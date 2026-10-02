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與 을지로위, 홈플러스·배달앱·불법 하도급 등 국정감사 7대 민생과제 발표

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  • 을지로위원회가 2일 국감 7대 민생과제를 발표했다.
  • MBK·홈플러스 사태와 배달앱 불공정 등을 집중 점검했다.
  • 입법·제도 개선으로 피해구제와 책임강화에 나서겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

문화산업 불공정 계약·기술탈취 등 집중 점검 예고
"중소기업·소상공인 피해구제 제도개선"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 을(乙)지키는민생실천위원회(을지로위원회)가 올해 국정감사에서 MBK·홈플러스 사태와 배달앱 불공정, 문화산업 불공정 계약, 기술탈취 등 7개 민생과제를 집중적으로 다루겠다고 밝혔다.

을지로위원회는 2일 오전 국회 소통관에서 '2026 을 위한 국정감사 7대 과제 발표 기자회견'을 열고 국정감사를 통해 민생 현안을 점검하고 입법과 제도 개선으로 이어가겠다는 계획을 발표했다.

7대 과제는 ▲MBK·홈플러스 문제 ▲배달앱 불공정 ▲문화산업 불공정 계약 ▲기술탈취 ▲불법·불공정 하도급 근절 ▲택배 노동자 과로사 및 야간·새벽배송 대책 ▲공공기관 갑질이다.

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 을(乙)지키는민생실천위원회(을지로위원회)는 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 올해 국정감사에서 MBK·홈플러스 사태와 배달앱 불공정, 문화산업 불공정 계약, 기술탈취 등 7개 민생과제를 집중적으로 다루겠다고 밝혔다. 2026.10.02 chogiza@newspim.com

◆홈플러스 회생계획 점검…MBK 책임도 따진다

을지로위원회는 우선 MBK와 홈플러스 사태를 국정감사에서 집중적으로 들여다볼 방침이다.

홈플러스는 지난해 2월 25일 전자단기사채 820억원가량을 발행한 뒤 일주일 만에 기업회생을 신청했다. 이후 지난 9월 2일 회생계획이 인가됐다.

인가된 계획에 따르면 납품업체 물품대금 5032억원 가운데 3984억원가량의 변제가 2030년 2월로 미뤄져 있다. 점포 매각을 전제로 변제계획을 세웠지만 매각가격이 예상보다 낮아질 경우 재원에도 차질이 생길 수 있다는 게 을지로위원회의 설명이다.

을지로위원회는 MBK와 홈플러스 경영진이 전단채 발행 당시 회사 사정을 어디까지 알고 있었는지, 금융당국이 MBK의 홈플러스 인수 이후 경영 위험을 어떻게 감독했는지 등을 확인할 계획이다.

또 회생계획의 변제·고용·점포 매각을 점검하고 홈플러스 정상화를 위한 인수·합병 지원 여부도 살펴본다.

을지로위원회는 "기업을 인수해 경영한 사모펀드가 위기의 부담을 노동자와 입점점주, 납품업체, 투자자에게 떠넘기는 일이 반복돼서는 안 된다"며 사모펀드의 책임과 감독을 강화하는 법·제도 개선을 추진하겠다고 밝혔다.

홈플러스. [사진 = 뉴스핌DB]

◆배달앱 총수수료 상한제 추진…가맹·대리점 불공정도 점검

배달앱 분야에서는 플랫폼의 비용 전가 구조와 수수료 문제를 집중적으로 다룬다.

을지로위원회는 각종 수수료와 배달비, 광고비 등으로 입점업체 매출의 30~40% 이상이 플랫폼에 빠져나가고 있다고 주장했다. 배달 지연이나 오배송 피해가 점주에게 전가되고 악성 리뷰와 별점 테러를 감내해야 하는 문제도 지적했다.

배달 앱 '배달의민족'의 국외 배당과 경영자문료 등을 통한 역외탈세 의혹과 쿠팡의 공정위 현장조사 방해 문제도 국정감사에서 다루겠다고 밝혔다.

을지로위원회는 최혜대우 요구, 자사우대, 끼워팔기 등 플랫폼의 시장교란 행위를 점검하고 총수수료 상한제 도입과 배달비 전가 및 일방적 약관 변경을 차단하겠다는 방침이다.

가맹·대리점 분야에서는 과도한 필수품목과 차액가맹금, 일방적인 판촉비 전가 문제와 판매목표 강제, 재고 떠넘기기, 유사대리점을 통한 법망 회피 등을 점검한다.

애니메이션 '신비아파트' [사진=CJENM]

◆문화산업 불공정 계약·중소기업 기술탈취 점검

문화산업 분야에서는 애니메이션 '신비아파트' 완구사업을 둘러싼 CJ ENM과 중소 완구업체 간 분쟁을 살펴본다.

중소 완구업체 측은 상품 개발과 선행 투자를 진행한 뒤 당초 제안받은 사업 조건이 달라지고 보증금과 광고비 부담이 커졌다고 주장하고 있다. 반면 CJ ENM은 계약에 따른 의무를 이행했고 업체가 약정금을 지급하지 않았다고 주장한다.

