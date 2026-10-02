[2026국감] 학생 자살 5년새 65% 급증했는데…학생정서 위험군 '감소'

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작년 학생 자살자, 6년 중 최고

최보윤 의원 "검사 실효성 검토"

"학교·전문기관 연계 강화해야"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지난해 학생 자살이 2020년 이후 최고치를 기록한 가운데 정작 학교에서 실시하는 학생정서·행동특성검사에서 자살위험군으로 분류되는 학생은 오히려 감소한 것으로 나타났다.

2일 국회 보건복지위원회 소속 최보윤 국민의힘 의원이 교육부로부터 제출받은 자료에 따르면 학생 자살자는 2020년 148명에서 2025년 244명으로 96명 증가했다.

2020년∼2026년 학생 자살 현황 [자료=최보윤 국민의힘 의원실]

학생 자살자는 5년 사이 약 64.9% 증가했다. 10만명당 자살 학생 수도 같은 기간 2.77명에서 4.83명으로 늘었다. 2025년에는 학생 자살자 수와 10만명당 자살 학생 수 모두 최근 6년 중 가장 높은 수준을 기록했다.

반면 학생정서·행동특성검사에서 자살위험군으로 분류된 학생은 2020년 1만9093명에서 2025년 1만6080명으로 3013명 줄었다. 전체 검사 학생 대비 자살위험군 비율 역시 1.1%에서 1.0%로 감소했다.

연도별 자살위험군은 ▲2020년 1만9093명(1.1%) ▲2021년 1만8098명(1.0%) ▲2022년 1만9292명(1.1%) ▲2023년 2만237명(1.2%) ▲2024년 1만7667명(1.1%) ▲2025년 1만6080명(1.0%)으로 나타났다.

최 의원은 "학생정서·행동특성검사에서 자살위험군으로 분류되는 학생은 줄어들고 있는데 학생 자살은 오히려 크게 증가하고 있다"며 "학교 현장에서 위험 학생을 충분히 발견하고 있는지 검사 실효성을 면밀히 점검해야 한다"고 했다.

이어 "학생정서·행동특성검사를 보완하고 학교와 전문기관 간 연계 및 사후관리도 더욱 촘촘하게 강화해야 한다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com