치지직, LoL 국제대회 'DCGI 2026' 전 경기 생중계

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LCK 3개 팀 출전

AI 한국어 자막 제공

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버의 스트리밍 플랫폼 치지직이 리그 오브 레전드(LoL) 국제 e스포츠 대회 '데마시아 컵 글로벌 인비테이셔널 2026(DCGI)' 전 경기를 생중계한다.

네이버는 치지직이 오는 3일부터 17일까지 열리는 DCGI 2026을 LCK 공식 채널을 통해 실시간 중계한다고 2일 밝혔다.

치지직이 오는 3일부터 17일까지 열리는 리그 오브 레전드(LoL) 국제 e스포츠 대회 DCGI 2026을 LCK 공식 채널을 통해 실시간 중계한다. [사진=NAVER]

DCGI는 한국 LCK와 중국 LPL, 유럽 LEC, 북미 LCS, 아시아·태평양 LCP, 브라질 CBLOL 등 6개 지역에서 12개 팀이 참가하는 국제 대회다. 총상금은 약 3억원 규모다.

LCK에서는 kt 롤스터와 BNK 피어엑스, 한진 브리온이 출전한다.

대회는 오는 3일부터 8일까지 온라인으로 열리는 스위스 스테이지를 시작으로 진행된다. 상위 8개 팀은 중국 베이징에서 열리는 녹아웃 스테이지에 진출한다. 8강은 12~13일, 4강은 14~15일 열리며 결승전은 17일 진행된다.

치지직은 경기 생중계와 함께 스트리머들이 경기를 시청하며 해설하는 '같이보기' 기능도 제공한다. 치지직 스트리머라면 누구나 참여할 수 있다.

주최 측의 공식 중국어 중계에는 AI 기반 한국어 자막을 함께 제공해 국내 이용자의 시청 편의성을 높일 예정이다.

치지직은 지난해 10월 아시아 3개 리그 8개 팀이 참가한 'Asia Invitational 2025'도 중계했다. 당시 대회 누적 시청자 수는 537만명을 기록했다.

flurry327@newspim.com