을지로위원회는 양측 설명과 계약 체결 전후 협의자료, 실제 계약 내용을 대조해 선행 투자 이후 조건 변경 여부와 협상 과정, 보증금과 판매 위험의 분담 등을 확인한다는 방침이다.

기술탈취 문제도 주요 국감 과제로 선정했다.

을지로위원회는 '2025년 중소기업 기술보호 수준 실태조사'를 근거로 중소기업 기술침해가 연간 589건으로 추정되고 피해기업 평균 피해액이 23억2000만원에 달한다고 밝혔다.

이번 국정감사에서는 인산가·씨디어스글로벌을 비롯한 6건의 기술분쟁 사례를 살펴보고 증거 확보와 분쟁 장기화, 피해회복 문제 등을 점검할 예정이다.

쿠팡 배송차량. [사진=뉴스핌DB]

◆건설 하도급·택배 과로사 문제도 국감 과제로

건설 분야에서는 불법·불공정 하도급 실태와 발주기관의 관리·감독 책임을 점검한다.

을지로위원회는 소규모 전문공사를 전문건설업체가 직접 시공할 수 있도록 제도화하고 의제매입공사 인정 범위를 확대하는 방안을 제시했다. LH 유지보수공사의 발주·입찰·계약 전반도 점검하고 전문건설업 대업종화가 현장 전문성과 수주 기회에 미친 영향도 살펴볼 계획이다.

택배 노동자의 과로사와 야간·새벽배송 문제도 다룬다.

을지로위원회는 쿠팡 프레시백 회수와 분류작업 완전 배제를 통한 노동강도 완화, 주 48시간 제한, 4회 이상 연속 야간노동 시 필수 휴식 부여 등이 필요하다고 밝혔다.

아울러 사회적 대화를 정상화하고 야간근로 상한제 도입과 표준계약서 개정을 포함한 입법·제도 개선을 추진한다는 계획이다.

[사진 = 뉴스핌DB]

◆공공기관 불공정거래…"피해구제 제도 개선"

을지로위원회는 공공기관이 우월적 지위를 이용해 대금 지급을 미루거나 계약을 일방적으로 해지하고 협력업체에 비용과 손실을 떠넘기는 문제도 점검하겠다고 밝혔다.

정부가 공공기관의 불공정거래 관행을 개선하기 위해 도입한 모범거래모델의 이행 실태도 살펴보고 불공정행위와 시정 여부가 경영평가에 실질적으로 반영되도록 하겠다는 계획이다.

피해 중소기업이 장기간 신고와 소송을 홀로 감당하는 구조를 개선하기 위한 신속한 분쟁 해결과 피해구제 관련 입법·제도 개선도 추진한다.

을지로위원회 소속 김남근 의원은 "7대 과제는 우리 사회에서 해결해야 할 가장 주요한 현안 중심으로 꼽은 것"이라며 "하반기 내로 국민들이 체감할 수 있는 변화를 만들도록 하겠다"고 말했다. 

