차바이오텍, 상반기 매출 6461억원

AI 핵심 요약beta
- 차바이오텍이 13일 상반기 매출 6461억원을 기록했다
- 글로벌 헬스케어 성장과 계열사 편입 효과가 매출을 늘렸다
- AI·재생의료 투자로 적자였지만 순이익은 흑자 전환했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
당기순익 281억원…전년 동기 대비 1303억원 늘며 흑자 전환
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오텍은 올해 상반기 연결 기준 매출액 6461억원을 기록해 전년 동기 대비 7% 증가했다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 미국과 호주, 싱가포르, 일본 등 글로벌 헬스케어 사업의 매출 증가와 주요 계열사의 사업 확대가 외형 성장을 이끌었다. 카카오헬스케어와 차AI헬스케어의 연결 편입 효과도 반영됐다.
상반기 연결 기준 영업손실은 589억원을 기록했다. 회사는 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 사업 확대와 첨단재생의료 분야 연구개발(R&D) 투자 등이 영향을 미쳤다고 설명했다.
당기순이익은 281억원으로 전년 동기 대비 1303억원 증가하며 흑자 전환했다. 사업 포트폴리오 재편과 자산 효율화 등에 따른 효과가 반영됐다고 회사 측은 설명했다.
별도 기준 상반기 매출액은 316억원으로 전년 동기 대비 4% 증가했다. IT와 유전체, 제대혈 등 주요 수익사업의 매출이 늘어난 영향이다. 영업손실은 연구개발 투자가 이어지면서 29억원을 기록했으며, 당기순이익은 292억원으로 흑자 전환했다.
차바이오텍은 세포·유전자치료제와 첨단재생의료 분야 연구개발 및 사업화 기반도 확대하고 있다. 지난해 '글로벌 K-Cell 뱅크 라이브러리 구축 사업'에 참여한 데 이어 과학기술정보통신부가 추진하는 '첨단바이오의약품 품질평가 기술개발 플랫폼(K-CGTAP) 구축을 통한 공공 활용 생태계 조성 사업' 컨소시엄에 선정됐다. 이를 통해 세포·유전자치료제 세포주 뱅킹과 의약품 품질평가 기술 개발 등에 참여하고 있다.
최근에는 과기정통부의 'AX 원스톱 바우처' 사업과 이화여자대학교와 함께 참여한 '전략기술 박사후연구원 산학 프로젝트' 첨단바이오 분야 컨소시엄에도 선정됐다. 회사는 관련 사업을 통해 세포·유전자치료제 플랫폼 고도화와 연구개발 인력 확보 등을 추진할 계획이다.
nylee54@newspim.com