엔케이젠바이오텍코리아, '슬림바이365' 초도물량 20만 캡슐 완판

프로바이오틱스와 녹차추출물 배합한 복합 기능성 제품

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엔케이젠바이오텍코리아의 건강기능식품 브랜드 엔케이365(NK365) '슬림바이365 프로바이오틱스 앤 다이어트'가 지난 1월 출시 후 약 6개월 만에 초도 생산 물량 20만여 캡슐을 모두 판매했다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 초도 물량 완판 이후 추가 생산을 진행했으며 현재 2차 생산분 판매를 이어가고 있다. 슬림바이365는 장 건강과 체지방 관리를 동시에 고려해 프로바이오틱스와 녹차추출물을 배합한 제품이다. 8종의 프로바이오틱스를 포함했으며 이 중 6종에는 특허 유산균을 적용했다.

엔케이젠바이오텍코리아의 '슬림바이365 프로바이오틱스 앤 다이어트'. [사진=엔케이젠바이오텍코리아]

프로바이오틱스의 먹이가 되는 프락토올리고당, 갈락토올리고당, 자일로올리고당 등 3종의 프리바이오틱스 부원료도 함께 포함됐다. 1일 섭취량인 2캡슐에는 프로바이오틱스 100억 CFU와 녹차추출물 카테킨 300mg이 함유돼 있다.

프로바이오틱스는 유산균 증식 및 유해균 억제, 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있으며 녹차추출물은 항산화, 체지방 감소, 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있다. 하루 2캡슐 섭취로 두 가지 기능성 원료를 함께 섭취할 수 있도록 구성했다.

엔케이젠바이오텍코리아 관계자는 "슬림바이365는 장 건강과 체지방 관리를 하나의 제품으로 간편하게 관리할 수 있도록 기획한 제품"이라며 "출시 이후 약 6개월 만에 초도 생산 물량 20만여 캡슐이 모두 판매되면서 추가 생산을 진행했다"고 말했다. 이어 "초도 물량 판매를 일회성 성과에 그치지 않고 지속적인 판매로 연결하기 위해 온라인 공식몰을 중심으로 판매 채널을 확대하고 다양한 유통 접점을 확보해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com