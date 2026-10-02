[종합] 트럼프 "韓, 석유 증산에 84억 달러 투입…합의 더 좋아져"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 2일 한국의 84억달러 EOR 투자를 밝혔다.
- EOR은 기존 유전의 회수율을 높이는 증산 기법이다.
- 사업 지역과 투자 주체는 공개되지 않았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 한국이 미국 석유 증산 사업에 84억 달러를 투자한다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "대한민국과의 합의가 계속 더 좋아지고 있다고 발표하게 돼 몹시 기쁘다"며 "석유회수증진(EOR) 사업에 84억 달러"라고 적었다. 이어 "석유와 가스를 더 많이 생산한다는 것은 미국의 에너지 지배력과 미래 세계의 에너지 안보를 뜻한다"고 강조했다.
EOR은 기존 유전에 물이나 가스, 화학물질을 주입해 남아 있는 원유를 더 뽑아내는 증산 기법이다. 신규 유전 개발이 아니라 이미 생산 중인 유전의 회수율을 높이는 방식이다. 다만 어느 지역의 어떤 사업인지, 투자 주체가 누구인지는 공개되지 않았다.
트럼프 대통령은 지난달 30일 백악관 집무실에서 알래스카 LNG 투자 등 대미 투자 내용을 발표했다. 하워드 러트닉 상무장관은 알래스카 투자규모를 540억 달러로 제시했지만 한국 정부는 합의된 투자액이 아니다며 유감을 표명했다. 이재명 대통령도 상업성 확인과 국내법 절차 준수를 전제로 실무 작업에 착수하는 단계라고 선을 그었다.
mj72284@newspim.com