[AI MY 뉴스] 8일 중국증시 '골든위크 후 첫 거래, AI·부양책이 반등 이끌까'

AI 핵심 요약beta
- 중국증시가 8일 국경절 연휴 뒤 거래를 재개했다.
- AI·반도체 등 기술주가 반등을 이끌 가능성이 크다.
- 실적 개선과 부양책, 미 금리 부담이 변수다.
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질문 : 2026년 10월 8일 중국증시 인사이트 알려줘.
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 증시가 7일간의 국경절 연휴를 마치고 8일 거래를 재개하는 만큼, 연휴 이후 거래량 회복과 위험선호 개선 여부가 우선적인 관전 포인트다.
중국 증권업계는 연휴 전 단기 악재가 상당 부분 소화된 만큼 증시가 반등을 시도할 수 있다고 보고 있다. 특히 10월은 상장사의 3분기 실적 확인이 본격화되는 시기인 만큼 실적 개선이 뒷받침되는 종목으로 매기가 이동할 가능성이 있다.
업종별로는 AI·반도체 등 기술주가 우선 주목 대상이다. 연휴 기간 미국 AI 관련주가 강세를 이어갔고, 나스닥과 엔비디아가 사상 최고치를 경신하면서 중국에서도 AI 산업 및 반도체 공급망에 대한 투자심리가 이어질 가능성이 있다. 현지 매체 다수는 연휴 기간 AI 기술주가 글로벌 증시의 핵심 강세 테마였고, 중국 본토 증시에서도 기술주가 다시 주도권을 확보할 가능성을 제시했다.
다만 소비 관련주는 다소 신중하게 접근할 필요가 있다. 올해 골든위크에는 여행 수요가 크게 늘었지만 1인당 소비는 상대적으로 부진했다는 분석이 나왔다. 중국 내수 회복에 대한 기대가 여전히 유효하지만, 소비자들이 지출 규모와 항목을 선별하는 흐름이 이어지고 있다는 점은 부담이다.
정책 측면에서는 부동산 안정과 경기 부양책에 대한 기대가 이어지고 있다. 중국 국무원은 연휴 직전 경기의 하방 압력에 대응하기 위한 경기대응 정책을 강화하겠다고 밝혔으며, 시장에서는 주택공적금 활용 확대와 모기지 금리 부담 완화 등 추가 부동산 지원책 가능성에 주목하고 있다.
결국 8일 중국 증시는 '연휴 이후 유동성 회복'과 '미 국채금리 상승 부담'의 줄다리기 속에서 방향을 탐색할 전망이다. 단기적으로는 AI·반도체 등 기술주와 정책 수혜주가 반등을 주도할 수 있지만, 미국 금리와 유가 움직임이 커질 경우 변동성도 확대될 수 있다. 중기적으로는 3분기 실적과 추가 경기부양책의 강도가 중국 증시의 상승 지속 여부를 가를 핵심 변수로 꼽힌다.
pxx17@newspim.com