곽문근 강원도의원, 원주지역 학교운영위원장 간담회...교육환경 및 시설 확인

AI 핵심 요약beta
- 곽문근 강원도의원이 13일 원주서 간담회를 열었다.
- 원주지역 6개 학교 운영위원장과 현안을 논의했다.
- 학교시설 개선과 교육환경 향상 방안을 모색했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 곽문근 강원특별자치도의원(원주시 제10선거구)은 13일 원주시의회 1층 소회의실에서 지역 학교들에 대한 현안을 살피고 교육환경 개선 방안을 모색하기 위해 6개 학교 운영위원장 및 시의원과 함께 간담회를 개최했다.
이번 간담회는 원주중학교, 관설초등학교, 단관초등학교, 영서고등학교, 단구초등학교, 치악고등학교 관계자들과 함께 진행됐으며 각 학교가 직면한 교육환경 및 시설 관련 문제를 청취하기 위해 마련됐다.
곽 의원은 학교 관계자들과의 소통을 통해 각 학교의 필요를 세밀히 파악하고 강원특별자치도 및 교육당국과 협력해 실질적인 해결 방안을 도출할 계획이다.
특히 학생들이 더 안전하고 쾌적한 환경에서 교육받을 수 있도록 학교 시설 개선과 교육여건 향상에 필요한 사항들을 적극 점검하고 필요한 지원 방안을 모색할 예정이다.
곽문근 도의원은 "학교 현장에서 직접 목소리를 듣고 필요한 부분을 살피는 것이 중요하다"며 "이번 간담회를 통해 현안을 정확히 파악하고 학생과 교직원이 나은 교육환경에서 생활할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com