HD현대중공업 노조, 임단협 잠정합의안 부결...52.14% 반대

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업 노사가 2일 임단협 잠정합의안을 마련했지만 부결됐다.
- 조합원 7541명 중 52.14%가 반대해 투표율은 93.1%였다.
- 노사는 기본급·격려금 이견 속 6일 이후 교섭을 재개하기로 했다.
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기본급·격려금 인상 놓고 의견차
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = HD현대중공업 노사가 마련한 올해 임금 및 단체협약 잠정합의안이 조합원 투표에서 부결됐다.
HD현대중공업 노동조합(금속노조 현대중공업지부)은 2일 조합원 8100명을 대상으로 임단협 잠정합의안 찬반투표를 벌인 결과 투표자의 52.14% 반대했다고 밝혔다.
투표자는 총 7541명으로 투표율은 93.1%를 기록했으며 이중 3932명이 반대했다. 찬성은 47.58%다.
합의안에는 ▲월 기본급 12만원 인상(호봉승급분 포함) ▲일시금 1100만원+격려금 200% 지급 ▲성과급 지급 ▲장기근속자 포상 확대 ▲올해 생산기술직 신규 채용 내용이 포함됐다.
사측은 기본급 인상분과 일시금, 성과금을 합하면 조합원 1인당 평균 4056만원을 지급받는다고 추산했다.
노사는 임단협에서 기본급과 격려금 인상 비율을 놓고 의견차를 보였다. 노조는 조선업 호황에 맞는 기본급과 상여금 인상을 요구했으나 회사는 격려금 등 변동급 확대를 제시하며 맞섰다.
양측은 지난달 29일 22차 교섭에서 긴 협상 끝에 다음날 새벽 잠정합의안을 마련했다. 지난 6월 2일 임단협 상견례 이후 120일 만이다.
하지만 조합원의 표심을 얻지 못하면서 노사는 오는 6일 이후 교섭 재개 시점을 조율할 예정이다.
krawjp@newspim.com