문학진흥정책위 민간위원 국민이 직접 추천…23일까지 접수

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제3기 위원 후보에 첫 '국민추천제' 도입

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 문학진흥 정책을 자문할 전문가를 국민이 직접 추천할 수 있게 된다.

인사혁신처는 오는 23일까지 '국민추천제'를 통해 제3기 문학진흥정책위원회 민간위원 후보자를 추천받는다고 2일 밝혔다.

문학진흥정책위원회 민간위원 후보자를 국민에게 직접 추천받는 것은 이번이 처음이다.

정부세종청사 인사혁신처 전경. [사진=뉴스핌DB]

문학진흥정책위원회는 '문학진흥법'에 따라 문화체육관광부에 설치된 자문기구로, 문학진흥기본계획의 수립·시행 등 문학진흥과 관련한 주요 사항에 대해 의견을 제시한다.

그동안 문학 관련 협회·단체와 유관기관을 중심으로 위원 후보자를 추천받아 왔지만, 인재 발굴 범위를 확대하기 위해 제3기 위원부터 국민추천제를 활용하기로 했다.

추천 대상은 작가와 평론가 등 문학 창작 분야를 비롯해 출판·유통 등에서 문학 관련 전문성과 풍부한 현장 경험을 갖춘 전문가다. 자격을 갖춘 사람이라면 본인을 직접 추천할 수도 있고 다른 사람을 추천하는 것도 가능하다.

추천은 국가인재데이터베이스 국민추천제를 통해 오는 23일까지 할 수 있다.

문화체육관광부는 국민추천제로 발굴한 후보자와 관계기관 추천 후보자 등을 대상으로 위원추천위원회의 검토를 거쳐 오는 11월 민간위원 15명을 위촉할 예정이다. 위원추천위원회는 문학계 주요 인사들로 구성된다.

이은영 인사처 인재정보기획관은 "국민 추천으로 인재 발굴경로를 확대해 우리 사회 곳곳의 우수 인재를 공공부문과 연결할 수 있기를 바란다"며 "인재 발굴이 필요한 다양한 직위 후보자 선발에 더 많은 협업과 국민 참여를 기대한다"고 말했다.

abc123@newspim.com