chogiza@newspim.com

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'개문발차' 중수청 첫날 몰린 고발장 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2일 오전 8시50분 서울 중구 르네스퀘어. 중대범죄수사청 개청식을 한 시간여 앞두고 출근한 직원들이 엘리베이터를 타기 위해 1층 건물 외부까지 길게 줄을 섰다. 서로 웃으며 대화를 나누는 직원들의 얼굴에는 새 조직의 첫날을 맞은 상기된 표정이 묻어났다. 중수청 관계자는 "출근하는 직원분들은 이쪽으로 오시면 됩니다"라며 출입구를 안내하고 있었다. 중대범죄수사청 직원들이 2일 오전 서울 중구 르네스퀘어에 마련된 청사로 출근하기 위해 줄을 서있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 건물 반대편에서는 개청 첫날부터 고발장을 들고 온 시민단체가 기자회견을 열었다. 줄기세포 치료제 개발기업 네이처셀 주주들로 구성된 비전코리아는 퇴행성 무릎관절염 치료제 '조인트스템'의 품목허가 반려 과정에 문제가 있었다며 오유경 식품의약품안전처장을 직무유기 등 혐의로 고발했다. 강경윤 비전코리아 대표는 식약처가 심사 과정에서 부당한 기준을 적용하고 경쟁기관 관계자를 심의에 참여시켰다고 주장하며 "이번 기회에 중수청이 바로잡아야 한다"고 목소리를 높였다. 오전 9시가 넘어서자 민원실 업무가 시작됐다. 민원실에는 직원 4명이 자리를 잡았고 "오신 순서대로 앉아 달라"며 민원인을 안내했다. 고소·고발 접수를 증명하는 접수증 양식이 마련되지 않아, '접수'라고 적힌 보라색 도장을 찍어주는 등 준비가 미흡한 모습도 연출됐다. 오전 9시22분께 김민재 행정안전부 차관이 민원실을 찾았을 당시 직원은 이미 7건의 사건이 접수됐다고 설명했다. 중수청 민원실에 접수된 첫 고소장은 서울의 한 경찰관을 법왜곡죄 등 혐의로 수사해 달라는 개인의 고소였다. 대한민국 주주운동본부는 삼성전자와 SK하이닉스 경영진 및 노조 집행부가 부당한 성과급 지급으로 주주에게 손해를 끼쳤다며 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등 혐의로 고발했다. 강경윤 비전코리아 대표(오른쪽)와 윤용진 변호사가 2일 오전 중대범죄수사청 본청과 서울청이 마련된 서울 중구 르네스퀘어 앞에서 기자회견을 하고 있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 주주운동본부는 북한군의 군사분계선(MDL) 이남 지뢰 매설 정황을 알고도 저지하지 않았다며 이재명 대통령과 안규백 전 국방부 장관을 외환(일반이적) 혐의로 고발했다. 수사부서도 첫발을 떼는 모습이었다. 청사 2층에 마련된 마약수사1·2·3과에는 각각 10명 안팎의 직원들이 자리를 잡았다. 책상에는 PC와 모니터가 설치돼 있었고 회의용 탁자와 의자, 파쇄기 등 기본적인 집기도 갖춰져 있었다. 다만 한 수사관은 "직원들의 부서 배치는 완료됐는데 아직 업무분장은 안 됐다. 명함도 나오지 않았다"고 말했다. 오전 9시38분께 개청식장이 차기 시작했다. 중수청 직원 200여 명이 행사장에 모였고 앞쪽에는 주요 내빈과 외빈, 간부급 수사관들을 위한 좌석이 마련됐다. 행사 시작을 기다리는 직원들 사이에서는 새 조직 출범에 대한 기대감도 엿보였다. 청장 직무대행을 맡고 있는 전종민 중수청 차장은 오전 10시 시작된 개청식에서 새 기관의 첫 원칙으로 '절제'를 제시했다. 전 차장은 "중수청은 '절제'를 최우선 원칙으로 삼겠다"며 "지난날의 과오를 거울삼아 같은 잘못을 이름만 바꿔 되풀이하지 않겠다"고 말했다. 이어 "중대범죄 앞에서는 단호하되 국민의 자유와 권리 앞에서는 한없이 신중한 수사기관이 되겠다"고 강조했다. 중대범죄수사청 직원들이 2일 오전 서울 중구 르네스퀘어에 마련된 중수청 민원실에서 민원인들을 응대하고 있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 전 차장은 향후 중수청 운영 원칙으로 ▲범죄 피해자와 사회적 약자 우선 ▲정치적 중립과 수사 독립 ▲법과 원칙에 따른 공정한 직무 수행 ▲전문 수사역량 강화 ▲인권과 적법절차 보장 등 다섯 가지를 제시했다. 윤호중 행안부 장관과 서영교 국회 법제사법위원장은 중수청 출범이 정부·여당이 추진해 온 수사·기소 분리와 검찰개혁의 제도적 결실이라는 점을 강조했다. 윤 장관은 "정부는 '수사와 기소의 분리를 통한 검찰개혁 완성'을 국정과제로 채택했다"며 중수청 출범을 78년간 이어진 형사사법체계 대전환의 출발점으로 평가했다. 그러면서 "중수청의 출범은 개혁의 끝이 아니다"라며 "수사와 기소가 분리되더라도 국민을 위한 책임까지 나눠서는 안 된다"고 경찰·공소청 등 다른 형사사법기관과의 공조를 주문했다. 서 위원장도 검찰의 수사·기소권 분리가 국민의 개혁 요구에 따른 것이라는 점을 부각했다. 그는 "일 잘해 온 수많은 검사들이 있었지만 정점에 있던 잘못된 검사들이 표적 수사, 조작 수사·기소 등으로 국민의 신뢰를 잃었다"고 주장하면서 "검사가 하던 중대범죄 수사를 여러분이 담당하게 된다"고 말했다. 이어 중수청 직원들에게 "범죄자는 끝까지 쫓아가 처벌하고 피해자 보호는 두텁게 해 달라"고 당부했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 2일 오전 서울 중구 중대범죄수사청에서 열린 개청식에서 참석자들이 현판 제막식을 하고 있다. 2026.10.02 mironj19@newspim.com 사법부를 대표해 참석한 노경필 법원행정처장은 수사 역량과 기본권 보장의 조화를 강조했다. 노 처장은 "오늘은 중대범죄에 대응하는 국가 역량을 새로 다지는 날"이라며 "실체적 진실 규명과 기본권 보장의 조화를 이루기 위한 역사적 첫걸음"이라고 말했다. 이어 "인권을 존중하는 일은 수사를 제약하는 요소가 아니라 여러분의 땀과 노력이 결실로 이어지는 든든한 토대"라고 강조했다. 오전 10시38분께 윤 장관과 전 차장 등 참석자들이 청사 현판을 제막하면서 공식 행사는 마무리됐다. 직원들은 별도의 후속 행사 없이 각 부서로 돌아가 첫 회의를 시작했다. 아직 업무분장도 끝나지 않은 사무실과 개청 전부터 사건이 들어오기 시작한 민원실의 풍경 속에서, 검찰청의 중대범죄 직접수사 기능을 넘겨받은 중수청의 첫날이 그렇게 시작됐다. hong90@newspim.com 2026-10-02 13:23
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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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