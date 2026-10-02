신한·KB 이어 하나은행도 해킹…고객 89명 개인정보 유출

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주민번호·주소·직장명 등 7개 항목…금융거래 정보는 제외

영업지원시스템 비정상 접근…IP 차단·긴급 대응 TF 가동

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행과 KB국민은행에 이어 하나은행에서도 외부 해킹으로 고객 개인정보가 유출됐다. 현재까지 확인된 피해 고객은 89명으로, 주민등록번호를 비롯한 7개 항목이 유출됐다.

서울 을지로 하나금융그룹 명동사옥 [사진=하나금융그룹]

하나은행은 2일 외부 해킹 에이전트가 영업지원시스템(ODS)에 비정상적으로 접근한 정황을 확인했다고 밝혔다. 유출된 정보는 주민등록번호와 성명, 주소, 이메일주소, 전화번호, 휴대전화번호, 직장명 등이다.

다만 고객의 금융거래 정보는 이번 유출에 포함되지 않은 것으로 확인됐다. 공격 대상이 된 ODS는 인터넷·모바일뱅킹 거래 시스템과 별도 채널로 운영되고 있다.

하나은행은 전날인 1일 신한은행의 해킹 피해 사실을 인지한 직후 금융감독원 등 유관기관에 관련 내용을 보고하고 비상 대응에 들어갔다. 침해 정황을 포착한 뒤 해당 IP를 긴급 차단했으며 유사 시스템에 대한 점검도 마쳤다.

추가 피해 방지를 위해 ICT그룹과 금융소비자보호부 등이 참여하는 긴급 대응 태스크포스(TF)와 침해사고대응반도 가동했다. 현재 유출 대상 고객에게 관련 사실을 개별 통보하고 있다.

향후 정보 유출로 실제 피해가 발생할 경우 관련 규정에 따라 전액 보상한다. 하나은행은 유관기관과 협조해 사고 원인을 규명하고 재발 방지 대책을 마련할 방침이다.

하나은행은 "이번 사고를 매우 엄중하게 받아들이고 있다"며 "유관기관과 긴밀히 협조해 철저한 원인 규명과 함께 재발 방지 대책 마련에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "고객들에게 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com