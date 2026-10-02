BNK부산은행 외주 개발직원 11명 개인정보 유출

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노출 페이지 차단·모니터링 강화

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 외부 웹서버 공격 시도를 차단하는 과정에서 외주 개발직원 11명의 개인정보가 노출된 정황을 확인했다.

BNK부산은행이 지난 1일 오후 9시 AI 에이전트를 활용한 외부의 웹서버 공격 시도가 있었으나 주요 공격은 차단됐다. 사진은 BNK부산은행 전경[사진=뉴스핌DB]2026.07.02.

부산은행은 지난 1일 오후 9시 인공지능(AI) 에이전트를 활용한 외부 공격 시도가 있었으나 주요 공격은 차단했다고 2일 밝혔다.

은행은 후속 점검 과정에서 일부 웹페이지의 세션 검증이 충분하지 않았던 사실을 확인했다. 이 과정에서 외주 개발직원 11명의 개인정보가 웹페이지에 표시된 정황이 드러났다.

노출된 정보는 성명과 전화번호 등이다. 부산은행은 해당 웹페이지를 즉시 차단해 외부 접속을 제한했다.

현재까지 확인된 개인정보 노출 대상은 외주 개발직원 11명이다. 은행은 추가 이상 징후와 피해 여부를 확인하기 위해 관련 시스템에 대한 모니터링을 이어가고 있다.

부산은행은 유사 사고를 막기 위해 AI 기반 공격에 대한 감시를 강화할 방침이다. 외부에 공개된 웹페이지 전반을 대상으로 공격표면관리(ASM) 방식의 추가 점검도 실시할 예정이다.

공격표면관리는 인터넷에 노출된 시스템과 서비스, 웹페이지 등을 식별하고 취약점을 점검하는 보안 관리 방식이다.

news2349@newspim.com