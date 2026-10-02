[2026국감] 대한적십자사, 헌혈금지약물 복용자 채혈 최근 5년간 5057건

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5년 동안 1만2915유닛 채혈

3유닛은 실제 환자에게 수혈

백종헌 의원 "전면 보완 필요"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 대한적십자사가 최근 5년간 헌혈금지약물을 복용한 사람으로부터 총 5057건을 채혈하고 이 중 수혈 출고 사고까지 발생한 것으로 드러났다.

2일 국회 보건복지위원회 소속 백종헌 국민의힘 의원이 대한적십자사로부터 제출받은 '최근 5년간 헌혈금지약물 복용자 채혈 현황' 자료에 따르면, 최근 5년간 헌혈금지약물 복용자로부터 이뤄진 채혈은 총 5057건·1만2915유닛(혈액팩 단위)에 달하는 것으로 확인됐다.

[자료=백종헌 국민의힘 의원실]

헌혈금지약물은 약물의 성분과 복용 시점 등에 따라 일정 기간 헌혈이 제한되는 의약품이다. 일부 여드름치료제, 탈모·전립선비대증 치료제, 항악성종양 치료제 등이 포함된다.

헌혈금지약물을 복용한 혈액이 수혈자에게 전달되면 태아 기형 유발, 장기 손상, 심각한 약물 과민반응 등 환자에게 치명적인 위험을 초래할 가능성이 있어 혈액관리법을 통해서도 엄격히 제한하고 있다.

헌혈금지약물 복용자 대상별로 살펴보면 민간이 332건(757유닛)으로 집계됐다. 군대가 4697건(1만2082유닛), 교정시설에서 27건(73유닛)이 발생했다.

약물별로 복용자 채혈을 살펴보면, 여드름치료제(아큐·로스탄·이소티나)가 5년간 총 2654건으로 가장 많았다. 전립선비대증치료제(프로스카·피나스타) 2000건, 전립선비대증치료제(두타스테라이드) 955건 순이었다. 한번 복용하면 3년간 헌혈이 금지되는 아시트레틴도 1건이 채혈된 것으로 드러났다.

특히 헌혈금지약물 복용자로부터 채혈된 혈액 중 약 3유닛이 실제 환자에게 수혈된 것으로 확인됐다. 사실상 헌혈금지약물 수혈 방지에 실패한 것이다.

대한적십자사는 헌혈금지약물 채혈을 방지하기 위해 헌혈 전 문진을 통해 헌혈금지약물 복용 여부를 확인한다고 했다. 건강보험심사평가원 의약품안전사용서비스(DUR) 처방정보를 혈액관리본부 혈액관리정보시스템(BIMS)과 연동해 적용하고 있다고도 밝혔다.

여전히 채혈 사고가 발생하는 것에 대해 대한적십자사는 헌혈 이후 DUR 처방정보가 확인되거나 헌혈자들이 문진에서 밝히지 않아 채혈되는 경우라고 해명했다. 혈액관리정보시스템에 시스템의 사각지대가 있다는 것이다.

백 의원은 "국민은 헌혈된 혈액이 여러 단계의 안전장치를 거쳐 철저히 관리되고 있다고 믿고 있다"며 "그러나 최근 5년간 헌혈금지약물 복용자로부터 5000건이 넘는 채혈이 이뤄졌다는 것은 현행 시스템에 사각지대가 없는지 점검해 볼 필요가 있다는 의미"라고 지적했다.

이어 "단순히 채혈 이후 혈액을 폐기하는 데 그칠 것이 아니다"라며 "처방정보 연계 지연이나 문진 과정의 한계 등 반복되는 원인을 파악해 헌혈자의 선의와 수혈자의 안전 모두를 지킬 수 있도록 관리체계를 보완해야 한다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com