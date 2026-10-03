[3보] 北, 원산서 동해로 탄도미사일 1발 발사… 700㎞ 이상 비행

합참 "3일 오전 6시 30분쯤 포착"… 한·미 정밀분석 착수

발사 초기부터 추적·정보 공유… 미사일 종류·최대고도 분석 중

군 "한·미 연합방위태세 기반, 모든 도발에 압도적 대응"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 3일 강원도 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일 1발을 발사했다. 북한이 동해 방향으로 탄도미사일을 쏜 것은 한반도 긴장을 고조시키는 무력시위로, 한·미 정보당국은 발사체의 종류와 사거리, 비행 특성 등을 정밀 분석하고 있다.

합동참모본부는 이날 "우리 군은 오전 6시 30분쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일 1발을 포착했다"고 밝혔다. 합참에 따르면, 해당 미사일은 700㎞ 이상을 비행한 것으로 파악됐다.

3일 북한이 강원도 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일을 발사한 가운데, 우리 군이 북한의 미사일 발사 동향을 감시·추적하고 있다. 사진은 북한이 단거리 탄도미사일을 동해상으로 발사하고 있는 장면. [사진=노동신문] 2026.10.03 gomsi@newspim.com

군 당국은 아직 미사일의 정확한 제원과 최대 고도, 비행 궤적, 탄두 분리 여부 등은 공개하지 않았다. 발사 지점이 원산 일대인 점과 700㎞ 이상의 비행거리를 고려하면 단거리탄도미사일(SRBM) 또는 이를 개량한 신형 전술탄도미사일 계열일 가능성도 거론된다.

합참은 "한·미 정보당국은 발사 초기부터 관련 동향을 추적하고 정보를 공유해 왔다"고 밝혔다. 북한의 미사일 발사 징후를 사전에 감시하고, 발사 직후 한·미 정찰·감시자산을 통해 궤적과 낙하 지점 등을 공동 분석했다는 의미다.

군은 북한의 추가 도발 가능성에도 대비하고 있다. 합참은 "우리 군은 굳건한 한·미 연합방위태세 아래 북한의 다양한 동향을 예의주시하고 있다"며 "어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.

이번 발사는 북한이 동해상 탄도미사일 발사를 통해 대남·대미 압박 수위를 높이는 동시에, 실전 운용을 염두에 둔 미사일 전력의 신뢰성 검증을 이어간 것으로 해석될 수 있다. 다만 군은 발사체의 기종과 세부 비행자료가 확인되기 전까지 구체적 평가를 유보하고 있다.

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