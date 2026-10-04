트럼프 "김정은과 잘 지내…핵미사일 112개 있다면 잘 지내야"

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中 시진핑과 관계 설명하다 김정은 언급

지난 8월 '北 핵무기 57개' 발언과 차이…근거는 불분명

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 중간선거 유세 현장에서 "김정은 북한 국무위원장과 매우 잘 지내고 있다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 오하이오주 중간선거 유세 연설에서 시진핑 중국 국가주석과 좋은 관계를 유지하는 이유를 설명하면서 "거대한 국가, 거대한 핵보유국의 지도자들과 좋은 관계를 유지하는 게 좋은 것 아니겠느냐"며 이같이 말했다.

도널드 트럼프 미 대통령과 김정은 국무위원장이 2019년 6월 30일 오후 판문점에서 만나 악수 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그러면서 트럼프 대통령은 "누군가가 핵미사일 112개를 갖고 있을 때는 잘 지내는 것이 좋다"고 부연했다.

트럼프 대통령의 '핵미사일 112개'라는 표현은 김 위원장을 언급한 직후 나온 만큼 북한의 핵전력을 가리킨 것으로 해석된다. 다만 트럼프 대통령이 해당 수치의 구체적인 근거를 제시하지 않아 정확한 의미는 확인되지 않았다.

특히 트럼프 대통령은 지난 8월에는 북한의 핵무기 보유량과 관련해 '57개'라는 수치를 언급한 바 있어 이번 발언과 상당한 차이가 난다.

트럼프 대통령은 북한과 중국 등 핵보유국 정상들과의 관계를 강조하면서도 "이란은 절대 핵미사일을 갖지 못할 것"이라고 말하는 등 이란에 대해서는 다른 입장을 보였다.

한편 트럼프 대통령은 집권 1기 당시 김 위원장과 세 차례 만나 북핵 문제를 논의한 바 있으며, 집권 2기 들어서도 김 위원장과의 개인적 관계를 거듭 강조하고 있다.

hyun9@newspim.com