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[2026 국감] 산업부, 대미투자·호남 반도체 '정조준'…정유사 담합도 도마위

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AI 핵심 요약

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  • 올해 산업부 국감서 대미투자와 호남 반도체가 쟁점이 됐다.
  • CPTPP 가입과 유통 규제, 중동 에너지안보도 점검됐다.
  • 석화 구조조정·정유 담합·M.AX 확산도 도마에 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대미투자 수익성·원금회수 점검…알래스카LNG 쟁점
호남 반도체 2030년 양산 현실성 도마, 인·수·전 변수
호르무즈·CPTPP·유통규제·석화 구조조정 등도 현안
정유 4사 유가 담합·M.AX까지…정책 실효성 검증

세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 올해 산업통상부 국정감사에서는 대미투자와 호남권 반도체 클러스터가 핵심 쟁점으로 떠오를 전망이다.

이와 함께 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입, 유통 규제, 중동사태 대응, 석유화학 구조조정, 정유사 담합 의혹 등 산업부 소관 현안 전반이 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위)의 점검대에 오를 것으로 보인다.

◆ 대미투자·호남 반도체 집중 점검…상업적 합리성·2030년 양산 쟁점

2일 국회, 정부 등에 따르면 이번 산업부 국감에서 가장 집중적인 질의가 예상되는 사안은 대미투자다. 특히 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트의 사업 수익성과 투자 원금 회수를 위한 안전장치 등이 쟁점이 될 전망이다.

알래스카 LNG 사업은 한미 전략투자 후보 사업 가운데 하나로 검토되고 있다. 하지만 지난 1일 도널드 트럼프 대통령이 알래스카 LNG 사업 추진을 발표하면서 논란이 일고 있다.

본 사업의 투자 여부와 규모는 아직 확정되지 않았다. 산업부는 지난 1일 해당 프로젝트에 대해 상업적 합리성과 국내법상 절차 등을 검토하는 단계라며, 투자 여부나 규모는 정해지지 않았다고 밝혔다.

앞서 정부는 2000억달러 규모의 전략투자에 대해 연간 송금 한도를 200억달러로 두고 상업적 합리성을 전제로 사업을 추진한다는 입장을 거듭 강조해왔다. 이에 따라 국감에서는 산업부를 상대로 실제 사업 선정 과정에서 수익성이 어느 정도 검증됐는지, 손실 발생 시 부담 범위는 어디까지인지 등을 묻는 질의가 이어질 가능성이 크다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com

현재 1호 사업으로는 텍사스 복합화력가스발전소가 확정된 상태다. 뒤이은 사업으로는 원자력 발전소 8기 건설도 추진 중이다.

약 800조원 규모의 예산이 투입되는 호남권 반도체 클러스터 역시 산업부의 핵심 현안이다. 정부와 전남광주통합특별시는 오는 2029년 팹 1단계 준공과 2030년 6월 양산을 목표로 부지와 전력·용수 기반시설을 동시에 구축할 계획이다.

다만 이를 위해선 광주 군공항 이전과 국가산업단지 조성, 팹 건설, 전력망과 용수시설 구축을 동시에 추진해야 한다. 약 2만3000명에 달하는 필요 인력 확보도 시급하다.

인력·용수·전력, 이른바 인(人)·수(水)·전(電)이 2030년 양산 일정을 맞추기 위한 주요 과제로 꼽히는 이유다. 이번 국감에서는 사업 주무부처인 산업부를 상대로 일정의 현실성을 따지는 질의가 이어질 것으로 보인다.

◆ 호르무즈·CPTPP·석화 구조조정까지…유가 담합·M.AX도 도마

CPTPP 가입을 둘러싼 공방도 예상된다. 최근 분석에 따르면 한국이 CPTPP에 가입할 경우 농수산 분야 피해는 15년간 최대 11조8755억원으로 추산됐다. 정부 분석에서도 제조업 생산 증가 등 긍정적 효과와 함께 농림수산업 생산 감소가 예상됐다. 통상 주무부처인 산업부를 상대로 가입에 따른 경제적 실익과 피해 보전 대책을 따지는 질의가 이어질 전망이다.

유통 분야에서는 대형마트 의무휴업과 새벽배송 규제가 다시 도마에 오를 것으로 보인다. 온라인 플랫폼은 24시간 배송이 가능한 반면 대형마트는 의무휴업과 영업시간 규제를 받는 만큼, 쿠팡 등 온라인 업체와의 규제 형평성이 쟁점이다.

중동 사태와 호르무즈 해협을 둘러싼 에너지안보도 올해 산업부의 주요 현안이다. 정부는 중동 긴장 고조에 따라 원유 자원안보 위기경보를 단계적으로 높이고 대체 원유 확보와 비축유 활용, 비상 수송 대책 등을 가동했다. 이번 국감에서는 이들 대책의 실효성이 점검될 것으로 예상된다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com

석유화학 구조조정도 실제 사업재편 단계로 넘어선 만큼 후속 이행 여부가 관건이다.

산업부는 지난 2월 대산 1호 사업재편을 승인해 110만톤 규모 나프타분해시설(NCC) 가동 중단을 추진했다. 7월에는 여천NCC·롯데케미칼·한화솔루션·DL케미칼이 참여하는 여수 1호 사업재편도 승인했다. 다만 울산은 업체 간 이견으로 아직 구체적인 재편안이 나오지 않아 쟁점이 될 전망이다.

정유 4사의 유가 담합 의혹도 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 산업부 국감에는 SK에너지·GS칼텍스·에쓰오일·HD현대오일뱅크 등 정유 4사 최고경영자(CEO)가 증인으로 신청된 상태다.

국감에서는 석유제품 가격 결정 과정과 주유소 전량구매계약·사후정산제 등 거래 관행, 석유 최고가격제에 따른 손실 보전 문제 등이 집중적으로 다뤄질 전망이다.

마지막으로 산업부가 역점을 두는 제조업 인공지능 전환(M.AX)도 관건이다. 이번 국감에서는 대규모 지원이 일부 선도기업에 그치지 않고 지역·중소·중견 제조기업까지 실제 확산되고 있는지가 점검될 전망이다.

gkdud9387@newspim.com

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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
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"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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