱정하지 말아요. 내가 알아서 할게"라고 하고, 김씨는 "(내가) 이 양반 돕고 싶어서 했잖아", "그쪽에서 원한 것도 아니고"라고 언급했다. 이는 오 시장이 여론조사 대납을 지시하지 않았다는 취지의 대화다. 김씨 측은 이 증거를 탄핵증거로 제출했고 재판부는 채택했다.

다만 명씨는 전날 재판부에 진술서를 제출하고, '당시 통화는 오 시장이 여론조사 자체를 모른다는 게 아니라 안철수 당시 서울시장 후보와의 단일화 전략을 몰랐다는 것'이라는 취지로 오 시장에게 불리한 측면으로 설명했다.

특검 측은 이날 "김씨의 휴대폰에는 (2021년 초순 녹음한) 통화녹음 파일이 35개가 존재했지만 이중 3건만 선별해 제출했다"며 "당시는 여론조사 대납 이후로, 공소사실의 핵심인 대납 당시의 녹음 파일은 제출하지 않았다. 이런 사정은 거짓으로 재판부를 기만하는 선별 증거이기 때문에 탄핵증거로 채택돼선 안 된다"고 짚었다.

이에 대해 오 시장 측은 "녹취록의 내용을 보면 사건의 진술을 명확하게 알 수 있다. (오 시장의) 여론조사 의뢰나 비용 대납 요청이 없었다는 게 명확하다"고 주장했다. 또 "김영선도 김종인도 명씨 스스로도 거짓말을 한 게 있다고 얘기한다"며 "명씨의 악의적인 왜곡 진술은 보복성 진술"이라고 말했다.

아울러 오 시장 측은 이 사건은 직접증거 대신 명씨의 진술과 같은 간접증거만이 존재한다며 무죄가 나와야 한다고 피력했다.

오 시장 측 변호인단 중 한 명인 서울고등법원장 출신 윤준 변호사는 "피고인 오세훈과 지금까지 46년간 허물없는 친구 사이로 지냈다. 오랫동안 겪어온 오세훈은 정치인에 앞서 처신이 바르고 깨끗한, 누구에도 신세지기 싫어한 자존심이 강한 사람"이라며 "부정한 돈을 탐하거나 부정한 방법으로 권력을 취하려는 사람이 아니다. 피고인 오세훈이 공소사실과 같은 정치자금법 위반 행위를 했다는 것은 저로서 상상 불가"라고 말했다.

이날 오 시장은 최후진술에서 '오세훈법'에 대해 언급했다. 오 시장은 초선 의원이던 2004년 정치자금법 위반으로 100만원 이상 벌금형 확정 시 공직자격을 상실하는 것을 골자로 하는 정치자금법 개정안을 주도했다.

그는 "초선 의원 시절 정치자금법 개정에 앞장섰고, 성과에 따라 '오세훈법'으로 칭해졌다"며 "깨끗한 정치를 만들겠다는 제 뜻을 높이 평가해 국민이 붙여준 자랑스러운 이름을 서울시장 5선보다 더 명예롭게 생각한다"고 했다.

이어 "저는 특검이 제가 의뢰했다는 여론조사를 한 적도 없다. 나아가 저희 캠프 부담 내용을 다른 사람에게 대신 지급하도록 한 건 불필요하고 있을 수 없는 일"이라며 "국민 여러분께 송구스럽고 죄송한 마음을 금할 수 없다. 명태균을 단호히 끊어내지 못하고 계속 접근할 여지를 줘 법정에 서게 된 건 깊은 반성을 하고 있다"며 울먹였다.

그러면서 "저는 제 자리 잃는 게 두렵지 않다. 제가 두려운 것은 이 정치불신의 암울한 시대에 저조차도 국민이 믿어주신 고결한 정치, 고통스럽게 원칙을 지켜온 정치가 일개 정치브로커의 증오심과 적대심 때문에 오염돼 국민께 실망하게 해드리는 것"이라고 했다.

오 시장은 "진실은 반드시 승리한다고 믿는다"며 "사법 정의가 살아있다는 것을 바로 이 법정에서 증명해 주실 거라 믿고 진실에 기초해 현명한 판결을 내려주시길 간곡히 요청한다"고 말을 맺었다.

재판부는 항소심 선고기일을 오는 23일 오후 2시에 열 예정이다.

한편 이 사건은 특검법의 '6·3·3' 원칙에 따라 내년 1월 전후 대법원의 최종 판결이 이뤄질 것으로 관측된다. 

100wins@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
사진
남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동