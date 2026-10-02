정의경 신임 국토차관 "계획 넘어 국민 체감하는 교통 성과 낼 것"

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취임사서 균형발전·산업혁신 등 강조

지역 교통망·미래 모빌리티 확대 추진

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정의경 신임 국토교통부 제2차관이 지역 교통망 확충과 미래 모빌리티 육성, 예방 중심의 안전관리를 핵심 과제로 제시했다. 국토·교통 분야 계획을 긴밀히 연결해 국민이 일상에서 체감하는 성과로 이어가겠다는 구상이다.

정의경 신임 국토교통부 제2차관이 2일 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. [사진=국토부]

2일 정의경 신임 국토교통부 제2차관은 취임사를 통해 "정부 출범 2년 차, 이제는 계획을 넘어 국민께서 삶 속에서 체감하는 성과를 보여드려야 할 때"라고 밝혔다.

정 차관은 "홍지선 장관은 2차관 재임 당시 교통서비스 개혁과 교통산업의 혁신, 국민 안전을 위해 많은 변화를 이끌어 오셨다"며 "그 과정에서 만들어진 정책 방향을 이어받아 국민께서 체감할 수 있는 성과로 완성해 나가겠다"고 말했다.

국토도시실장에서 제2차관으로 자리를 옮긴 정 차관은 국토·도시정책과 교통정책의 연계를 강조했다. 그는 국토도시실장으로 일하며 5극3특 성장거점과 기업형 첨단도시, 새로운 국토종합계획을 고민해 왔다며 "그 과정에서 확인했던 교통의 역할을 현실에서 구현할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

핵심 정책 방향으로는 균형발전과 산업혁신, 국민안전 등 세 가지를 제시했다.

균형발전 분야에서는 교통인프라를 통해 지역의 성장 기반을 연결하겠다고 했다. 지방 주요 거점과 산업, 일자리를 잇는 교통망을 차질 없이 확충하고 지역에서 실제로 이용할 수 있는 교통서비스를 확대한다는 계획이다.

정 차관은 "5극3특으로 대표되는 국토의 균형 있는 발전이 교통망을 통해 현실이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

산업혁신 분야에서는 자율주행과 도심항공교통(UAM), 수요응답형 교통 등 새로운 기술과 서비스를 국민 일상에 연결하겠다고 밝혔다. 기존 운수산업과 상생할 수 있는 환경도 조성한다.

미래 모빌리티와 첨단 교통기술의 연구개발·실증을 촉진하고 국내 기업이 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 산업 기반을 마련하겠다는 구상도 내놨다.

안전 분야에서는 철도·도로·항공 등 교통 전 분야에 걸쳐 사후 대응보다 예방에 집중하겠다고 강조했다.

정 차관은 "국민의 생명보다 앞서는 가치는 없다"며 "사고가 발생한 뒤 대응하는 것이 아니라 위험 요인을 미리 찾아내고 개선하는 예방형 안전체계를 만들어 가겠다"고 말했다.

이를 위해 교통물류와 공항, 철도·도로 현장을 직접 찾아 국민과 현장의 목소리를 듣겠다는 방침이다. 그는 직원들에게 "현장에서 느끼시는 다양한 문제에 대해 주저하지 않고 말씀해 주시기 바란다"며 "책임은 제가 함께 지겠다"고 당부했다.

이어 "아무리 좋은 계획도 사람과 일자리를 잇는 교통이 받쳐주지 않으면 현실이 될 수 없다"며 "제2차관으로서 국토와 교통을 잇는 다리 역할을 하겠다"고 말했다.

또 "국토와 교통 분야 계획을 긴밀히 연결하고 국민께서 실제로 이용하고 체감할 수 있는 성과를 만들어 내겠다"고 덧붙였다.

chulsoofriend@newspim.com