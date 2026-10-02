네이버, 해외여행 검색 강화…AI가 맛집·명소 추천

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아시아 45개 지역으로 확대

블로그·카페 기반 AI 추천

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버가 해외여행 검색 서비스를 아시아 주요 지역으로 확대하고 인공지능(AI)을 활용한 맛집·명소 추천 기능을 강화한다.

네이버는 이용자의 해외여행 정보 탐색 편의를 높이기 위해 아시아 45개 지역의 검색 결과를 보강했다고 2일 밝혔다.

네이버가 해외여행 검색 서비스를 확대하고 AI를 활용한 추천 기능을 강화한다. [사진=NAVER]

이번 개편으로 베트남과 태국, 인도네시아, 필리핀, 대만을 비롯해 홍콩·마카오 등 주요 여행지를 검색하면 날씨와 환율, 비자, 추천 여행 시기 등 여행 정보를 한 번에 확인할 수 있다. 외교부가 제공하는 입국 종합 안내와 안전 공지도 함께 제공한다.

여행 정보 컬렉션 하단에는 이용자가 추가 정보를 탐색할 수 있는 '함께 찾는 정보' 영역을 추가했다. 가볼만한곳과 맛집, 여행가이드, 즐길거리, 호텔, 추천 여행 시기, 추천 코스 등의 항목을 선택해 관련 정보를 확인할 수 있다.

각 항목에는 네이버 블로그와 클립 등에 등록된 여행지 사진·영상과 관광청 및 여행 전문 매체가 제작한 콘텐츠가 함께 제공된다.

AI를 활용한 여행지 추천 기능도 제공한다. 네이버는 블로그와 카페 등에 이용자가 작성한 여행 콘텐츠를 AI로 분석해 최근 인기 맛집이나 주목받는 명소, 테마파크 등 즐길 거리를 선별해 추천한다.

추천된 장소를 선택하면 영업시간과 위치 등 세부 정보를 확인할 수 있는 해외 플레이스로 연결된다.

네이버는 향후 해외여행 검색 서비스 대상 지역을 미주까지 확대할 계획이다.

최지훈 네이버 플레이스 검색 총괄 리더는 "네이버에서 해외여행 정보를 탐색하는 이용자가 꾸준히 증가하고 있어 해외 플레이스 정보와 검색 경험을 강화하게 됐다"며 "이번 아시아 주요 지역 검색 개편에 더해 향후에는 미주 지역으로도 대상 국가 및 도시를 점진 확대할 계획"이라고 말했다.

flurry327@newspim.com