GS25 '소비뇽레몬블랑하이볼', 레드닷 디자인 어워드 수상

AI 핵심 요약beta
- GS25가 7일 소비뇽레몬블랑하이볼로 레드닷 본상을 받았다.
- 이 상품은 iF에 이어 수상해 올해 디자인 2관왕이 됐다.
- 곡선과 여백을 살린 패키지로 판매 200만캔을 넘겼다.
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2월 iF 수상 이어 2관왕
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 차별화 상품 '소비뇽레몬블랑하이볼'이 '2026 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)' 브랜드&커뮤니케이션 부문 본상을 받았다고 7일 밝혔다.
이는 2월 'iF 디자인 어워드 2026' 수상에 이은 것으로, GS25는 올해 세계 3대 디자인 어워드 가운데 두 곳에서 연속 수상하며 2관왕에 올랐다.
레드닷 디자인 어워드는 독일의 iF, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 매년 전 세계 60여 개국에서 출품된 작품을 대상으로 혁신성과 디자인 완성도 등을 종합 평가해 수상작을 선정한다.
수상작인 '소비뇽레몬블랑하이볼'은 기존 하이볼 제품의 원물 중심 패키지에서 벗어나 곡선과 여백만으로 상품의 특징을 표현한 점이 높은 평가를 받았다.
GS25는 레몬을 형상화한 곡선과 캔의 여백을 조합해 보이지 않는 와인잔을 연상시키는 디자인을 구현했다. 소비뇽블랑 와인 함량 34.5%라는 상품 특성도 시각적으로 담아냈다.
'소비뇽레몬블랑하이볼'은 지난해 출시 직후 하이볼 카테고리 판매 1위에 올랐고, 현재까지 누적 판매량은 200만 캔을 넘어섰다.
GS25는 상품 기획 초기 단계부터 브랜드 정체성을 디자인에 반영하는 전략으로 차별화 상품의 경쟁력을 강화해 간다는 방침이다.
kji01@newspim.com