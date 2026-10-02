BNK부산은행 해킹 공격…외주 개발직원 11명 개인정보 유출

직원용 모바일 영업지원시스템 공격 추정
유출 웹페이지 차단…금융당국 신고·모니터링 강화
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = BNK부산은행이 해킹 공격을 받아 외주 개발직원 11명의 개인정보가 유출됐다.
2일 금융권에 따르면 BNK부산은행은 이날 오전 4시30분께 외주 개발직원 11명의 개인정보가 웹페이지에 유출된 사실을 확인했다. 유출된 정보는 성명과 전화번호, 생년월일, 이메일주소 등이다.
부산은행은 내부 직원용 모바일 영업지원시스템 등을 대상으로 한 해킹 공격 과정에서 정보가 유출된 것으로 추정하고 있다.
은행은 개인정보가 노출된 웹페이지를 차단하고 금융당국에 사고 사실을 신고했다. 추가 공격 가능성에 대비해 관련 시스템에 대한 모니터링도 강화하고 있다.
부산은행 관계자는 "문제가 된 웹페이지는 현재 차단을 완료했으며 관련 내용을 금융당국에 신고했다"며 "유사한 공격에 대비해 모니터링을 지속적으로 강화하고 있다"고 말했다.
앞서 신한은행과 KB국민은행, 하나은행에서도 해킹으로 고객 정보가 유출되는 사고가 잇따라 확인됐다.
eoyn2@newspim.com