송석준 외통위원장, 미즈시마 주한 일본대사와 한일 협력 강화 논의

AI 핵심 요약beta
- 송석준 외통위원장, 13일 미즈시마 일본대사 면담했다
- 한일관계 발전과 지방·민간 교류 확대 방안을 논의했다
- 송 위원장, 이천 오층석탑 환수 협조도 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 송석준 국회 외교통일위원회 위원장은 13일 국회에서 미즈시마 코이치 주한 일본대사를 면담하고 한일 양국 관계 발전 방안을 논의했다.
송 위원장은 이날 국회에서 미즈시마 대사의 방문을 환영하며 "그 어느 때보다도 좋은 한일관계를 위해 노력하고 있는 대사의 헌신에 감사하다"고 밝혔다.
이에 미즈시마 대사는 "위원장님의 부임을 축하한다"며 "최근 정상 간 셔틀외교로 궤도에 오른 한일관계가 다차원적 교류를 통해 더욱 미래지향적 관계로 나아가기를 바란다"고 말했다.
송 위원장은 "최근 구마모토현 지진으로 피해를 입은 일본 국민들께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "피해 지역의 조속한 복구를 진심으로 기원한다"고 전했다.
미즈시마 대사는 "위원장님의 진심 어린 위로에 감사한다"며 "양국은 어려울 때 서로 돕는 진정한 이웃"이라고 화답했다.
미즈시마 대사는 "한국과 일본을 둘러싼 안보 환경이 엄중해짐에 따라 민주주의, 법치와 같은 가치를 공유하고 있는 국가 간 협력이 중요하다"고 강조했다.
송 위원장은 "전적으로 동의한다"며 "양국의 교류협력 분야가 상생과 조화 차원에서 중앙정부-지방정부-민간 등 다양한 차원에서 활발하다"고 답했다.
송 위원장은 지방 교류 사례로 "지역구인 이천시에서 자매도시인 일본 아이치현 세토시와 정식 교류가 진행 중"이라며 "최근 이천 청년회의소와 가고시마 청년회의소 간 교류 행사도 성황리에 개최됐다"고 소개했다.
미즈시마 대사는 "최근 가고시마현 지사가 방한한 바 있다"며 "본인도 이천시를 방문해 도자예술마을(예스파크)과 맛있는 이천쌀을 즐겼다"고 말했다.
송 위원장은 "일제 강점기에 반출된 '이천 오층석탑'이 도쿄 오쿠라호텔 내 남아 있는 것으로 알고 있다"며 "환수와 관련해 대사님의 관심을 바란다"고 요청했다.
미즈시마 대사는 "민간 문제라는 성격상 어려움이 있겠으나 관련해 알아보고 해결책을 고민하겠다"고 답했다.
이날 면담에는 일본 측에서 안도 시게미 정무공사와 미키 키미요 일등서기관이 참석했다. 한국 측에서 최용훈 외교통일위원회 수석전문위원과 임시흥 외교부 국회 외통위 파견국장이 자리했다.
kimsh@newspim.com