[로펌이슈] 율촌, '한미투자지원센터' 출범…3500억달러 대미 투자 전 과정 지원

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통상·투자·산업 전문가 결집…美 규제·인허가부터 투자구조·분쟁 대응까지 자문

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 율촌이 3500억달러 규모의 대미 전략적 투자와 관련해 국내 기업과 정부·공공기관의 투자 전 과정을 지원하는 '한미투자지원센터'를 출범했다.

율촌은 한미 통상·투자·산업 분야의 전문가를 결집한 한미투자지원센터를 출범하고 대미 전략적 투자와 관련한 종합적인 법률·정책 자문에 나선다고 6일 밝혔다.

(뒷줄 왼쪽부터) 최용환, 유종권, 신동찬 변호사, 조구래 고문, 손도일 경영담당 대표변호사, 이태혁 외국변호사, 김진섭 변호사. (앞줄 왼쪽부터) 손금주, 김민선 변호사, 김정은 외국변호사, 안정혜, 이경준, 이예나 변호사. [사진=율촌]

한국과 미국은 지난해 관세협상 과정에서 총 3500억달러 규모의 대미 전략적 투자에 합의했다. 지난 6월 18일에는 이를 지원하기 위한 '대한민국과 미합중국 간 전략적투자의 운영 및 관리를 위한 특별법'이 시행되고 한미전략투자공사가 공식 출범했다.

율촌은 이에 따라 국내 기업과 정부·공공기관의 대미 투자 과정에서 발생할 수 있는 법률·제도적 이슈에 선제적으로 대응하기 위해 센터를 설립했다고 설명했다.

센터는 대미 전략적 투자사업의 법률·제도 검토와 투자구조 설계를 비롯해 미국 연방·주 정부의 규제 및 인허가 대응 등을 지원한다.

구체적으로 ▲대미 투자사업 법률·제도 검토 및 투자구조 설계 ▲미국 연방·주 정부 규제·인허가 대응 ▲투자계약 및 프로젝트 법률자문 ▲한미 통상·산업정책 변화에 따른 대응전략 수립 ▲대미 투자 과정에서 발생하는 분쟁 및 리스크 대응 등을 맡는다.

센터장은 국제 법률업무와 글로벌 규제 분야에서 전문성을 쌓아온 손도일 율촌 경영담당 대표변호사가 맡는다.

제20대 국회의원을 지낸 손금주 변호사는 현재 대미 전략투자 자문위원으로 활동하고 있으며 원전 프로젝트 총괄 경험 등을 바탕으로 한미 산업·통상 정책 관련 자문을 담당한다.

법무부와 대통령실 국제법무비서관을 거친 이영상 변호사는 투자분쟁과 국제공조 업무 경험을 토대로 국제통상 및 대외규제 대응을 지원한다. 이태혁 외국변호사는 국경 간 거래와 기업·금융 분야 경험을 바탕으로 국내 기업의 대미 투자 관련 법률 자문을 담당한다.

고문진에는 문승욱 전 산업통상자원부 장관과 안완기 산업통상자원부 통상자문위원회 위원, 조구래 전 외교부 북미국장·기획조정실장·외교전략정보본부장이 참여한다.

율촌 글로벌통상센터장을 맡고 있는 신동찬 변호사를 비롯해 안정혜·최용환 변호사도 한미 통상 및 국제통상 분야 자문을 담당한다. 미국 원전 건설 프로젝트 등 해외 프로젝트에 참여하고 있는 해외건설팀장 이경준 변호사 등 통상·투자·에너지·해외건설 분야 전문가들도 센터에 합류했다.

율촌은 이들 전문가의 실무 경험을 토대로 대미 투자 관련 법률·제도적 쟁점을 검토하고 한미 통상관계와 미국의 산업·정책 환경을 고려한 개별 투자사업별 대응 방안을 제시할 계획이다.

손도일 대표변호사는 "대미 투자가 실제 사업으로 이어지는 과정에서 미국의 정책 방향과 규제 환경, 현지 사업 여건을 종합적으로 파악하고 이에 맞춰 대응하는 것이 중요하다"며 "율촌 한미투자지원센터는 기업이 이러한 변화에 효과적으로 대응하고 투자 기회를 구체적인 사업으로 연결할 수 있도록 실질적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

abc123@newspim.com