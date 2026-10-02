윤상현 "李, 우크라에 추가조치 예고…北 정전협정 위반에는 왜 침묵하나"

"북한의 군사분계선 남측 지뢰 매설, 명백한 정전협정 위반"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 2일 이재명 대통령이 우크라이나에 공개 사과를 요구하며 추가 조치를 예고한 것을 두고 "정작 묵과 못할 것은 북한군의 군사분계선 남측 지뢰 매설이라는 명백한 정전협정 위반"이라고 비판했다.

윤 의원은 이날 페이스북에 "이재명 대통령이 우크라이나를 향해 공개사과를 요구하며 거부하면 '추가조치에 나서겠다', '묵과할 수 없다'고 강경 대응을 예고했다"며 이같이 밝혔다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

앞서 이 대통령은 이날 오전 X(엑스·옛 트위터)를 통해 "북한 포로 송환 관련, 우크라이나 측이 비공개 요구를 해 비공개를 합의했는데 일방적으로 공개했고, 대한민국 대통령이 최대한 예의를 갖춰 아쉽다고 했더니 합의 사실 없다고 상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들었다"며 "사실 인정과 공개 사과를 계속 거부하면 추가 조치를 해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이에 대해 윤 의원은 "양국 간 합의를 어겼다면 외교적 원칙에 따라 따질 것은 분명히 따져야 한다"면서도 "그러나 정작 묵과 못할 것은 북한군의 군사분계선 남측 지뢰 매설이라는 명백한 정전협정 위반"이라고 주장했다.

그는 "우리 장병 3명이 지뢰 폭발로 부상을 입었고, 수색대대장은 발목이 절단되는 중상을 입었다"며 "그런데도 국군통수권자인 대통령은 북한에 책임을 묻지도, 사과와 재발 방지를 요구하지도 않았다"고 지적했다.

윤 의원은 "자신을 '거짓말쟁이로 만들었다'며 국가의 위신까지 거론한 대통령"이라며 "그렇다면 우리 장병들이 피를 흘린 북한의 정전협정 위반에는 왜 그토록 단호하게 책임을 묻지 못하느냐"고 꼬집었다.

이어 "국가의 원칙과 대통령의 책무가 상대에 따라 달라질 수는 없다. 북한의 정전협정 위반에 분명하게 책임을 묻고 사과와 재발 방지를 요구하라"며 "우크라이나에 내세운 국가의 위신과 단호한 원칙을 북한에도 똑같이 적용하라"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com