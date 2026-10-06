김성환 기후부 장관 "지역 균형발전 고려한 전기요금제 개편"

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"정의로운 전환에 기초한 석탄발전 폐지"

"에너지 대전환에 맞춘 발전사 통합 추진"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관은 6일 국정감사에서 "지역 균형발전을 고려한 전기요금제 개편을 추진하겠다"고 밝혔다.

김성환 장관은 이날 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 "출범 2년차의 기후에너지환경부는 재생에너지로의 이행과 탈탄소 전환 가속화하겠다"면서 이같이 제시했다.

김 장관은 우선 "우리는 가장 엄중한 기후위기 시대를 살고 있다"면서 "기후위기 극복은 생존의 문제"라고 강조했다.

그는 "기후부 출범 후 1년간 2035 NDC를 수립하고, 전기차 100만대를 돌파했다"면서 "재생에너지 확산, 지산지소형 전력망 혁신을 이어왔다"고 설명했다.

이어 "출범 2년차의 기후에너지환경부는 재생에너지로의 이행과 탈탄소 전환 가속화, 물관리를 포함한 쾌적하고 안전한 생활환경 조성으로 성공적인 기후위기 극복을 위해 쉼없이 노력하겠다"고 제시했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 6일 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 인사말을 하고 있다. [사진=국회 의사중계시스템] 2026.10.06 dream@newspim.com

김 장관은 우선 "2030년까지 재생에너지 100기가와트 이상을 조기 달성하고, 조화로운 에너지믹스를 구현해 메가프로젝트와 같은 미래로의 대도약을 뒷받침하겠다"고 강조했다.

이어 "지역 균형발전을 고려한 전기요금제 개편, 정의로운 전환에 기초한 석탄발전 폐지와 에너지 대전환에 맞춘 발전사 통합을 추진해 전력시장의 선진화를 이루겠다"고 제시했다.

김 장관은 또 "온실가스 감축을 위한 탈탄소 전환을 가속화하겠다"고 제시했다.

이어 "2035 NDC를 반영한 온실가스 감축 로드맵을 수립하고, 배출권거래제의 감축 유인을 강화하며, 산업, 냉난방, 수송 분야의 전방위적인 탈탄소 전환을 이끌겠다"고 강조했다.

더불어 "수자원 간 연계를 강화해 탄력적으로 운영하고, 공급원도 다변화해 최대한의 수자원을 확보하겠다"면서 "홍수 대응역량을 강화해 극한 기후에도 대비하겠다"고 강조했다.

그밖에 "미세먼지, 고농도 오존으로부터 국민을 지켜내고, 촘촘한 화학안전망을 구축하겠다"고 다짐했다.

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