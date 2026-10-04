트럼프 "美에 공장 안 지으면 관세 최대 300%"…한국도 재차 압박

해외 기업에 미국 내 생산시설 투자 요구…"1년 반 기회 줄 것"

전날엔 알래스카 LNG 거론하며 한국에 추가 비용 압박

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 해외 기업을 상대로 미국 내 공장 건설을 요구하며, 이에 응하지 않을 경우 최대 300%의 관세를 부과할 수 있다고 경고했다.

트럼프 대통령은 3일(현지시간) 오하이오주의 한 고등학교에서 열린 중간선거 지원유세에서 "우리는 그들이 여기에 공장을 지을 수 있도록 약 1년 반 정도의 작은 기회를 준다"며 "그들이 그렇게 하지 않으면 우리는 150%, 200%, 250%, 300%의 관세를 부과한다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 개스토니아 시립 공항에서 공화당 상원의원 후보 마이클 왓틀리 선거 유세 현장에 참석해 지지하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

그는 이어 "결국 그들은 모두 이곳에 공장을 짓고 있다"며 "이 모든 것은 매우 단순하며 우리는 이것을 누구도 본 적 없는 수준으로 실행해왔다"고 주장했다. 관세를 앞세운 압박을 통해 해외 기업들의 미국 투자를 끌어들이고 있다는 주장이다.

이 과정에서 트럼프 대통령은 중국과 일본, 한국, 캐나다 등을 언급했다. 이들 국가가 과거 미국을 상대로 관세를 활용해왔다는 주장을 펴면서 자신의 고율 관세 정책 필요성을 강조했다.

특히 한국을 겨냥한 압박성 발언은 이틀째 이어졌다. 트럼프 대통령은 전날 한국의 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업 투자를 언급하며 한국이 사업에 참여하지 않을 경우 "그들에게 더 청구하면 된다"고 말했다.

이번 발언은 오는 11월 중간선거를 앞두고 오하이오주에서 열린 지원유세에서 나왔다. 트럼프 대통령은 지난 1일부터 전국 순회 유세에 나섰으며, 오하이오는 공화당과 민주당 후보가 여론조사상 접전을 벌이는 지역이다. 앞서 트럼프 대통령이 찾은 오클라호마와 앨라배마는 상대적으로 공화당 지지세가 강한 곳이다.

오하이오주 상원의원 선거에서는 공화당 소속 존 허스테드 현 상원의원과 민주당 셰러드 브라운 후보가 맞붙고 있다. 트럼프 대통령은 자신이 2016년과 2020년, 2024년 대선에서 모두 오하이오주에서 승리했다는 점을 강조하며 공화당 지지를 호소했다.

트럼프 대통령은 "공화당이 승리하면 여러분 각자가 주머니에 5000달러를 갖게 될 것이며 우리나라는 전례 없는 경제적 성공을 누리게 될 것"이라고 말했다.

hyun9@newspim.com