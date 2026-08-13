탑런토탈솔루션, 2분기 영업익 3억…흑자전환 성공

AI 핵심 요약beta
- 탑런토탈솔루션은 13일 2분기 매출 1788억원, 영업익 3억원을 기록했다.
- 매출은 분기 최대였고, 영업익은 전분기 손실에서 흑자로 돌아섰다.
- 차량용 BLU 수요와 모듈 인수로 하반기 성장과 수익성 개선을 노린다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 탑런토탈솔루션은 올해 2분기 연결 기준 매출액 1788억원, 영업이익 3억원을 기록했다고 13일 밝혔다.
매출액은 전분기 대비 21.6%, 전년 동기 대비 47.8% 증가했다. 회사는 분기 기준 최대 매출이라고 설명했다. 영업이익은 전분기 48억원 손실에서 흑자로 돌아섰다.
탑런토탈솔루션은 차량용 디스플레이 부품인 백라이트유닛(BLU)을 제조하고 있다. 계기판(클러스터), 센터 인포메이션 디스플레이(CID), 헤드업 디스플레이(HUD) 등 전장 디스플레이 제품군에 걸쳐 고객사에 공급하고 있다. 회사는 차량 내 디스플레이의 대형화에 따라 차량용 BLU 수요가 확대되고 있다고 설명했다.
회사는 자동화와 공급망 관리(SCM) 최적화를 통해 구축한 원가 구조가 매출 증가와 맞물리면서 수익성 개선으로 이어졌다고 밝혔다.
탑런토탈솔루션은 지난 2월 공시를 통해 밝힌 LG디스플레이 중국 난징 법인의 차량용 모듈 사업 인수를 하반기 성장 축으로 제시했다. 회사는 모듈 사업의 완제품 단가가 기존 BLU 단일 부품 대비 약 5배 이상 높다고 설명했다.
탑런토탈솔루션 관계자는 "BLU에서 완제품 모듈로 사업 구조를 고도화하는 과정에서 매출 성장이 수익성으로 연결되는 구조가 만들어지고 있다"며 "BLU부터 모듈 완제품까지 아우르는 일관 생산 체제를 완성해 나갈 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com