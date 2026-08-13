카카오, 광복절 맞아 독도 캠페인 진행…이용자 참여 시 815원 기부

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 13일부터 15일까지 광복절 캠페인을 진행했다
- 카카오같이가치는 독도 미션 완료 때마다 815원 기부했다
- 메이커스 판매수익 전액은 독립유공자 후손 지원에 쓰였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 광복절을 맞아 이용자 참여를 기부로 연결하는 '독도를 기억해' 캠페인을 13일부터 15일까지 진행한다.
사회공헌 플랫폼 '카카오같이가치'에서 진행되는 이번 캠페인은 두 가지 참여 방식으로 구성됐다. 첫 번째는 캠페인 페이지에서 독도 이미지를 눌러 태극기를 다는 '독도에 태극기 달기'이고 두 번째는 카카오맵의 독도 위치로 이동한 뒤 태극기를 든 춘식이 화면을 캡처해 인증하는 '카카오맵에서 떠나는 독도 여행'이다. 각 미션을 완료하면 카카오가 청소년 독도 역사 교육을 위해 815원씩 기부한다.
카카오같이가치는 대한민국독도협회와 함께 청소년 대상 독도 역사 교육 사업을 위한 모금을 9월 6일까지 진행한다.
이용자가 직접 기부에 참여할 수 있으며 모금함에 응원 댓글을 작성하면 카카오가 100원씩 추가로 기부한다. 독립유공자 후손을 지원하는 한국해비타트의 '매달기부'에도 참여할 수 있다.
카카오메이커스에서는 광복절 기념 굿즈 4종을 판매한다. 춘식이 마그넷, 독립운동가 티셔츠, 무궁화 폰케이스 등으로 판매 수익금 전액은 한국해비타트에 기부돼 독립유공자 후손 집짓기 프로젝트에 쓰인다.
카카오같이가치는 2013년부터 광복절을 기념한 이용자 참여 캠페인을 진행해왔다. 지난 13년간 총 175만 건의 인증 및 기부 참여가 있었으며 누적 기부금 약 35억원은 독립유공자 후손을 돕는 데 사용됐다.
카카오메이커스도 2020년부터 독립유공자 후손을 위한 제품 판매와 기부를 이어오고 있으며 2025년까지 약 6만 8000건의 주문을 통해 판매 수익금 약 3억6000만원을 한국해비타트에 기부했다.
신차섭 카카오 같이가치 리더는 "광복절을 맞아 우리 역사와 독도의 의미를 함께 기억하고 그 마음을 기부로 이어갈 수 있도록 이번 캠페인을 마련했다"며 "앞으로도 이용자들이 일상 속에서 쉽고 자연스럽게 기부에 참여할 수 있는 다양한 기회를 만들어 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com