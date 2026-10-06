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李대통령 "농어촌 희생에 보상 못 해"…상생기금 1조 이상 재정으로 채운다

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  • 이재명 대통령이 6일 국무회의서 농어촌 보상 강화를 밝혔다
  • 농어촌상생협력기금 정부 재정으로 1조원 이상 채우겠다 했다
  • 수출 1조달러 시대 앞두고 농어촌 균형성장도 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

43회 국무회의 "수출 1조 달러 신화 뒤엔 농업인 희생"
상생기금 적립 3255억 그쳐…내년 2000억·향후 5000억 투입
유통구조 혁신·소득안전망 강화…"퍼주기 아닌 균형발전"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 6일 시장 개방 과정에서 희생을 감수해 온 농어촌에 정당한 보상이 돌아가야 한다며 농어촌상생협력기금을 정부 재정으로 1조 원 이상 채우겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 본관에서 열린 43회 국무회의 모두발언에서 이같이 말했다. 농어촌상생협력기금은 자유무역협정(FTA) 체결에 따른 농어업 피해를 지원하는 기금으로 2017년부터 조성됐으며, 정부가 출연금을 예산안에 편성한 것은 이번이 처음이다.

이재명 대통령이 6일 오전 청와대에서 43회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=KTV] 2026.10.06

◆ "수출 1조 달러 시대 눈앞…농업인 노고 잊어선 안 돼"

이 대통령은 이날 최근 수출 실적부터 짚었다. 이 대통령은 "올해 1~9월 누적 수출액이 8000억 달러(1075조 4400억 원 상당)를 넘어서면서 연간 수출 1조 달러(1344조 3000억 원) 시대가 가시권에 들어왔다"며 "1964년 처음 1억 달러(1344억 5000만 원)를 넘은 수출이 62년 만에 1만 배 성장하는 대역사를 눈앞에 두고 있다"고 했다.

이어 "수출 대한민국의 신화를 쓰는 데 수많은 국민과 기업인의 노고가 있었다"며 "특히 잊어서는 안 될 분들이 바로 농업인"이라고 강조했다.

이 대통령은 정부 출범 이후 양곡관리법 개정과 농어촌 기본소득 도입 등 여러 조치를 추진했지만 "여전히 많은 부분에서 부족하다"고 진단했다.

이 대통령은 "개방형 통상국가인 대한민국에 더 넓은 시장을 개척하는 일은 지속적인 경제 성장과 국가 발전에 피할 수 없는 숙명"이라면서도 "그로 인한 부담이 특정 부문과 특정 지역에 집중되는 일을 계속 방치할 수는 없다"고 지적했다.

이재명 대통령이 지난달 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대]

◆ "농어촌상생협력기금, 자발적 적립이라 제대로 안 돼…최소한 1조 원 채울 것"

이 대통령은 농어촌상생협력기금의 저조한 적립 실적을 문제 삼았다. 이 대통령은 "과거 정부가 1조 원을 조성하기로 했는데 지금까지 3255억 원이 적립됐다"며 "의무 적립이 아니고 자발적 적립이었기 때문에 제대로 안 된 것 같다"고 꼬집었다.

그러면서 "사실 1조 원도 매우 적다"며 "이번 정부는 최소한 정부가 약속한 1조 원을 채울 수 있도록 내년 예산에 2000억 원을 재정에서 투입하고, 향후 5000억 원을 추가 투입해 1조 원 이상을 적립하려 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 정부 불신의 원인도 짚었다. 이 대통령은 "정부가 FTA를 체결하면서 농민 피해를 보전하는 여러 장치를 만들었지만 제대로 작동하지 않아 농업인들의 정부에 대한 불신이 매우 높다"고 했다.

이어 "시장 확장으로 이익을 보는 영역이 있으면 피해를 입는 영역도 있기 마련"이라며 "이익을 보는 분야에서 피해를 보는 분야로 지원이 적정하게 이뤄져야 한다"고 말했다.

이 대통령은 "이미 지나간 일이지만 최소한의 기금을 확보하는 것은 정부 신뢰를 회복하는 아주 작은 조치라고 생각해 주면 좋겠다"고 당부했다.

이 대통령은 지난 7월 16일 농림축산식품부 업무보고에서도 기금 미달분을 정부가 책임지는 방안을 검토하라고 주문한 바 있다.

이재명 대통령이 지난달 1일 청와대 본관에서 38회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.01 [사진=청와대]

◆ "심장만 크다고 건강하지 않아…모세혈관도 튼튼해야"

이 대통령은 "앞으로도 정부 정책으로 특정 분야가 혜택을 보면 피해를 보는 분야가 생길 텐데, 양자를 잘 조정하는 것이 정부의 가장 핵심적인 역할"이라며 "누군가 희생되거나 피해를 보는 일을 최소화하겠다"고 약속했다.

농축산물 유통구조 혁신도 예고했다. 이 대통령은 "산지에서는 가격이 폭락하는데 도시 지역의 소매가격은 그대로이거나 오히려 오르는 기현상을 반드시 시정하겠다"고 했다.

이 대통령은 "농어촌 소득안전망을 강화하겠다"며 "농어촌을 지원하는 의미도 있지만 지방 소멸을 막고 수도권 일극 체제를 완화하는 좋은 장치가 될 수도 있다"고 설명했다. 이어 "농어촌 소득 지원을 퍼주기나 재정 낭비로 생각하지 않았으면 좋겠다"고 덧붙였다.

이 대통령은 신체에 빗대 균형 성장의 필요성을 역설했다. 이 대통령은 "모든 분야가 함께 성장해야 한다"며 "사람으로 치면 심장만 커서는 건강하지 않다. 손발도 건강하고 모세혈관도 튼튼해야 신체가 모두 건강하다"고 했다.

그러면서 "국가도 마찬가지로 모든 분야에 피가 잘 돌고 성장의 혜택을 고루 누리게 하는 것이 정부의 중요한 역할"이라고 강조했다.

이 대통령은 "농어촌 지역의 필수 생활서비스 확충에도 더욱 속도를 내겠다"며 "우리 사회의 뿌리인 농어촌이 건강하고 균형 잡힌 발전의 혜택을 받도록 정부가 온 힘을 모으겠다"고 말했다.

the13ook@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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