[2보] 北, 새벽 원산서 동해로 탄도미사일 발사… 한·미·일 경계 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

합참 "3일 오전 6시 30분쯤 포착"…발사체 기종·비행거리 분석 중

북한, 동해상 무력시위 재개…추가 발사 가능성에 감시·경계 격상

한·미·일 '북 탄도미사일' 정보 실시간 공유…연합 대비태세 유지

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 3일 오전 강원도 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일을 발사했다. 우리 군은 발사체의 세부 기종과 비행거리, 최고 고도, 탄착 지점 등을 정밀 분석 중이다.

합동참모본부는 이날 "우리 군은 10월 3일 오전 6시 30분쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일을 포착했다"고 밝혔다. 북한의 탄도미사일 발사는 유엔 안전보장이사회 결의 위반에 해당한다.

3일 북한이 강원도 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일을 발사한 가운데, 우리 군이 북한의 미사일 발사 동향을 감시·추적하고 있다. 합동참모본부는 한·미·일 간 관련 정보를 긴밀히 공유하며 추가 발사 가능성에 대비해 감시·경계 태세를 강화했다고 밝혔다. 사진은 북한이 단거리 탄도미사일을 동해상으로 발사하고 있는 장면. [사진=노동신문] 2026.10.03 gomsi@newspim.com

군은 북한의 추가 발사 가능성에 대비해 대북 감시·경계 태세를 강화했다. 한·미 정보당국은 북한 발사체의 비행 특성과 발사 징후를 공동 분석하고 있으며, 한·미·일 3국도 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀히 공유하고 있다.

합참은 "우리 군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한·미·일은 '북 탄도미사일' 관련 정보를 긴밀히 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.

북한은 통상 동해상 발사를 통해 미사일의 사거리와 비행 특성, 이동식발사대(TEL) 운용 능력 등을 점검해 왔다. 특히 원산 일대는 동해 방향으로 발사 축을 확보하기 쉬워 단거리탄도미사일(SRBM)과 극초음속 활공체 계열 시험발사 등에 활용돼 온 지역이다.

다만 이날 발사체가 단거리·중거리 탄도미사일인지, 신형 무기체계 시험인지 여부는 군 당국의 추가 분석이 필요하다.

gomsi@newspim.com