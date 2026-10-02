교촌치킨, 선전 이어 중국에 2호점…출점 확대

AI 핵심 요약beta
- 교촌에프앤비가 2일 중국 우시 태호 인근에 매장을 열었다.
- 우시점은 쇼핑몰 24평 규모로 시그니처와 현지 메뉴를 선보였다.
- 교촌은 우시점을 시작으로 중국 주요 도시로 출점을 넓히겠다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 교촌에프앤비가 중국 장쑤성 우시의 관광지 태호 인근 쇼핑몰에 '교촌치킨 중국 우시점'을 열었다고 2일 밝혔다.
우시는 중국 3대 담수호 중 하나인 태호를 품은 관광 도시로, 상하이에서 고속철도로 1시간 이내 거리다. 장쑤성의 대표 경제 도시로 상권도 발달해 현지 주민과 관광객 발길이 이어진다. 우시점은 태호 인근 젊은 소비층이 즐겨 찾는 쇼핑몰 안에 24평(약 79㎡) 규모로 들어섰다.
메뉴는 간장·레드·허니 등 3대 시그니처 메뉴를 중심으로 현지 선호를 반영한 닭강정과 닭꼬치를 더했다. 매장에는 1991년 10평 남짓한 가게에서 출발해 전 세계 1400여 개 매장으로 성장한 과정과 붓으로 소스를 입히는 조리 방식을 담은 '히스토리월'을 적용했다.
교촌은 우시점을 기점으로 중국 주요 도시를 중심으로 출점을 넓힐 계획이다. 지난해 2월 선전 1호점을 연 데 이어 선전 2호점 개점도 앞두고 있다.
교촌에프앤비 관계자는 "우시는 관광 자원과 경제적 활력이 공존해 교촌치킨의 브랜드 철학과 맛을 알리기에 적합한 도시"라며 "교촌만의 맛과 현지화 전략을 함께 강화해 중국 고객들에게 친숙하면서도 차별화된 미식 경험을 제공해 나가겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com