트럼프 "韓, 알래스카 투자 안 하겠다면 돈 더 청구하면 된다"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 한국의 알래스카 투자를 발표한 것이 성급했다는 지적을 반박했다. 한국이 응하지 않으면 돈을 더 청구하겠다고도 했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들에게 "나는 성급하게 발표하지 않았다"며 "그들이 그 자리에 있었고 대표도 나와 있었다"고 말했다. 이어 "글쎄, 그들이 하고 싶지 않다면 나는 괜찮다. 그냥 더 물리면 된다"고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 30일 백악관 집무실에서 한국의 알래스카 액화천연가스(LNG) 투자를 발표했고, 하워드 러트닉 상무장관이 규모를 540억 달러로 제시했다.

한국 정부는 즉각 반박했다. 김정관 산업통상부 장관은 전날 러트닉 장관에게 강하게 이의를 제기하고 유감을 표명했다며 "팩트시트에서 양국이 합의한 내용은 단 세 문장"이라고 밝혔다. 540억 달러에 대해서는 "합의된 투자액이 아니다"라고 했다. 이재명 대통령도 상업성 확인과 국내법 절차 준수를 전제로 실무 작업에 착수하는 단계라고 선을 그었다.

이날 앞서 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어에 한국이 미국 석유회수증진(EOR) 사업에 84억 달러를 투자한다고 밝히기도 했다. 그는 "대한민국과의 합의가 계속 더 좋아지고 있다"며 "석유와 가스를 더 많이 생산한다는 것은 미국의 에너지 지배력과 미래 세계의 에너지 안보를 뜻한다"고 적었다. 석유회수증진은 기존 유전에 물이나 가스를 주입해 남은 원유를 더 뽑아내는 증산 기법이다. 다만 어느 지역의 어떤 사업인지, 투자 주체가 누구인지는 공개되지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]2026.10.03 mj72284@newspim.com

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