GS25, 한글날 '혜자로운체' 공개…상업적 사용도 허용

AI 핵심 요약beta
- GS25가 8일 한글날 맞아 GS혜자로운체를 무료 공개했다
- 서체는 9일부터 인스타그램 연계 웹사이트서 내려받을 수 있다
- 개인·기업이 상업용으로 쓰되 재판매·변형 배포는 제한했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
폰트 파일 판매·변형은 제한
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = GS25는 한글날을 맞아 자체 개발한 'GS혜자로운체'를 누구나 무료로 사용할 수 있도록 공개한다고 8일 밝혔다.
서체는 오는 9일부터 GS25 공식 인스타그램 채널을 통해 공개된다. 이용자는 이 채널에서 연결되는 웹사이트에서 폰트를 내려받을 수 있다.
개인과 기업 모두 인쇄물과 광고, 패키지, 영상, 웹사이트, 애플리케이션 등에 상업적·비상업적으로 사용할 수 있다. 별도의 출처 표기도 필요하지 않다.
다만 폰트 파일 자체를 유료로 판매하거나 임의로 수정·변형해 재배포하는 것은 제한된다. 다른 소프트웨어나 서비스에 포함해 배포하려면 GS리테일의 사전 허가를 받아야 한다.
GS혜자로운체는 간편식 브랜드 '혜자로운'의 리뉴얼 과정에서 개발한 로고를 바탕으로 만들었다. 한글 2780자, 영문 94자, 특수문자 541자로 구성됐으며 리듬감 있는 획과 부드러운 곡선을 적용했다.
GS25는 그동안 혜자로운 브랜드를 통해 도시락 기부와 결식 우려 아동 지원, 판매 수익금 기부 등을 진행해 왔다. 이번에는 서체를 무료로 배포해 나눔 활동을 넓힌다는 설명이다.
혜자로운 브랜드는 GS25가 배우 김혜자와 2010년 선보인 도시락에서 시작됐다. 이후 김밥, 주먹밥, 빵, 디저트 등으로 상품군을 넓혔으며, 2010년부터 올해 9월까지 누적 판매량은 5억4000만개를 넘었다.
kji01@newspim.com