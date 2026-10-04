李대통령 "청년미래적금 2차 모집 7일 시작…내년엔 모든 청년으로 확대"

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월 50만원까지 3년간 납입…정부기여금 6%·12%

"청년들이 차곡차곡 미래 준비하도록 정부가 뒷받침"

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 이재명 대통령이 오는 7일부터 시작되는 청년미래적금 2차 가입을 앞두고 "청년들의 미래에 정부가 힘을 보태겠다"며 가입을 독려했다.

이 대통령은 4일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "정부가 납입금의 일부를 지원하는 청년미래적금 2차 가입 신청이 10월 7일부터 시작된다"고 밝혔다.

이재명 대통령. [사진=청와대]

이어 "이번 2차 가입까지는 가구 중위소득 200% 이하 등의 요건이 적용되지만, 내년부터는 가입 대상이 모든 청년으로 확대될 예정"이라며 "청년들이 차곡차곡 미래를 준비해나갈 수 있도록 정부가 뒷받침하겠다"고 말했다.

청년미래적금은 청년의 목돈 마련을 지원하기 위한 3년 만기 적금으로 매월 최대 50만원까지 납입할 수 있다. 기본금리는 5%이며 조건과 소득 구간 등에 따라 최고 2%포인트의 우대금리가 적용된다.

정부도 가입 유형에 따라 납입액의 6% 또는 12%를 기여금으로 지원한다. 적금에서 발생하는 이자소득에는 비과세 혜택이 적용된다.

이번 2차 가입 대상은 총급여 7500만원 이하 또는 연매출 3억원 이하 소상공인인 만 19~34세 청년이다. 가구소득은 기준 중위소득 200% 이하 요건이 적용된다.

정부는 이번 모집까지 현행 소득 요건을 적용하되 내년부터는 가입 대상을 모든 청년으로 확대할 예정이다.

hyun9@newspim.com