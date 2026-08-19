카카오, 자율준수 체계 강화...리더 평가에 컴플라이언스 반영

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 19일 CP 도입 2주년 맞아 체계 강화했다
- 올해 하반기 리더 평가에 컴플라이언스 반영한다
- 임직원 교육 확대하고 참여형 캠페인도 운영한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 도입 2주년을 맞아 자율준수 체계를 강화한다.
카카오는 2024년 8월 CP를 도입한 이후 관련 규정과 운영체계를 정비하고 리스크 평가 체계를 구축했다. 지난 6월에는 지속가능경영 홈페이지에 공정거래 관련 페이지를 추가하고 공정거래 실천선언을 공개했다.
올해 하반기부터 리더 평가에 컴플라이언스 항목을 명확하게 반영한다. 업무 수행 시 법적 리스크 사전 검토와 관련 법규 및 사내 정책 준수 여부를 평가에 포함시켜 조직의 법적 리스크를 사전에 점검하고 관리 체계를 강화할 방침이다.
임직원 교육도 확대된다. 카카오는 자율준수 편람을 제작·배포하고 부서별 맞춤형 교육과 뉴스레터를 운영 중이다. 올해 들어 온라인 교육 외에도 동의의결, 부당내부거래, 하도급법 등을 주제로 한 오프라인 교육을 7회 진행했다.
하반기에는 사내 공모로 만든 브랜드 'LET'S CP' 아래 다양한 참여 이벤트를 개최하고 우수 실천 조직과 크루를 포상하는 '카카오 컴플라이언스 어워즈'를 운영한다.
카카오 자율준수관리자를 맡고 있는 장영신 컴플라이언스운영 성과리더는 "카카오는 하반기에도 자율준수 문화가 실무에 자연스럽게 정착할 수 있도록 CP 체계를 지속적으로 고도화할 계획"이라며 "특히 IT 기업인 카카오의 강점을 적극 활용하는 방식으로 자율준수 편람의 활용도와 접근성을 높이는 등 구성원이 공정거래를 보다 쉽게 이해하고 실천할 수 있는 환경을 마련해 나갈 예정이다"고 말했다.
origin@newspim.com